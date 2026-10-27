Lâché par ses sponsors en Chine après ses propos sur Mao Zedong, Kylian Mbappé présente ses excuses: «Je suis sincèrement désolé»

Kylian Mbappé a présenté ses excuses ce mardi après la vive polémique provoquée en Chine par ses propos sur Mao Zedong, qu’il avait qualifié de « dictateur chinois ». L’attaquant du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France a exprimé ses regrets après avoir perdu plusieurs contrats publicitaires. Une affaire qui a pris une dimension politique et commerciale, jusqu’à provoquer une réaction du gouvernement chinois.

« Je suis sincèrement désolé » : les excuses de Kylian Mbappé

Dans un communiqué publié en français, en anglais et en chinois, Kylian Mbappé est revenu sur les propos à l’origine de la polémique. Le joueur a reconnu avoir commis une maladresse en commentant un montage humoristique associant son visage à celui de Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine.

Le Français a déclaré : « Je comprends aujourd’hui que cela a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde. » Il a également tenu à préciser que ses déclarations n’avaient pas pour objectif d’offenser la population chinoise.

Le capitaine des Bleus a poursuivi en présentant directement ses excuses aux personnes choquées par ses propos : « Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. » Il a conclu son communiqué en affirmant : « J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire et je suis sincèrement désolé. »

Une plaisanterie sur Mao Zedong à l’origine du scandale

La polémique a éclaté lundi 26 octobre, après la diffusion sur les réseaux sociaux chinois d’un extrait vidéo de l’émission The Bridge. Dans cet enregistrement réalisé plusieurs mois auparavant, Kylian Mbappé évoque les montages humoristiques réalisés avec son visage, notamment ceux qui le représentent sous les traits de personnages historiques.

Interrogé sur le montage qui l’avait le plus amusé, le joueur a évoqué celui d’un « dictateur chinois ». L’image en question représentait Mao Zedong, dirigeant communiste qui a fondé la République populaire de Chine en 1949 et gouverné le pays jusqu’à sa mort, en 1976.

Ces déclarations ont déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux chinois, où de nombreux internautes ont dénoncé une offense à une figure historique centrale du régime. La polémique provoquée par les propos de Kylian Mbappé sur Mao Zedong a rapidement eu des conséquences commerciales. Plusieurs grandes entreprises chinoises ont immédiatement décidé de rompre leurs partenariats avec le footballeur.

Trois entreprises chinoises ont rompu leurs contrats avec Mbappé

Les conséquences commerciales ont été immédiates. Dongpeng, important fabricant chinois de boissons, a annoncé mettre fin à sa collaboration avec Kylian Mbappé. L’entreprise a dénoncé des comportements susceptibles de porter atteinte aux sentiments nationaux et affirmé appliquer une politique de tolérance zéro.

Le géant laitier Mengniu a également annoncé la rupture de son partenariat avec l’international français. Milkground, marque spécialisée dans les produits fromagers et contrôlée par Mengniu, a pris une décision similaire. Les trois entreprises avaient associé leur image à celle du joueur dans le cadre de campagnes publicitaires destinées au marché chinois.

La controverse a également touché le nouvel équipementier du Français, le groupe suisse On, dont l’action a reculé à Wall Street sur fond de polémique. Les montants précis des contrats publicitaires rompus n’ont pas été officiellement détaillés.

Pékin réagit, la télévision chinoise sanctionne le joueur

L’affaire a dépassé les réseaux sociaux et les relations commerciales. Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a réagi publiquement aux propos de Mbappé, en affirmant que les déclarations portant atteinte aux sentiments du peuple chinois suscitaient naturellement l’opposition de la société chinoise.

La télévision publique chinoise CCTV a également suspendu la diffusion de rencontres de Liga impliquant le joueur du Real Madrid, tandis que des contenus promotionnels le concernant ont été retirés. La plateforme chinoise Xiaohongshu, connue sous le nom de RedNote, a condamné ses propos et annoncé le retrait d’anciennes publications publicitaires. Elle a précisé que son partenariat commercial avec Mbappé avait déjà pris fin en 2024.

La Ligue espagnole de football a elle aussi réagi. Son président, Javier Tebas, a exprimé ses regrets concernant les propos du Français et présenté des excuses aux personnes qui avaient pu être offensées.

Des excuses au lendemain de sa défaite au Ballon d’Or

Cette polémique arrive au lendemain d’une autre déception pour Kylian Mbappé. Lundi soir, à Londres, l’attaquant du Real Madrid a terminé deuxième du Ballon d’Or 2026, remporté par Harry Kane. Le Français, qui espérait décrocher pour la première fois le trophée individuel, est apparu particulièrement affecté par sa défaite.

En moins de 24 heures, le capitaine des Bleus a donc connu une désillusion sportive et la rupture de plusieurs contrats commerciaux sur l’un des plus importants marchés publicitaires du monde. Ses excuses publiques constituent sa première réponse officielle à la polémique chinoise. Reste désormais à savoir si ce mea culpa suffira à apaiser la colère en Chine et à convaincre ses partenaires commerciaux de revenir sur leurs décisions.