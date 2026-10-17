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Paris : 163 interpellations, le calme revient place de la République

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Paris : 163 interpellations, le calme revient place de la République
Paris : 163 interpellations, le calme revient place de la République

La préfecture de police recense 163 interpellations à Paris à 15 h 30, ce samedi 17 octobre. Les opérations se poursuivent dans la capitale, où plusieurs rassemblements non déclarés ont été signalés. Ce décompte reste provisoire et ne doit pas être additionné au bilan national, qui comprend également les interpellations parisiennes.

Le défilé autorisé atteint la place de Clichy

La tête du cortège autorisé a rejoint la place de Clichy, tandis que la préfecture souligne le caractère majoritairement pacifique de la mobilisation. À 16 h 01, Le Monde rapporte un retour au calme place de la République. Plus tôt, à 15 h 40, Le Parisien décrivait des manifestants repartant vers Nation depuis le boulevard Voltaire, après avoir été empêchés de rejoindre République par les gaz lacrymogènes.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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