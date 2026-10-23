Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, est hospitalisé après un malaise survenu lors de l'entraînement, suite à une infection virale persistante. Malgré son retour sur le banc seulement 48 heures plus tôt, son état de santé demeure préoccupant et incertain, laissant planer des doutes sur sa présence pour le prochain match.

Grosse inquiétude au Bayern Munich. Vincent Kompany, 40 ans, a été transporté d’urgence dans un hôpital de Munich ce vendredi 23 octobre, après avoir été victime d’un malaise au centre d’entraînement du club bavarois. Un hélicoptère de secours a atterri sur les installations du Bayern, situées Säbener Straße, tandis qu’une ambulance et un médecin urgentiste ont pris en charge l’entraîneur belge. Son hospitalisation intervient après plusieurs jours de problèmes de santé provoqués par une infection virale particulièrement éprouvante.

Un malaise au centre d’entraînement et une évacuation en urgence

Vincent Kompany a été victime d’un malaise après l’entraînement du Bayern Munich ce vendredi. Les secours ont rapidement été mobilisés et un hélicoptère a atterri sur l’un des terrains du centre d’entraînement. L’ancien défenseur de Manchester City a finalement été transporté à l’hôpital par ambulance, accompagné d’un médecin urgentiste.

Les circonstances médicales précises de ce malaise n’ont pas encore été communiquées. Le Bayern Munich n’a pas publié de bilan officiel sur l’état de santé de son entraîneur, dont la récente infection virale avait déjà sérieusement perturbé le travail.

L’intervention des secours a provoqué une vive inquiétude, d’autant que Vincent Kompany avait repris ses fonctions seulement deux jours auparavant, à l’occasion de la rencontre de Ligue des champions face à Arsenal.

Une infection virale qui l’avait déjà considérablement affaibli

Les problèmes de santé du technicien belge remontent à la semaine dernière. Touché par une importante infection virale, Vincent Kompany avait déjà montré des signes de faiblesse lors de la victoire du Bayern Munich contre le RB Leipzig (6-1), samedi 17 octobre.

Contrairement à ses habitudes, l’entraîneur était resté presque toute la rencontre assis sur le banc de touche. Il avait également dû se reposer dans les vestiaires à la mi-temps et après le match.

L’infection avait notamment provoqué des douleurs dans les jambes et au niveau de la hanche. Kompany rencontrait même des difficultés pour monter les escaliers. D’anciennes cicatrices auraient également été affectées par ses problèmes de santé.

Lundi et mardi, il avait été contraint de rester chez lui et de renoncer à diriger plusieurs séances d’entraînement. Son adjoint Aaron Danks avait alors pris le relais, tandis que les médecins du club surveillaient son état.

Un retour prématuré contre Arsenal ?

Malgré ses problèmes de santé, Vincent Kompany avait tenu à retrouver son banc mercredi soir pour la rencontre de Ligue des champions opposant le Bayern Munich à Arsenal. Le match s’était terminé sur un score de 2-2.

L’entraîneur belge avait reconnu avoir négligé les signaux envoyés par son organisme et avoir voulu poursuivre son travail malgré la maladie. Son retour avait pourtant laissé penser que son état de santé s’améliorait.

Son adjoint Aaron Danks avait déjà insisté sur la nécessité de lui laisser suffisamment de temps pour récupérer. Le technicien anglais avait expliqué que l’infection affectait notamment les jambes de Kompany et provoquait des douleurs importantes.

L’hospitalisation de ce vendredi intervient donc seulement 48 heures après son retour sur le banc. Aucun diagnostic officiel ne permet toutefois d’établir un lien direct entre le malaise et l’infection virale.

Le Bayern Munich dans l’attente de nouvelles de son entraîneur

Cette hospitalisation intervient à deux jours du déplacement du Bayern Munich à Fribourg, programmé dimanche 25 octobre en Bundesliga. La présence de Vincent Kompany sur le banc paraît désormais très incertaine.

Aaron Danks pourrait de nouveau assurer la direction de l’équipe si l’entraîneur belge devait rester hospitalisé ou observer une période de repos supplémentaire.

Arrivé au Bayern Munich à l’été 2024, Vincent Kompany a réussi à ramener le club bavarois au sommet du football allemand, avec notamment le titre de champion d’Allemagne remporté en 2025. L’ancien capitaine de Manchester City, qui a également dirigé Anderlecht et Burnley, est devenu l’un des entraîneurs les plus suivis du football européen.

À ce stade, aucune précision officielle n’a été donnée sur la gravité de son malaise, les résultats de ses examens médicaux ou la durée de son éventuelle indisponibilité. Le Bayern Munich doit désormais faire face à une situation préoccupante, à quelques heures d’une nouvelle rencontre de championnat.