Mort de Bertrand Méheut à 75 ans : l’ancien patron de Canal+ est décédé lors d’un voyage à l’étranger

Bertrand Méheut, ancien président de Canal+, est décédé à 75 ans lors d'un voyage à l'étranger. Connu pour sa gestion qui a redressé la chaîne entre 2002 et 2015, il a marqué l'industrie audiovisuelle française par ses réformes majeures et ses acquisitions, laissant un héritage fort dans le secteur.

Bertrand Méheut, ancien président du groupe Canal+, est mort ce mercredi à l’âge de 75 ans. L’homme d’affaires, qui avait dirigé la chaîne cryptée pendant treize ans, est décédé lors d’un voyage à l’étranger, dont la destination n’a pas été précisée. À la tête de Canal+ de 2002 à 2015, il avait redressé un groupe alors en grande difficulté financière et profondément transformé le paysage audiovisuel français. Plusieurs personnalités du monde des médias et de l’économie lui ont rendu hommage.

Un décès à l’étranger dont les circonstances restent inconnues

Bertrand Méheut est décédé ce mercredi 18 novembre à l’âge de 75 ans. L’ancien dirigeant de Canal+ se trouvait à l’étranger au moment de sa mort. Pour l’heure, ni le pays dans lequel il séjournait ni les causes exactes de son décès n’ont été communiqués. Il n’a pas non plus été précisé si ce déplacement était professionnel ou privé.

Né le 22 septembre 1951 à Rennes, Bertrand Méheut était l’une des personnalités les plus respectées de l’industrie audiovisuelle française. Il avait notamment marqué l’histoire de Canal+ en prenant la direction du groupe à une période où son avenir était particulièrement incertain.

De l’industrie chimique à la présidence de Canal+

Diplômé de l’École des mines de Nancy, Bertrand Méheut avait débuté sa carrière loin des plateaux de télévision. Après une expérience chez Transpac, filiale de France Télécom, il avait rejoint Rhône-Poulenc en 1984, où il avait progressivement accédé à d’importantes responsabilités.

Il avait ensuite poursuivi son parcours dans l’industrie chimique et l’agrochimie, notamment au sein d’Aventis CropScience, dont il avait pris la direction. Cette expérience industrielle avait attiré l’attention de Jean-René Fourtou, alors à la tête de Vivendi Universal, qui lui avait confié les commandes de Canal+ à l’automne 2002.

À son arrivée, le groupe traversait une grave crise. La gestion de Vivendi sous Jean-Marie Messier, l’éviction de Pierre Lescure et les difficultés financières avaient fragilisé l’entreprise. Canal+ affichait alors plusieurs milliards d’euros de dettes et des pertes annuelles considérables.

Bertrand Méheut avait engagé un vaste programme de restructuration, destiné à assainir les comptes et à restaurer la rentabilité du groupe. Il avait notamment réduit les coûts, réorganisé les activités et recentré la stratégie sur les abonnements, le cinéma et le sport.

13 ans à la tête de Canal+ et une profonde transformation du groupe

Sous sa présidence, Canal+ avait retrouvé une situation financière plus solide. Bertrand Méheut avait notamment orchestré le rapprochement avec TPS, son principal concurrent dans la télévision payante, permettant au groupe de renforcer considérablement sa position sur le marché français.

Il avait également consolidé les investissements de Canal+ dans le football, notamment à travers l’acquisition des droits de diffusion du championnat de France. La chaîne avait parallèlement conservé un rôle essentiel dans le financement du cinéma français grâce à ses accords avec les professionnels du secteur.

Autre décision importante de sa présidence : le rachat des chaînes Direct 8 et Direct Star, qui avaient ensuite été rebaptisées D8 et D17. Cette opération avait permis à Canal+ de renforcer sa présence dans la télévision gratuite, en complément de ses activités payantes.

La stratégie du groupe a depuis considérablement évolué. Aujourd’hui dirigé par Maxime Saada, Canal+ continue notamment de défendre ses investissements dans le sport et le cinéma. Le dirigeant a récemment alerté sur les conséquences financières d’une éventuelle réduction des investissements sportifs.

Son départ de Canal+ au moment de l’arrivée de Vincent Bolloré

Bertrand Méheut avait quitté la présidence de Canal+ en septembre 2015, au moment où Vincent Bolloré renforçait son contrôle sur Vivendi et ses activités audiovisuelles. Son départ avait mis fin à une période de treize années durant laquelle il avait profondément réorganisé le groupe.

Les changements de gouvernance engagés par Vincent Bolloré avaient ouvert une nouvelle période pour Canal+, avec une réorientation de ses activités et de sa politique éditoriale.

Cette évolution s’est poursuivie au fil des années, le groupe ayant notamment pris des positions particulièrement fermes dans ses relations avec certains professionnels du cinéma. En 2026, Canal+ avait ainsi annoncé ne plus vouloir travailler avec les signataires d’une tribune hostile à Vincent Bolloré, une décision qui avait provoqué de nombreuses réactions.

Après son départ de Canal+, Bertrand Méheut avait poursuivi sa carrière dans plusieurs grandes entreprises. Il avait notamment occupé la vice-présidence du conseil d’administration de SFR entre 2016 et 2018, avant de devenir président du PMU, fonction qu’il avait exercée de 2018 à 2020.

Une dernière démission remarquée sur le dossier des JO d’hiver 2030

Plus récemment, Bertrand Méheut avait participé à la préparation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030, prévus dans les Alpes françaises.

Nommé en 2025 président du comité des rémunérations du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP), il avait finalement présenté sa démission le 2 février 2026.

Cette décision faisait suite à des désaccords concernant la gouvernance et les dépenses du comité d’organisation. Bertrand Méheut avait notamment dénoncé une « dérive importante » du projet et de ses coûts.

Son départ avait révélé les tensions internes qui accompagnaient les préparatifs de cette compétition internationale, dont l’organisation avait été confiée à la France.

« Bertrand était un très grand patron » : les hommages se multiplient

L’annonce de sa mort a provoqué de nombreuses réactions, notamment parmi les dirigeants qui avaient travaillé à ses côtés.

Alexandre Bompard, actuel PDG de Carrefour, qui avait occupé plusieurs fonctions auprès de Bertrand Méheut chez Canal+, lui a rendu un hommage particulièrement appuyé sur X.

« Bertrand était un très grand patron », a-t-il écrit, rappelant son rôle dans le redressement de la chaîne cryptée.

Le dirigeant a également salué « une autorité naturelle, une exigence de tous les instants, une intelligence analytique remarquable, mais aussi une vraie simplicité et une profonde humanité ».

Alexandre Bompard a insisté sur la dimension personnelle de leur relation, affirmant conserver une profonde admiration pour celui qui avait contribué à sa carrière.

« Je garderai de lui bien plus que le souvenir d’un dirigeant d’exception : une admiration profonde, une affection pudique et une reconnaissance qui ne me quittera pas. »

Nicolas de Tavernost, ancien président du directoire de M6, a également exprimé son émotion après l’annonce de la disparition de Bertrand Méheut.

« Très affecté par la disparition de Bertrand Méheut ; Bertrand a été non seulement un collègue mais aussi un camarade d’une grande honnêteté, rigueur et intelligence », a-t-il déclaré.

Très attaché à ses origines bretonnes, Bertrand Méheut partageait notamment son temps entre Paris et Saint-Jacut-de-la-Mer, dans les Côtes-d’Armor. Il laisse derrière lui son épouse Claire et ses enfants, auxquels plusieurs de ses anciens collaborateurs ont adressé leurs condoléances.