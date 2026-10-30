Scandale Mbappé en Chine: des supporters réclament son exclusion du Real Madrid pour sauver les finances de la Liga

La polémique entourant Kylian Mbappé s'intensifie en Chine, où des supporters prônent son exclusion du Real Madrid pour protéger les finances de la Liga, notamment après la suspension de sa diffusion à la télévision publique. Plusieurs sponsors chinois ont rompu leurs contrats avec le joueur, compromettant ainsi les intérêts commerciaux du club et du championnat.

La polémique autour de Kylian Mbappé prend une nouvelle dimension en Chine. Alors que la diffusion du championnat espagnol a été suspendue sur la télévision publique chinoise et que plusieurs sponsors ont rompu avec l’attaquant français, des internautes réclament désormais son départ du Real Madrid. Les enjeux financiers sont considérables : les contrats audiovisuels de la Liga en Chine pourraient représenter jusqu’à 400 millions d’euros d’ici 2030.

Des appels à exclure Mbappé du Real Madrid

La colère contre Kylian Mbappé ne retombe pas après ses propos sur Mao Zedong. Sur les réseaux sociaux, certains internautes estiment désormais que le départ de l’international français serait nécessaire pour éviter que la crise ne pénalise davantage le championnat espagnol.

Un message largement relayé sur X affirme ainsi que « la seule solution pour empêcher le championnat espagnol de s’effondrer économiquement serait tout simplement d’exclure Kylian Mbappé du Real Madrid ». La publication a enregistré plusieurs centaines de milliers de vues et des milliers de mentions « J’aime ».

Ces appels restent des prises de position exprimées sur les réseaux sociaux. Aucune décision du Real Madrid ou de la Liga concernant une exclusion de Mbappé n’a été annoncée. Ils témoignent néanmoins de la pression exercée sur le joueur, dont la polémique touche désormais directement les intérêts commerciaux de son club et du football espagnol.

Jusqu’à 400 millions d’euros de droits télévisés en jeu

Les conséquences économiques pourraient être particulièrement importantes. Le marché chinois représente une part essentielle du développement international de la Liga, qui a multiplié les accords de diffusion pour toucher les amateurs de football du pays.

Selon les estimations du marché, les contrats audiovisuels conclus en Chine pourraient représenter jusqu’à 400 millions d’euros sur la période allant jusqu’en 2030, soit environ 100 millions d’euros par saison. Ce montant correspond à une estimation globale sur plusieurs années, et non à 500 millions d’euros de recettes annuelles comme l’affirment certaines publications sur les réseaux sociaux.

Pour la saison 2024-2025, les droits télévisés internationaux de la Liga ont représenté 748 millions d’euros. La Chine et les États-Unis constituent à eux seuls la majorité de ces revenus internationaux.

La télévision publique chinoise CCTV a suspendu la diffusion du championnat espagnol. La plateforme Migu, filiale de China Mobile, détient de son côté un contrat lui permettant de proposer les 380 rencontres de chaque saison jusqu’en 2030. Elle a retiré de sa programmation le prochain match du Real Madrid, tout en maintenant les autres rencontres prévues lors de la même journée.

La suspension ne concerne donc pas, à ce stade, l’intégralité des diffuseurs chinois. Mais une rupture plus large menacerait directement les revenus et la visibilité de la Liga dans l’un de ses marchés les plus importants.

## Le Real Madrid également menacé par les conséquences du scandale

Pour le Real Madrid, les conséquences dépassent les droits télévisés. Entre 10 et 15% des ventes de maillots et de produits dérivés du club proviendraient du marché chinois. Les appels au boycott visant Kylian Mbappé pourraient donc affecter directement les recettes commerciales de la formation madrilène.

Comme le montrent déjà les appels au boycott des maillots du Real Madrid en Chine, les consommateurs chinois ne limitent plus leurs critiques aux partenariats personnels de l’attaquant. Le club, qui compte notamment Hisense et Linglong Tire parmi ses partenaires commerciaux, doit désormais protéger ses propres intérêts.

La direction madrilène a présenté ses excuses, tout comme le président de la Liga, Javier Tebas. Ce dernier a également rencontré l’ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, afin de tenter d’apaiser les tensions.

La polémique a éclaté après la diffusion d’un extrait de l’émission The Bridge, animée par Aurélien Tchouaméni. Kylian Mbappé y évoquait un photomontage associant son visage à celui de Mao Zedong, qu’il désignait comme un « dictateur chinois ».

Ces déclarations ont provoqué une vague de protestations en Chine, où Mao Zedong conserve une place essentielle dans l’histoire officielle du pays. Trois entreprises chinoises, Dongpeng, Mengniu et Milkground, ont rapidement annoncé la rupture de leurs collaborations avec le capitaine des Bleus.

Les conséquences ont également touché son nouvel équipementier suisse On, pénalisé en Bourse, tandis que plusieurs plateformes chinoises ont restreint la visibilité des contenus associés au joueur.

Mbappé a finalement présenté ses excuses dans un communiqué diffusé en plusieurs langues. Il a notamment déclaré : « Je comprends aujourd’hui que cela a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde. » Le Français a également assuré avoir « un profond respect pour le peuple chinois et son histoire ».

Mais ses excuses n’ont pas convaincu une partie de l’opinion chinoise. Les entreprises ayant rompu leurs contrats n’ont annoncé aucun retour en arrière, et la diffusion du championnat espagnol demeure perturbée.

La Liga tente de sauver ses contrats jusqu’en 2030

Pour Javier Tebas, l’urgence est désormais de préserver les accords commerciaux qui lient le championnat espagnol aux diffuseurs chinois. La Liga a signé en août dernier un contrat avec Migu pour les quatre saisons allant de 2026-2027 à 2029-2030. Cet accord prévoit la diffusion de l’intégralité des 380 rencontres de chaque championnat.

La crise rappelle également le précédent de la NBA, dont les relations avec la Chine avaient été profondément affectées en 2019 après un message de soutien aux manifestants de Hong Kong publié par Daryl Morey, alors dirigeant des Houston Rockets. La télévision publique chinoise avait suspendu la diffusion des rencontres pendant plus d’un an, et la ligue américaine avait subi des pertes financières considérables.

Pour l’instant, aucun contrat audiovisuel majeur de la Liga n’a officiellement été résilié à cause de l’affaire Mbappé. Les 400 millions d’euros évoqués correspondent à une activité commerciale potentiellement exposée, et non à des pertes déjà enregistrées.

Quant aux demandes d’exclusion du joueur, elles n’ont débouché sur aucune mesure sportive. Kylian Mbappé reste un joueur du Real Madrid, mais la polémique autour de ses propos sur Mao Zedong a désormais des conséquences qui dépassent largement sa carrière personnelle : c’est une partie des intérêts économiques du football espagnol en Chine qui se retrouve menacée.