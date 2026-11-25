Samuel Eto’o répond vigoureusement aux critiques de Daniel Riolo concernant son soutien à Gianni Infantino, le président de la FIFA. Dans une déclaration sur Instagram, il remet en question la légitimité de Riolo à juger ses décisions et défend le droit de l'Afrique à s'affirmer. Eto’o, en servirant ses expériences de président de la Fédération camerounaise, reste ferme sur son choix politique.

Daniel Riolo est chroniqueur de RMC (L’After Foot) ; il a traité Samuel Eto’o de « honte intégrale » pour son soutien à Gianni Infantino, avant que le président de la fédération camerounaise ne lui réponde.

Le ton monte entre Samuel Eto’o et Daniel Riolo. Vivement attaqué par le chroniqueur de RMC pour son soutien à la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA, l’ancien international camerounais a répliqué ce mercredi 25 novembre sur Instagram. Dans un long message, le président de la Fédération camerounaise de football remet en cause la légitimité du journaliste à juger ses décisions et revendique le droit de l’Afrique à défendre ses propres intérêts.

Daniel Riolo traite Samuel Eto’o de « honte intégrale »

Tout est parti d’une intervention de Daniel Riolo, lundi 23 novembre, dans L’After Foot sur RMC. Le chroniqueur est revenu sur l’accueil réservé à Gianni Infantino par les dirigeants du football africain lors d’un rassemblement à Lagos, au Nigeria, en présence de Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football.

Daniel Riolo a dénoncé le soutien apporté au président de la FIFA, auquel il reproche notamment sa proximité avec Donald Trump et son attitude face aux difficultés rencontrées par les Africains lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.

Le journaliste s’en est alors directement pris à Samuel Eto’o, dont il avait pourtant admiré la carrière de footballeur : « Mais tu es une honte intégrale, Samuel Eto’o ! »

Samuel Eto’o : « Qu’avez-vous réellement géré ? »

Deux jours après cette attaque, l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan a décidé de répondre publiquement à Daniel Riolo. Le président de la Fédération camerounaise de football lui reproche de juger les décisions de dirigeants élus sans avoir lui-même exercé de responsabilités comparables : « Vous vous permettez pourtant de dire que je suis une honte. Monsieur Riolo, gagnez une élection dans votre pays et nous pourrons alors échanger d’égal à égal. »

Samuel Eto’o poursuit en interrogeant le chroniqueur sur son expérience en matière de gestion et de gouvernance : « Mais qu’avez-vous déjà dirigé ? Qu’avez-vous déjà administré ? Qu’avez-vous réellement géré ? »

L’ancien footballeur, élu à la présidence de la Fédération camerounaise en décembre 2021, défend également Patrice Motsepe et demande à Daniel Riolo de respecter sa fonction de président de la CAF.

« À une époque, j’étais votre idole »

Samuel Eto’o n’a pas manqué de rappeler au journaliste français l’admiration que celui-ci lui portait lorsqu’il évoluait sur les terrains : « D’ailleurs, vous savez très bien qu’à une époque, j’étais votre idole. Les temps changent, les générations évoluent et l’Afrique doit désormais défendre elle-même ses intérêts. »

Le Camerounais ne compte aucunement revenir sur son choix de soutenir Gianni Infantino, malgré les nombreuses critiques visant le président de la FIFA et la contestation grandissante de sa gouvernance : « Pour ma part, mon choix est clair : je soutiendrai Gianni Infantino. »

La présidence de la FIFA au cœur de l’affrontement

Cette passe d’armes a lieu alors que la campagne pour la présidence de la FIFA s’intensifie. En poste depuis 2016, Gianni Infantino briguera un nouveau mandat lors du congrès électif prévu le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc.

Face à lui, deux candidats ont déposé leur dossier : le Japonais Kozo Tashima et le Français Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, qui bénéficie du soutien unanime de l’UEFA à sa candidature.

La candidature française intervient après plusieurs mois de tensions entre les instances européennes et Gianni Infantino, notamment autour de son projet controversé d’ouverture des droits économiques de la Coupe du monde à des investisseurs privés, finalement abandonné.

Samuel Eto’o avait déjà publiquement défendu Gianni Infantino au mois d’août dernier, saluant notamment son action en faveur du développement du football africain. Ce mercredi, malgré les attaques personnelles de Daniel Riolo, le président de la Fédération camerounaise a donc réaffirmé son soutien au président sortant de la FIFA.

Sources citées dans l’article Instagram de Samuel Eto’o · L’After Foot sur RMC