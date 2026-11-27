TNT - 6 chaînes remettent leur avenir en jeu : 6ter, RMC Story, RMC Découverte, RMC Life, L’Équipe et TF1 Séries Films. L’Arcom redistribue les fréquences jusqu’en 2035

L’Arcom annonce la mise en jeu de six fréquences de la TNT, incluant 6ter, RMC Story, RMC Découverte, RMC Life, L’Équipe et TF1 Séries Films, dont les autorisations expirent en décembre 2027. Les chaînes doivent soumettre leurs candidatures d'ici décembre 2026, tandis que la concurrence s'ouvre à de nouveaux acteurs potentiels.

Nouvelle échéance dans le paysage audiovisuel français. L’Arcom a officiellement lancé un appel à candidatures pour l’attribution de six fréquences nationales de la TNT, gratuites et en haute définition. Six chaînes sont directement concernées : 6ter, RMC Story, RMC Découverte, RMC Life, L’Équipe et TF1 Séries Films. Leurs autorisations de diffusion expirent le 11 décembre 2027. Si les chaînes historiques souhaitent poursuivre leur diffusion, rien ne leur garantit de conserver leur fréquence.

6 chaînes et 4 grands groupes audiovisuels concernés

Cet appel à candidatures concerne six chaînes initialement arrivées sur la TNT en décembre 2012. Parmi elles figurent 6ter, appartenant au groupe M6, TF1 Séries Films, propriété du groupe TF1, et L’Équipe, détenue par le groupe Amaury. Les trois autres, RMC Story, RMC Découverte et RMC Life, anciennement Chérie 25, appartiennent au groupe RMC BFM, propriété de CMA CGM.

Ces chaînes disposent actuellement d’une autorisation leur permettant de diffuser gratuitement leurs programmes sur la TNT jusqu’au 11 décembre 2027 inclus. Pour continuer à émettre au-delà de cette date, leurs propriétaires devront obtenir une nouvelle autorisation du régulateur.

Deux échéances décisives en décembre

Le calendrier fixé par l’Arcom prévoit deux échéances impératives. Les candidats ont jusqu’au mardi 1er décembre 2026 à midi pour demander les modalités de dépôt électronique de leur candidature.

Ils devront ensuite transmettre leur dossier complet au plus tard le mardi 15 décembre 2026 à midi. Tout retard entraînera l’irrecevabilité de leur candidature.

L’Arcom établira ensuite la liste des candidats recevables, qui seront amenés à présenter leur projet, leur stratégie éditoriale, leurs engagements de programmation et leurs garanties financières.

Les chaînes historiques ne sont pas assurées de conserver leur fréquence

Contrairement à une simple reconduction administrative, cette procédure ouvre les six fréquences à la concurrence. De nouveaux acteurs peuvent donc se présenter face aux groupes actuellement titulaires des autorisations.

L’Arcom départagera les candidats en tenant notamment compte de la solidité économique des projets, de la diversité des programmes, du pluralisme, de l’expérience des opérateurs et de l’intérêt des offres pour les téléspectateurs.

Des autorisations valables jusqu’au 31 août 2035

Les six fréquences seront disponibles à compter du 12 décembre 2027. Les nouvelles autorisations seront délivrées pour une durée de près de huit ans, avec une échéance commune fixée au 31 août 2035.

Cette date correspond à celle des autorisations nationales attribuées lors de la précédente procédure de renouvellement des fréquences de la TNT.

L’Arcom entend ainsi harmoniser les échéances pour pouvoir, si nécessaire, « faire évoluer l’offre proposée sur la TNT le moment venu ».

Après C8 et NRJ12, une nouvelle redistribution des cartes

Cette procédure intervient moins de deux ans après la disparition de C8 et de NRJ12 de la TNT, le 28 février 2025, à la suite du non-renouvellement de leurs autorisations par l’Arcom.

La précédente attribution des fréquences avait profondément bouleversé le paysage audiovisuel français, avec notamment l’arrivée de T18 et de Novo19, ainsi qu’une nouvelle numérotation des chaînes.

Le groupe Canal+ avait également retiré ses chaînes payantes de la TNT. L’Arcom avait ensuite décidé de ne pas réattribuer les fréquences laissées vacantes par Canal+.

Pour 6ter, RMC Story, RMC Découverte, RMC Life, L’Équipe et TF1 Séries Films, une nouvelle étape décisive s’ouvre donc. Les six chaînes devront défendre leur place face aux éventuels nouveaux entrants. Le verdict de l’Arcom déterminera la composition de la TNT gratuite à partir de décembre 2027.