Scandale Mbappé en Chine: Pékin suspend la diffusion de la Liga et rejette les explications du Real Madrid

La Chine suspend la diffusion de la Liga à la suite des propos controversés de Kylian Mbappé sur Mao Zedong. Le Real Madrid et le joueur ont présenté des excuses, mais la télévision publique refuse de reprendre les retransmissions tant que des excuses jugées satisfaisantes ne sont pas formulées. La crise entraîne des conséquences commerciales pour le footballeur.

La crise provoquée par les propos de Kylian Mbappé sur Mao Zedong prend une nouvelle dimension. La télévision publique chinoise a confirmé la suspension des retransmissions de la Liga et rejeté les arguments avancés pour défendre le joueur du Real Madrid. Malgré les excuses présentées par le footballeur français, puis par son club, aucune reprise des diffusions n’a été annoncée. Le conflit touche désormais directement le championnat espagnol.

La Chine refuse de diffuser la Liga et tient le Real Madrid pour responsable

Le groupe audiovisuel public China Media Group, qui contrôle notamment la chaîne CCTV, a confirmé avoir interrompu dès le lundi 26 octobre la diffusion des rencontres de Liga sur ses plateformes. Cette décision concerne également les autres matchs impliquant Kylian Mbappé ainsi que les publicités mettant en scène l’international français.

Dans un communiqué publié mercredi, un porte-parole du Centre des sports et de la jeunesse de CMG a rejeté les explications attribuées au Real Madrid, selon lesquelles Mbappé « n’a jamais eu l’intention d’offenser » et disposait du droit d’exprimer une opinion personnelle. Pour le groupe public chinois, les déclarations du joueur « dépassent le cadre de la liberté d’expression » et ont franchi des limites fondamentales.

Les responsables chinois estiment également que le Real Madrid doit assumer sa responsabilité en tant qu’employeur du joueur. Le diffuseur a prévenu que, sans excuses jugées satisfaisantes, « il n’y a rien à discuter » concernant la résolution du conflit.

Le Real Madrid présente officiellement ses excuses, mais la suspension reste en vigueur

Face à la réaction chinoise et aux risques commerciaux qui pèsent désormais sur le Real Madrid, le club espagnol a publié mercredi 28 octobre un communiqué officiel présentant ses excuses au peuple chinois pour les déclarations de son attaquant.

Le Real Madrid a exprimé ses regrets concernant le mécontentement provoqué par les propos de Mbappé et réaffirmé son profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens. Le club a également déclaré se joindre aux excuses publiques de son joueur et vouloir préserver ses relations avec ses millions de supporters chinois.

La télévision publique chinoise a confirmé avoir reçu, par l’intermédiaire de la Liga, une lettre officielle du Real Madrid. Elle n’a toutefois annoncé aucune levée de la suspension des retransmissions, ni précisé à quelle date les rencontres pourraient revenir sur ses antennes.

Les propos sur Mao Zedong à l’origine d’une crise internationale

La polémique a éclaté après la diffusion d’un extrait de l’émission The Bridge, animée par Aurélien Tchouaméni. Interrogé sur les montages humoristiques utilisant son image, Kylian Mbappé avait expliqué que l’un de ses préférés représentait son visage sur celui d’un « dictateur chinois ». Il faisait référence à un montage avec Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine en 1949, sans prononcer explicitement son nom.

Ces propos ont déclenché de nombreuses réactions en Chine, où Mao Zedong conserve une place centrale dans l’histoire officielle du régime communiste. La controverse s’est rapidement accompagnée de sanctions commerciales et de restrictions visant l’image du joueur.

Mardi 27 octobre, Kylian Mbappé avait présenté publiquement ses excuses après avoir été lâché par plusieurs sponsors chinois. Dans un message diffusé en français, en chinois et en anglais, le capitaine des Bleus avait reconnu avoir blessé de nombreuses personnes et affirmé son respect pour le peuple chinois et son histoire.

Ces excuses n’ont cependant pas suffi à apaiser la polémique. La colère persistante en Chine et les critiques concernant sa gestion de la crise ont été suivies de nouvelles prises de position visant directement le Real Madrid.

Trois contrats publicitaires rompus et des restrictions sur les plateformes chinoises

Les conséquences financières sont déjà concrètes pour Kylian Mbappé. Trois entreprises chinoises, Dongpeng, Mengniu et Milkground, ont annoncé la rupture de leurs accords commerciaux avec le footballeur. Plusieurs contenus publicitaires le mettant en scène ont également été retirés des plateformes chinoises.

La polémique a aussi touché les réseaux sociaux du joueur, avec des restrictions imposées à certains de ses comptes et la suppression de contenus promotionnels. Aucune des trois entreprises ayant rompu ses accords n’a annoncé de reprise de sa collaboration avec Mbappé.

Le boycott télévisuel concerne pour l’instant les plateformes du groupe public CMG. D’autres diffuseurs disposent de leurs propres droits de retransmission en Chine, notamment Migu, qui a conclu un accord avec la Liga jusqu’en 2030. Aucune suspension générale de l’ensemble des diffuseurs chinois n’a été officiellement confirmée.

Javier Tebas tente d’obtenir la reprise des retransmissions

Le président de la Liga, Javier Tebas, a lui aussi présenté des excuses pour les propos de Mbappé. Il a adressé une lettre au groupe audiovisuel chinois et rencontré mardi l’ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, afin de chercher une issue au conflit.

Les relations entre la Liga et la Chine reposent sur plusieurs accords commerciaux et sportifs, dont un partenariat stratégique avec le championnat professionnel chinois courant jusqu’en 2029. La suspension des retransmissions par CMG affecte directement la visibilité du football espagnol sur ce marché.

De son côté, le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué, par la voix de son porte-parole Guo Jiakun, accorder de l’importance aux excuses présentées par Mbappé. Interrogé sur une éventuelle levée des mesures, il n’a toutefois fourni aucun calendrier.