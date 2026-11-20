Droits TV de la Ligue 1 : beIN Sports prépare son grand retour et veut récupérer le championnat de France

beIN Sports envisage de revenir à la diffusion de la Ligue 1 dès 2027-2028, suite à un appel d'offres lancé par la LFP. Bien que le groupe qatari n'ait pas encore fait d'offre ferme, il explore sérieusement cette opportunité, alors que Canal+ et RMC Sport s'intéressent également au marché.

beIN Sports pourrait faire son grand retour dans la diffusion de la Ligue 1 dès la saison 2027-2028. Yousef Al-Obaidly, patron du groupe qatari, a confirmé devant ses équipes que la chaîne allait examiner très sérieusement le nouvel appel d’offres lancé par la Ligue de football professionnel (LFP). Une déclaration qui relance la perspective d’un retour du diffuseur historique du championnat français, quelques mois seulement après son retrait.

Lors d’une réunion organisée mercredi avec les salariés de beIN Sports, Yousef Al-Obaidly a notamment déclaré : « On va regarder sérieusement les droits de la Ligue 1, comme chaque appel d’offres. » Le dirigeant a également assuré que son groupe resterait durablement présent sur le marché français, tout en précisant qu’il disposait d’une stratégie adaptée aux différents résultats possibles de cette consultation.

beIN Sports veut retrouver la Ligue 1 après son retrait

La déclaration de Yousef Al-Obaidly marque un changement dans le dossier des droits télévisés du football français. Après avoir diffusé pendant plusieurs années une partie du championnat, beIN Sports a perdu sa dernière affiche à l’issue de la saison 2025-2026. Depuis cet été, les neuf rencontres de chaque journée sont proposées sur Ligue 1+, la plateforme créée par la LFP.

Ce retrait avait privé le football français d’un contrat représentant 78,5 millions d’euros par saison. La décision avait conduit à regrouper l’intégralité des matchs sur Ligue 1+, mettant fin au partage des rencontres entre plusieurs diffuseurs.

Mais beIN Sports n’a manifestement pas renoncé au championnat français. Le groupe travaille désormais sur le nouvel appel d’offres, avec la possibilité de présenter une proposition pour récupérer les droits à partir de l’été 2027. Aucune offre ferme ni aucun montant n’ont toutefois été annoncés.

Un appel d’offres pour récupérer tous les matchs de Ligue 1

La LFP a officiellement lancé sa consultation le 3 novembre. Elle concerne les cinq saisons allant de 2027-2028 à 2031-2032, avec une modification importante des règles de commercialisation.

Comme cela avait été annoncé lors de la préparation de l’appel d’offres, les droits du championnat sont désormais proposés dans un lot unique. Les candidats disposent de deux possibilités : acquérir les droits de diffusion de l’ensemble des rencontres ou obtenir la distribution exclusive de Ligue 1+, tout en conservant la plateforme existante.

Cette formule permettrait donc à beIN Sports de récupérer la totalité du championnat, alors que la chaîne ne diffusait auparavant qu’une seule rencontre par journée. La LFP entend également attirer d’autres diffuseurs susceptibles de proposer des montants plus élevés que les revenus actuellement générés par sa propre plateforme.

Les candidats ont jusqu’au 3 décembre pour participer à cette consultation. Les propositions seront ensuite examinées par la LFP et sa filiale commerciale, LFP Media.

Canal+, RMC Sport et beIN Sports dans la course

beIN Sports n’est pas le seul groupe à s’intéresser au retour de la Ligue 1 sur les chaînes traditionnelles. Canal+ a également laissé ouverte la possibilité d’une candidature, tout en insistant sur la nécessité de parvenir à un accord économiquement rentable.

De son côté, RMC Sport envisage également de se positionner. La chaîne, désormais propriété de CMA Media, souhaite développer son catalogue sportif, mais refuse de s’engager dans une opération susceptible de provoquer des pertes financières importantes.

Le groupe qatari devra aussi composer avec l’évolution de son propre portefeuille de droits. Après avoir perdu les droits de la Liga, désormais récupérés par DAZN et Disney+, beIN Sports a obtenu ceux des Coupes du monde de football 2026 et 2030 ainsi que ceux du circuit ATP en France à partir de 2028.

Une décision attendue après des années de crise

La prudence reste de mise du côté de beIN Sports. Yousef Al-Obaidly a assuré que son entreprise poursuivrait son développement, qu’elle remporte ou non les droits du championnat français. Le dirigeant a notamment affirmé : « Nous avons un plan pour chaque éventualité. »

Pour le football français, l’enjeu financier est considérable. Après l’échec de Mediapro, le retrait de DAZN et la création de Ligue 1+, les clubs espèrent retrouver des recettes audiovisuelles plus importantes et garanties sur plusieurs saisons.

L’appel d’offres permettra de déterminer si un diffuseur est prêt à investir suffisamment pour reprendre le championnat. Les propositions doivent être déposées avant la clôture de la consultation, fixée au 3 décembre 2026.