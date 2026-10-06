VIDÉO - À Mâcon, un policier se lance dans une «battle d’aura» avec les lycéens en pleine manifestation

La scène tranche avec les images de tensions qui accompagnent depuis plusieurs jours la mobilisation lycéenne. Ce mardi, à Mâcon, en Saône-et-Loire, un policier a rejoint des jeunes rassemblés dans le centre-ville et s’est lancé devant eux dans une spectaculaire « battle d’aura ». Filmée sous tous les angles par les manifestants, la vidéo s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux.

La scène se déroule lors de la nouvelle journée de mobilisation lycéenne, la plus importante depuis le début du mouvement⁠. À Mâcon, environ 700 lycéens étaient présents selon la police. Le cortège, encadré par les forces de l’ordre et la CGT, a notamment traversé le centre-ville avant de rejoindre la place Saint-Pierre.

Un policier au milieu des lycéens

C’est là que l’ambiance change radicalement. Entouré par une foule de jeunes qui sortent leurs téléphones pour le filmer, un policier surnommé « Jo » accepte de participer à une « battle d’aura », ces duels devenus populaires sur les réseaux sociaux où chacun tente d’impressionner son adversaire par son attitude, ses gestes et son charisme.

Le fonctionnaire joue pleinement le jeu. Il s’avance devant les lycéens et enchaîne les mouvements sous les cris et les applaudissements. La prestation est également décrite localement comme un « haka ». Plusieurs jeunes rient, encouragent le policier et immortalisent la scène. La manifestation s’est achevée vers 11h30 sans heurt signalé.

Une image spectaculaire après plusieurs jours de violences

La scène est d’autant plus remarquée que Mâcon avait connu des incidents beaucoup plus sérieux les jours précédents. Lundi 5 octobre, des individus cagoulés et présentés comme extérieurs au mouvement lycéen avaient lancé des pierres et des objets incendiaires en direction des forces de l’ordre. Deux véhicules de police avaient été sérieusement endommagés.

Depuis jeudi, 56 personnes avaient été interpellées en Saône-et-Loire à la suite des violences. À l’échelle nationale, la mobilisation est également marquée par des milliers d’interpellations, des blessés et des affrontements autour de certains établissements. Un guide diffusé aux lycéens par l’Union Étudiante et l’USL⁠ expliquait notamment comment organiser matériellement des blocages et anticiper une intervention de la police.

À Mâcon, la manifestation s’achève sans incident

Ce mardi matin, le scénario a donc été radicalement différent à Mâcon. Les lycéens ont manifesté dans le centre-ville sous l’encadrement des forces de l’ordre, avant cette scène devenue virale entre le policier et les jeunes.

Une « battle d’aura » improvisée au milieu d’une mobilisation nationale sous haute tension : en quelques secondes, le policier Jo est devenu l’une des images les plus inattendues de cette journée de manifestations.