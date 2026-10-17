Violences devant le siège de CNews: des vitres brisées, une centaine d’individus rassemblés, une vingtaine d’interpellations

Une centaine de personnes s'est rassemblée devant le siège de CNews à Paris, entraînant des dégradations et des vitres brisées. Les forces de l'ordre, incluant la Brigade anticriminalité, ont procédé à une vingtaine d'interpellations. Ces violences surviennent lors d'une journée de mobilisation nationale marquée par des tensions et des manifestations.

La journée de mobilisation nationale de ce samedi a commencé dans un climat de fortes tensions à Paris. Une centaine d’individus se sont rassemblés devant les locaux de CNews, où plusieurs vitres ont été brisées. Les forces de l’ordre, notamment la Brigade anticriminalité, ont rapidement été déployées sur place. Selon les premières informations diffusées dans la matinée, une vingtaine de personnes ont été interpellées.

Ces violences ont visé les locaux d’une chaîne de télévision, alors que plusieurs manifestations et actions de blocage sont organisées dans toute la France. Les circonstances exactes des dégradations et les motivations des individus impliqués n’ont pas encore été établies.

Le siège de CNews pris pour cible dès le début de la matinée

Les incidents ont été signalés ce samedi matin, peu avant 9 heures. Un groupe évalué à une centaine de personnes s’est rassemblé aux abords des locaux de CNews. Plusieurs individus ont alors commis des dégradations, notamment en brisant des vitres du bâtiment.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dégradations devant un bâtiment portant l’enseigne Lagardère News, groupe auquel appartient notamment Europe 1. Elles ne permettent pas, à elles seules, de reconstituer l’ensemble des faits ni d’identifier les auteurs des dégradations.

La BAC mobilisée, une vingtaine de personnes interpellées

Face aux violences, plusieurs unités de police, dont la Brigade anticriminalité, ont été envoyées sur place. Les premières informations font état d’une vingtaine d’interpellations à la suite de ces incidents.

Une journée du 17 octobre sous haute surveillance policière

Ces dégradations ont eu lieu alors que les autorités avaient anticipé une journée particulièrement agitée. Dès jeudi, les forces de l’ordre avaient fait part de leurs inquiétudes concernant les manifestations du 17 octobre, redoutant des violences, des blocages et des affrontements.

Environ 500 actions étaient envisagées sur l’ensemble du territoire et plus de 90 manifestations étaient en préparation. Les services de police anticipaient quelque 40 000 manifestants à Paris et 150 000 dans le reste du pays.

La mobilisation rassemble plusieurs mouvements aux revendications différentes : organisations lycéennes et étudiantes, syndicats, militants du climat et Gilets jaunes. Ces derniers ont notamment appelé à manifester contre la baisse du pouvoir d’achat.

Le gouvernement avait anticipé des débordements

La veille de la mobilisation, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait convoqué une cellule interministérielle de crise afin de coordonner la réponse des autorités. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, avait également annoncé une ligne ferme concernant les blocages d’infrastructures essentielles.

Cette mobilisation intervient après plusieurs semaines de tensions dans les établissements scolaires, marquées par des blocages, des violences et des milliers d’interpellations. Les autorités ont renforcé leur dispositif de maintien de l’ordre pour faire face aux rassemblements annoncés ce samedi.