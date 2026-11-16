La préfecture de police de Paris interdit les manifestations non déclarées près de quinze établissements scolaires et universitaires entre le 16 et le 20 novembre 2026. Cette décision vise à garantir la sécurité après des incidents répétés, tout en soulevant des questions sur l'équilibre entre ordre public et liberté de manifester.

Face à la multiplication des blocages et des incidents dans les établissements scolaires, la préfecture de police de Paris a décidé de renforcer les restrictions. Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2026, les rassemblements et manifestations non déclarés seront interdits dans un rayon de 100 mètres autour de dix lycées et cinq sites universitaires de la capitale. Une mesure destinée à garantir la sécurité des élèves, des étudiants et des personnels éducatifs.

La préfecture de police de Paris a pris un arrêté visant à interdire les rassemblements et manifestations non déclarés aux abords de plusieurs établissements d’enseignement de la capitale. Cette décision, annoncée dimanche 15 novembre, s’appliquera pendant cinq jours, du lundi au vendredi inclus, dans un périmètre de 100 mètres autour des sites concernés. Les autorités entendent ainsi limiter les risques de débordements dans un contexte de mobilisation sociale marqué par des blocages répétés. L’arrêté concerne dix lycées et cinq implantations universitaires, répartis dans plusieurs arrondissements parisiens.

Parmi les lycées concernés figurent Charlemagne, dans le 4e arrondissement, Lavoisier, dans le 5e, Fénelon et Montaigne, dans le 6e, Chaptal et Racine, dans le 8e, Dorian, dans le 11e, Pierre-Gilles de Gennes, dans le 13e, ainsi que Carnot et Balzac, dans le 17e. Les restrictions s’étendent également à la faculté des sciences et de l’ingénierie de Sorbonne Université, au campus de sciences de l’université Paris Cité, aux centres René-Cassin et Lourcine de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi qu’à une annexe de l’université Paris-Panthéon-Assas située rue de Vaugirard. Ces établissements ont été retenus dans le cadre des mesures de prévention mises en place par les autorités.

Plus de 1 500 interpellations depuis le début du mouvement

Pour justifier cette décision, le préfet de police de Paris, Patrice Faure, évoque une multiplication des incidents aux abords des lycées et des établissements d’enseignement supérieur. Les autorités font état de dégradations de biens publics, d’incendies, de violences visant des membres de la communauté éducative et d’affrontements avec les forces de l’ordre. Depuis le début du mouvement social, 1 548 personnes ont été interpellées dans l’agglomération parisienne. Ce bilan illustre l’ampleur des interventions policières, sans signifier que toutes les personnes interpellées ont été reconnues coupables d’infractions.

La préfecture considère que les blocages sont généralement organisés par une minorité d’élèves, mais qu’ils empêchent les autres de rejoindre normalement leurs salles de classe. Patrice Faure insiste notamment sur la nécessité de préserver la liberté de circulation et le droit de recevoir un enseignement. Les perturbations auraient également provoqué des tensions entre certains parents d’élèves et des lycéens mobilisés. Plusieurs familles souhaitent pouvoir déposer leurs enfants et les voir accéder aux établissements sans être confrontées à des barrages ou à des incidents.

Des élus parisiens réclament davantage de sécurité

La décision préfectorale intervient après une démarche engagée par plusieurs responsables politiques locaux. Vendredi 13 novembre, les maires des huit arrondissements parisiens dirigés par la droite avaient saisi le rectorat pour demander des mesures de sécurisation des entrées et sorties des lycées concernés par les blocages. Les élus des 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 15e, 16e et 17e arrondissements ont notamment exprimé leurs préoccupations concernant les difficultés rencontrées par les élèves, les familles et les équipes pédagogiques.

La multiplication des blocages place les directions d’établissement dans une situation délicate. Elles doivent assurer la continuité des enseignements tout en tenant compte du droit des élèves et des étudiants à exprimer leurs revendications. Les rassemblements peuvent également perturber l’organisation des cours, des examens et des activités administratives. Les restrictions décidées par la préfecture visent à empêcher les rassemblements non déclarés dans les périmètres définis, sans constituer une interdiction générale de manifester dans l’ensemble de Paris.

Une mesure qui relance le débat sur la liberté de manifester

L’interdiction soulève néanmoins la question de l’équilibre entre le maintien de l’ordre et l’exercice des libertés publiques. En France, la liberté de manifester constitue un droit fondamental, mais son exercice peut être encadré par les autorités lorsque des risques de troubles à l’ordre public sont identifiés. Les restrictions doivent notamment être justifiées par les circonstances et proportionnées aux risques constatés. Dans le cas présent, la préfecture invoque les incidents survenus depuis le début du mouvement social pour établir des périmètres de protection temporaires.

Les prochains jours permettront d’évaluer les effets de cette décision sur le fonctionnement des établissements concernés. Les forces de l’ordre pourront être amenées à intervenir pour faire respecter l’arrêté, tandis que les directions scolaires et universitaires devront organiser l’accueil des élèves et des étudiants. La situation pourrait également évoluer en fonction de l’intensité de la mobilisation et des éventuels nouveaux incidents. Pour les autorités, l’objectif affiché reste de permettre la poursuite des enseignements dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Cinq jours décisifs pour le retour au calme

La période du 16 au 20 novembre constitue désormais une étape importante dans la gestion des tensions autour des établissements parisiens. Les mesures prises par la préfecture doivent permettre de limiter les perturbations immédiates, mais elles ne répondent pas directement aux revendications à l’origine du mouvement social. La résolution durable des tensions dépendra également de l’évolution du dialogue entre les différents acteurs concernés, notamment les représentants des élèves, les établissements et les pouvoirs publics.

Cette nouvelle décision illustre les difficultés rencontrées par les autorités lorsque les mobilisations sociales touchent directement les lieux d’enseignement. Entre protection des élèves, continuité pédagogique et respect des libertés publiques, les enjeux sont multiples. À Paris, les quinze sites concernés feront l’objet d’une attention particulière pendant toute la semaine. La préfecture devra ensuite déterminer si les conditions de sécurité permettent un retour au fonctionnement habituel ou si de nouvelles dispositions sont nécessaires.