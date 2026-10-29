Bayern Munich: Vincent Kompany est sorti de l’hôpital, les médecins ont identifié la cause de son inquiétant malaise

Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, a quitté l'hôpital après un malaise causé par une irritation des méninges. Sa convalescence se poursuivra à domicile, bien qu'il doive rester éloigné du banc pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, son adjoint Aaron Danks assume les responsabilités de l'équipe.

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany. L’entraîneur du Bayern Munich a quitté l’hôpital mercredi, cinq jours après avoir été victime d’un malaise à l’entraînement. Les examens médicaux ont révélé une irritation des méninges. Le technicien belge, âgé de 40 ans, va désormais poursuivre sa convalescence à domicile, avec du repos et un traitement médicamenteux. Son retour sur le banc devra toutefois attendre.

Une irritation des méninges à l’origine de son malaise

Le diagnostic a été annoncé mercredi soir par Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, avant la rencontre de Coupe d’Allemagne face à Magdebourg. Interrogé sur la chaîne allemande ARD, le dirigeant a confirmé que les médecins avaient identifié la cause du malaise qui avait conduit à l’hospitalisation de Vincent Kompany vendredi 23 octobre.

« Nous avons identifié la cause : il s’agit d’une irritation des méninges, qui a provoqué l’incident de vendredi dernier », a expliqué Max Eberl. Les méninges sont les membranes qui entourent et protègent le cerveau et la moelle épinière. Leur irritation peut notamment provoquer des maux de tête, des douleurs cervicales et différents symptômes neurologiques.

Le technicien belge avait présenté des symptômes infectieux dans les jours précédant son hospitalisation. Le Bayern Munich n’a toutefois pas communiqué de précisions supplémentaires sur l’origine exacte de cette irritation, ni sur les résultats détaillés des examens médicaux.

Un effondrement à l’entraînement et des convulsions

Vendredi 23 octobre, Vincent Kompany avait été victime d’un malaise au centre d’entraînement du Bayern Munich, nécessitant son transport d’urgence à l’hôpital. L’entraîneur assistait à une séance de l’équipe réserve lorsqu’il s’était soudainement effondré sur le terrain.

Selon les informations publiées par la presse allemande, notamment Bild, le technicien aurait également été pris de convulsions. Les secours avaient rapidement été mobilisés, avec notamment l’arrivée d’un hélicoptère sur les installations du club, avant son transfert en ambulance vers une clinique de Munich.

Les jours précédents, Kompany avait déjà présenté plusieurs symptômes inquiétants. Affaibli par une infection virale, il souffrait notamment de douleurs et de difficultés à se déplacer. Lors de la rencontre face au RB Leipzig, le 17 octobre, il était apparu particulièrement diminué, restant longuement assis sur son banc et marchant difficilement.

Malgré cet état de fatigue, il avait retrouvé ses fonctions lors du match de Ligue des champions contre Arsenal, mercredi 21 octobre, deux jours avant son hospitalisation.

« La plus grande et la plus belle nouvelle pour nous tous »

La sortie de l’hôpital de Vincent Kompany a été accueillie avec un immense soulagement par les dirigeants du Bayern Munich. Max Eberl n’a pas caché sa satisfaction en annonçant que l’entraîneur avait été autorisé à regagner son domicile.

« C’est, je crois, la plus grande et la plus belle nouvelle pour nous tous », s’est réjoui le directeur sportif bavarois. Il a ensuite précisé les conditions de la convalescence de son entraîneur : « Il a maintenant l’autorisation de rentrer chez lui et peut poursuivre sa récupération à la maison. Pour lui, cela signifie du repos et des médicaments. »

Max Eberl s’est également montré optimiste concernant la suite : « Je suis vraiment convaincu qu’il sera très bientôt de retour à 100% au bord du terrain. »

Cette amélioration constitue une étape importante après plusieurs journées de surveillance médicale et d’examens approfondis. Le Bayern Munich entend néanmoins laisser à son entraîneur tout le temps nécessaire pour retrouver pleinement ses capacités physiques.

Plusieurs semaines d’absence, Aaron Danks toujours aux commandes

Malgré sa sortie de l’hôpital, Vincent Kompany ne retrouvera pas immédiatement son poste. Dès samedi dernier, Max Eberl avait prévenu que son indisponibilité se compterait probablement en semaines plutôt qu’en jours.

Aucune date officielle de retour n’a été fixée. Le technicien belge devra poursuivre son traitement et obtenir le feu vert des médecins avant de reprendre la direction des entraînements et des rencontres.

En attendant, son adjoint anglais Aaron Danks continue d’assurer l’intérim à la tête de l’équipe première. Il avait notamment dirigé le Bayern lors de sa victoire à Fribourg (3-1), dimanche 25 octobre. Le staff technique a également choisi de préserver Kompany des préoccupations sportives pendant sa récupération.

Le Bayern Munich doit pourtant négocier plusieurs rendez-vous importants, notamment la réception du Borussia Dortmund samedi 31 octobre en Bundesliga, puis un déplacement sur le terrain de l’Atlético de Madrid, mardi 3 novembre, en Ligue des champions.

Un entraîneur devenu incontournable au Bayern Munich

Arrivé en Bavière à l’été 2024 après son passage à Burnley, Vincent Kompany avait ramené le Bayern Munich au sommet du championnat allemand dès sa première saison, mettant fin à la domination du Bayer Leverkusen. L’ancien capitaine de Manchester City avait rapidement imposé ses méthodes et gagné la confiance de ses dirigeants comme de ses joueurs.

Sous sa direction, le club bavarois a retrouvé une dynamique offensive portée notamment par Harry Kane. Le technicien belge avait d’ailleurs salué la progression de l’attaquant anglais, estimant qu’il continuait à s’améliorer avec l’âge. Sa proximité avec son effectif et son rôle dans les performances du Bayern rendent son absence particulièrement sensible.

À 40 ans, Vincent Kompany traverse désormais une épreuve personnelle qui l’éloigne temporairement des terrains. Après cinq jours d’hospitalisation et un diagnostic enfin établi, sa sortie de l’hôpital constitue une nouvelle rassurante pour le Bayern Munich et ses supporters. Le club attend désormais son rétablissement complet avant d’envisager son retour sur le banc.