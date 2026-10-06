VIDÉO - La scène hallucinante du maire LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko face aux policiers en pleine mobilisation lycéenne

Les images sont saisissantes. Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, se retrouve directement face aux forces de l’ordre en pleine mobilisation lycéenne, au milieu d’une situation particulièrement tendue. L’élu, qui assume depuis le début son soutien aux lycéens mobilisés, est une nouvelle fois présent sur le terrain alors que policiers et manifestants se font face.

Bally Bagayoko est déjà au centre de plusieurs polémiques liées aux blocages des lycées. Le maire de Saint-Denis est notamment visé par un signalement au parquet de Bobigny pour des faits présumés de « provocation à commettre un délit », après avoir déclaré que la violence pouvait, dans certaines circonstances, être « légitime ».

La mobilisation lycéenne et les violences qui l’accompagnent ont pris une dimension nationale ces derniers jours. Sébastien Chenu a directement accusé LFI d’avoir une responsabilité dans les violences, tandis que Bally Bagayoko appelle désormais à la désescalade.

Bally Bagayoko directement face aux policiers

À Saint-Denis, Bally Bagayoko assume sa présence auprès des lycéens depuis le début du mouvement. Le 28 septembre, il s’était notamment rendu devant le lycée Paul-Éluard, où un blocage avait été organisé pour réclamer davantage de moyens pour l’établissement. La situation avait dégénéré avec des tirs de mortiers d’artifice en direction des forces de l’ordre, l’utilisation de gaz lacrymogène et des interpellations.

Les nouvelles images montrent le maire au plus près des événements, à quelques mètres seulement des policiers. Une présence qu’il revendique au nom de son rôle d’élu et de son soutien aux jeunes de sa commune, alors que la tension reste élevée autour des établissements mobilisés.

Avant cette nouvelle mobilisation, Bally Bagayoko avait annoncé qu’il serait encore présent. « Je serai là aujourd’hui pour rappeler que l’urgence est désormais à la désescalade, mais surtout à la réponse politique, pas à la réponse policière », avait-il déclaré.

Le maire affirme intervenir dans un objectif d’apaisement. « Nous sommes là pour apaiser », assure-t-il, tout en reprochant au gouvernement sa gestion du mouvement et le recours aux forces de l’ordre.

« Je ne renie rien de ce que j’ai dit »

La présence du maire au milieu de ces manifestations est d’autant plus commentée que Bally Bagayoko refuse de retirer ses déclarations précédentes sur la violence.

Invité ce mardi 6 octobre sur RTL, il a de nouveau assumé ses propos. « Je ne renie rien de ce que j’ai dit. J’ai dit que la violence peut être légitime », a déclaré le maire de Saint-Denis.

Il invoque notamment l’histoire des mouvements sociaux français pour expliquer sa position. « Toutes les avancées sociales se sont faites malheureusement aussi dans des formes de violence qui existent », a-t-il expliqué.

Bally Bagayoko affirme cependant ne pas encourager les affrontements. « Je désapprouve totalement la violence », a-t-il également déclaré. Il demande désormais une désescalade et appelle les lycéens à manifester pacifiquement.

Le préfet de police a saisi la justice

Ces déclarations ont entraîné une réaction judiciaire. Le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a transmis au procureur de Bobigny un signalement au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale concernant des faits présumés de « provocation à commettre un délit ».

Le signalement concerne notamment les déclarations du maire selon lesquelles la violence pourrait être légitime. Bally Bagayoko conteste l’interprétation selon laquelle ses propos constitueraient un encouragement aux violences.

« Je ne suis pas en train d’encourager la violence », avait-il déjà répondu, tout en maintenant ses déclarations. Il affirme également qu’il répondra à toute sollicitation de la justice.

Une policière porte plainte après des dégradations sur sa voiture

Un autre épisode survenu à proximité du lycée Paul-Éluard a également placé le maire de Saint-Denis au centre de l’attention. Une policière de 24 ans, qui circulait dans son véhicule personnel pour rejoindre le commissariat situé à proximité, a déposé plainte après avoir été encerclée par plusieurs dizaines de personnes.

Des coups auraient été portés sur son véhicule. Des policiers présents sur place ont indiqué avoir aperçu Bally Bagayoko à proximité de la voiture et son nom a été cité dans le récit des faits. Cela ne signifie pas que le maire est juridiquement mis en cause dans cette affaire : la plainte a été déposée contre X et les investigations doivent déterminer les responsabilités individuelles.

Bally Bagayoko a donné une autre version des événements. Il affirme que la conductrice avait accéléré alors que des personnes se trouvaient devant son véhicule.

La polémique de la poubelle en feu

Quelques jours auparavant, une autre vidéo avait déjà provoqué une importante polémique. Elle montrait Bally Bagayoko applaudi par des lycéens à proximité d’une poubelle en feu. Plusieurs publications sur les réseaux sociaux avaient alors laissé entendre que l’élu avait participé à l’incendie.

Des images plus longues ont ensuite apporté un élément important : elles montrent Bally Bagayoko déplacer la poubelle alors qu’elle est déjà en feu afin de l’éloigner des grilles de l’établissement. Des lycéens présents ont également affirmé que le maire leur avait demandé d’arrêter d’allumer des incendies. La vidéo complète avait permis de reconstituer le déroulement de cet épisode et de distinguer les images des accusations diffusées sur les réseaux sociaux.

Cette mise au point n’a pas mis fin aux controverses entourant Bally Bagayoko. Entre sa présence répétée au cœur des blocages, ses déclarations sur une violence pouvant être « légitime », le signalement transmis à la justice et ces nouvelles images directement face aux forces de l’ordre, le maire de Saint-Denis se retrouve désormais au premier plan de la mobilisation lycéenne dans sa ville.