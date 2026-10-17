Manifestations: un jeune se fait arracher la main par une grenade, des mairies saccagées, des incendies et un mort à l’Arc de Triomphe

Le samedi 17 octobre, des manifestations contre la vie chère dégénèrent en violences à travers la France, faisant des blessés et des dégâts considérables. À Saint-Étienne, un jeune homme perd sa main suite à l'explosion d'une grenade policière. À Paris, un homme de 22 ans meurt après une chute de l'Arc de Triomphe.

La journée de mobilisation de ce samedi 17 octobre contre la vie chère a été marquée par de violents affrontements et d’importantes destructions dans plusieurs grandes villes françaises. À Saint-Étienne, un jeune homme d’une vingtaine d’années a eu la main droite arrachée par l’explosion d’une grenade utilisée par les forces de l’ordre. À Lyon, l’office de tourisme de la place Bellecour a été incendié. À Marseille et Lille, des individus ont pénétré dans les hôtels de ville et dégradé des locaux municipaux. À Paris, des véhicules ont brûlé, des commerces ont été vandalisés et des groupes de casseurs ont affronté les policiers. Un autre drame a également frappé la capitale : un homme de 22 ans est mort après s’être jeté du sommet de l’Arc de Triomphe, sans lien établi avec les manifestations.

Les violences commises dans plusieurs villes françaises ont touché aussi bien des bâtiments publics que des commerces et des véhicules. Les affrontements se sont poursuivis pendant plusieurs heures, nécessitant le déploiement de renforts policiers dans plusieurs grandes agglomérations.

Saint-Étienne : un jeune homme ramasse une grenade policière, qui lui arrache la main droite

C’est le cas de blessure le plus grave identifié au cours de cette journée de mobilisation. Samedi après-midi, à Saint-Étienne, un jeune homme majeur, âgé d’une vingtaine d’années, a été grièvement mutilé par l’explosion d’une grenade lancée par les forces de l’ordre.

Les faits se sont produits à proximité d’un centre commercial, alors que des affrontements opposaient manifestants et policiers. Pendant près d’une heure, les deux camps se sont fait face. Les forces de l’ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes tandis que certains manifestants tiraient des mortiers et des feux d’artifice.

Au cours de ces affrontements, une grenade lancée par les policiers a atterri à proximité du jeune homme. Selon les premiers éléments recueillis auprès du personnel médical présent dans la manifestation, celui-ci a ramassé l’engin avant qu’il n’explose dans sa main.

La violence de la déflagration a provoqué des blessures extrêmement graves. Les soignants qui ont pris en charge la victime ont décrit une main droite en lambeaux. Le jeune homme leur a lui-même expliqué avoir ramassé la grenade quelques instants avant son explosion.

Transporté en urgence au CHU de Saint-Étienne, il a été hospitalisé pour recevoir des soins spécialisés. La préfecture de la Loire a confirmé qu’un « jeune majeur » avait été « gravement blessé à la main ».

Le type exact de grenade responsable de la mutilation n’avait toujours pas été communiqué en début de soirée. Cette identification doit permettre de déterminer les caractéristiques de l’engin et les circonstances de son utilisation.

Les violences ont également provoqué des dégâts matériels dans le centre-ville stéphanois. Des devantures de commerces ont été brisées et du mobilier urbain détruit.

Une nouvelle mutilation dix jours après celle d’un adolescent à Lens

Le drame de Saint-Étienne rappelle celui du 7 octobre à Lens, où un adolescent de 15 ans avait déjà été mutilé à la main par l’explosion d’une grenade policière pendant les mobilisations lycéennes.

Après ce premier accident, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez avait annoncé la suspension de l’utilisation des grenades assourdissantes ASSD dans les manifestations lycéennes.

Vendredi 16 octobre, à la veille de la mobilisation nationale, il avait cependant confirmé que ces engins pourraient de nouveau être employés dans des situations de violences urbaines particulièrement graves.

À Saint-Étienne, l’identification de la grenade devra permettre d’établir si elle appartient à cette catégorie ou à un autre type de munition utilisé pour le maintien de l’ordre.

Paris : un homme de 22 ans se jette du sommet de l’Arc de Triomphe et meurt sous les yeux de témoins

Un drame s’est également produit ce samedi après-midi à Paris, au sommet des Champs-Élysées. Un homme de 22 ans est mort après s’être jeté du haut de l’Arc de Triomphe, dans le 8e arrondissement.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 15 heures, alors que la capitale connaissait déjà d’importantes tensions liées aux manifestations.

Le jeune homme a chuté depuis le sommet du monument, situé à près de 50 mètres de hauteur. Plusieurs témoins ont assisté à la scène et les services de secours ont immédiatement été alertés.

Les sapeurs-pompiers de Paris sont rapidement arrivés sur place. Malgré leur intervention, ils n’ont pas pu sauver la victime. Le parquet de Paris a précisé que son décès avait été constaté à 15h05.

Le monument a été temporairement fermé au public afin de permettre les constatations des enquêteurs.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Paris et confiée au commissariat du 8e arrondissement. La piste du suicide est privilégiée. Le parquet a précisé qu’« aucun lien n’apparaît avec les manifestations » à ce stade.

L’identité du jeune homme et les circonstances personnelles ayant précédé sa chute n’ont pas été rendues publiques.

Lyon : l’office de tourisme de Bellecour pillé puis incendié

À Lyon, les violences ont touché plusieurs secteurs du centre-ville, notamment la place Bellecour. L’office de tourisme a été pris pour cible par des individus qui ont pénétré dans le bâtiment avant de le piller et d’y mettre le feu.

Les flammes ont provoqué d’importants dégâts. L’intervention des pompiers a été compliquée par les affrontements et la présence de groupes violents aux abords du bâtiment.

D’autres incidents ont été signalés autour du cours Gambetta et de la Manufacture des tabacs. Des vitrines ont été brisées, du mobilier urbain détruit et les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les groupes les plus violents.

Marseille : l’hôtel de ville envahi, un buste de Marianne renversé et des dizaines de commerces pillés

À Marseille, plusieurs individus masqués ont utilisé une barrière métallique pour enfoncer une porte de l’hôtel de ville. Ils sont ensuite parvenus à pénétrer dans le hall du bâtiment municipal.

À l’intérieur, les intrus ont commis plusieurs dégradations, notamment des graffitis sur les murs et le renversement d’un buste de Marianne. Ils ont ensuite quitté les lieux.

Les violences se sont également propagées aux rues commerçantes du centre-ville. Plusieurs dizaines de magasins ont été pillés ou vandalisés entre la préfecture et le Vieux-Port.

Un poste de police municipale a également été dégradé. Face à la situation, le maire Benoît Payan a demandé des renforts. Deux compagnies supplémentaires de CRS ont été envoyées à Marseille.

Aucun blessé n’a été signalé lors de l’intrusion dans l’hôtel de ville.

Paris : voitures incendiées, vitrines brisées et affrontements près des lieux de pouvoir

Dans la capitale, les violences ont commencé dès la matinée avec la formation de plusieurs cortèges non déclarés, notamment près de la gare du Nord et dans le secteur de la rue de Rennes.

La place de la République a ensuite été le théâtre d’affrontements entre les forces de l’ordre et plusieurs groupes d’individus vêtus de noir, dont des militants de type black bloc.

Des pavés, des pierres et des mortiers d’artifice ont été lancés en direction des policiers. Les forces de l’ordre ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Des voitures et des poubelles ont été incendiées. Des barricades ont été dressées sur la chaussée et plusieurs vitrines de commerces et de restaurants ont été brisées.

Des groupes ont également tenté de rejoindre les abords du palais de l’Élysée. Certains individus sont parvenus à proximité de la résidence présidentielle avant d’être repoussés.

Les tensions ont touché plusieurs quartiers de la capitale, notamment les secteurs de la Madeleine, de la Concorde et des Champs-Élysées. Près de l’Opéra, des touristes et des passants ont été pris dans d’importants nuages de gaz lacrymogènes.

Les violences devant le siège de CNews et d’Europe 1 ont également marqué cette journée. Une centaine d’individus s’étaient rassemblés devant les locaux du groupe audiovisuel et plusieurs vitres avaient été brisées.

Bordeaux : la résidence préfectorale et des bâtiments officiels attaqués

À Bordeaux, des groupes ont pris pour cible plusieurs bâtiments officiels. Des manifestants ont tenté de pénétrer dans l’hôtel de ville et la résidence préfectorale a également été visée.

Des dégradations ont été signalées dans le secteur de la chambre de commerce et d’industrie, où des vitres ont été brisées et des poubelles incendiées. Les affrontements ont nécessité plusieurs interventions policières.

Limoges : des dégradations et un possible incendie à l’hôtel de ville

À Limoges, des informations ont circulé en fin d’après-midi concernant des dégradations à l’hôtel de ville et un possible incendie.

L’étendue des dégâts, les circonstances du départ de feu et les éventuelles conséquences humaines n’ont pas encore été établies par un bilan officiel confirmé.

Des barricades enflammées et des axes de circulation bloqués à Rennes

À Rennes, la mobilisation a également été marquée par des barricades enflammées qui ont perturbé la circulation sur la rocade.

Des obstacles ont été disposés sur la chaussée puis incendiés, entraînant des interruptions de circulation et des interventions des forces de l’ordre.

Ces incidents se sont ajoutés aux blocages et aux affrontements recensés dans d’autres villes françaises depuis le début de la journée.

Un lourd bilan humain et matériel, encore provisoire

Les dégâts matériels recensés ce samedi concernent des bâtiments municipaux, des commerces, des véhicules et du mobilier urbain.

Les événements les plus graves identifiés sont la mutilation du jeune homme à Saint-Étienne, l’incendie de l’office de tourisme de Lyon, les intrusions dans les mairies de Marseille et Lille, les attaques contre des bâtiments officiels à Bordeaux et les destructions commises à Paris.

Le décès du jeune homme de 22 ans à l’Arc de Triomphe constitue un drame distinct, survenu le même jour dans la capitale, sans lien établi avec les manifestations.

Plusieurs personnes ont également souffert de malaises respiratoires liés aux gaz lacrymogènes, notamment à Lyon. Aucun bilan national consolidé ne permettait encore, en début de soirée, de déterminer le nombre total de manifestants, policiers, gendarmes et passants blessés au cours de la seule journée du 17 octobre.

Cette mobilisation nationale a rassemblé des lycéens, des étudiants, des militants syndicaux, des Gilets jaunes et des personnes protestant contre la hausse du coût de la vie. Elle a également été marquée par l’action de groupes violents responsables d’attaques contre des bâtiments publics et des commerces.

Après les premiers affrontements signalés dès la matinée, les violences se sont multipliées dans plusieurs grandes agglomérations.

Le gouvernement a condamné les incendies, les pillages et les attaques contre les forces de l’ordre. Des renforts policiers ont été déployés dans plusieurs villes, notamment à Marseille, Paris et Lyon.

À la tombée de la nuit, les opérations de sécurisation se poursuivaient. Les destructions constatées et les blessures infligées au cours de cette journée illustrent l’ampleur des violences qui ont accompagné la mobilisation nationale du 17 octobre.