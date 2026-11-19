Lors d'un échange sur France 5, Patrick Cohen questionne Jordan Bardella sur les accusations de Mediapart, qui lui rappelle que le journaliste a également été mis en cause par le même média concernant ses méthodes de management. Cette confrontation renvoie à des controverses précédentes touchant Cohen, amplifiant les tensions entre les deux protagonistes.

Vif échange entre Jordan Bardella et Patrick Cohen sur le plateau de C à vous, sur France 5. Alors que le journaliste interrogeait le président du Rassemblement national sur les accusations publiées par Mediapart, celui-ci lui a rappelé qu’il avait lui-même fait l’objet d’une enquête du média d’investigation. Une réplique qui renvoie notamment aux révélations concernant les méthodes de management de Patrick Cohen lorsqu’il présentait la matinale de France Inter.

« Vous-même, vous avez été mis en cause par Mediapart ! »

L’échange a rapidement pris une tournure personnelle. Interrogé sur les accusations de Mediapart, Jordan Bardella a contesté l’idée selon laquelle les révélations du journal d’investigation devaient nécessairement être considérées comme établies.

Le président du Rassemblement national a d’abord déclaré : « Il y a un certain nombre de gens qui ont été mis en cause par Mediapart et qui ont nié les accusations. »

Patrick Cohen lui a alors demandé : « Qui ça ? Jérôme Cahuzac ? » Une référence à l’ancien ministre du Budget de François Hollande, contraint à la démission en 2013 après les révélations de Mediapart sur un compte bancaire dissimulé à l’étranger. Jérôme Cahuzac avait initialement nié les faits avant de les reconnaître.

Mais Jordan Bardella a immédiatement retourné la question contre son interlocuteur : « Non, ça vous est arrivé à vous aussi, Monsieur Cohen ! Vous-même, vous avez été mis en cause par Mediapart. »

Patrick Cohen avait été mis en cause dans une enquête sur ses méthodes de management à France Inter

La réplique de Jordan Bardella fait référence à une enquête publiée par Mediapart le 3 février 2025, intitulée À France Inter, le comportement passé de Patrick Cohen fait surface.

Cette enquête revenait sur les méthodes de management du journaliste lorsqu’il présentait la matinale de France Inter, entre 2010 et 2017. Plusieurs anciens collaborateurs y décrivaient une atmosphère professionnelle difficile, marquée par des tensions, des remarques blessantes et un management jugé particulièrement autoritaire.

Le média d’investigation avait recueilli dix-neuf témoignages d’anciens collaborateurs de la station. Certains évoquaient une ambiance de travail anxiogène, des critiques humiliantes et une forte pression professionnelle.

Des témoignages décrivaient notamment une « gestion humaine agressive », tandis que certains anciens salariés considéraient que les comportements rapportés pouvaient relever du harcèlement moral.

Ces accusations n’équivalaient toutefois pas à une condamnation judiciaire. Patrick Cohen, sollicité dans le cadre de l’enquête, n’avait pas souhaité commenter les témoignages recueillis par Mediapart.

Rachida Dati avait déjà confronté Patrick Cohen à cette enquête en plein direct

Ce n’est pas la première fois que Patrick Cohen voit cette enquête de Mediapart lui être opposée sur un plateau de télévision.

Le 18 juin 2025, Rachida Dati, alors ministre de la Culture, avait déjà interpellé le journaliste lors de son passage dans C à vous. Interrogée sur ses propres controverses, elle avait retourné les accusations contre Patrick Cohen.

La ministre lui avait notamment lancé : « Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. »

Elle lui avait ensuite demandé : « Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs ? »

Patrick Cohen avait contesté cette présentation, affirmant : « Je n’ai été accusé de harcèlement par personne. » Il avait également souligné qu’aucune procédure judiciaire ou interne n’avait été engagée contre lui pour de tels faits.

La confrontation avait provoqué une vive polémique, Patrick Cohen reprochant à Rachida Dati de chercher à détourner l’entretien des questions qui lui étaient posées.

Avec sa réplique face à Jordan Bardella, le journaliste se retrouve donc une nouvelle fois confronté publiquement à cette enquête sur son comportement professionnel passé.

Patrick Cohen avait également été au cœur de la polémique avec Thomas Legrand et le Parti socialiste

Quelques mois après les révélations de Mediapart, Patrick Cohen avait été impliqué dans une autre controverse, cette fois concernant ses relations avec des responsables politiques. En septembre 2025, le magazine L’Incorrect avait diffusé une vidéo enregistrée à l’insu de plusieurs participants lors d’une rencontre dans un établissement parisien.

Les images montraient Patrick Cohen et Thomas Legrand en compagnie de Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste, et de Luc Broussy, président du conseil national du PS. Au cours de la conversation, Thomas Legrand avait notamment déclaré : « Nous, on fait ce qu’il faut pour Dati, Patrick et moi. »

Ces propos avaient suscité des accusations de connivence entre certains journalistes de l’audiovisuel public et des responsables socialistes. Patrick Cohen avait contesté cette interprétation, dénonçant la diffusion d’extraits sortis de leur contexte.

Thomas Legrand avait été suspendu de l’antenne de France Inter à titre conservatoire, tandis que les deux journalistes avaient défendu leur comportement. Les plaintes déposées par Patrick Cohen et Thomas Legrand après la diffusion de cette vidéo avaient ensuite été classées sans suite par la justice. Patrick Cohen avait également dû s’expliquer devant la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public, notamment sur ses déclarations concernant l’utilisation des caméras cachées.

Jordan Bardella conteste toujours les accusations de Mediapart

La confrontation entre Jordan Bardella et Patrick Cohen intervient alors que le président du Rassemblement national continue de contester les révélations publiées par Mediapart concernant des messages antisémites et complotistes qui lui sont attribués.

À partir du 28 septembre, le journal d’investigation a publié plusieurs articles reposant notamment sur des conversations privées qui remonteraient à 2013, lorsque Jordan Bardella était engagé au Front national.

Ces échanges auraient été retrouvés dans des données issues de Facebook Messenger. Mediapart affirme avoir procédé à des vérifications techniques et à plusieurs recoupements pour établir leur authenticité. Jordan Bardella nie catégoriquement être l’auteur des messages incriminés. Il affirme que les documents ont été manipulés et dénonce une tentative de déstabilisation politique.

Dès les premières publications, le président du RN avait déclaré : « Je conteste formellement les accusations portées à mon endroit par Mediapart, me prêtant des propos délirants et antisémites que j’aurais prétendument tenus alors que j’étais mineur. » Il avait également dénoncé des « montages grossiers » et annoncé son intention de déposer plainte pour faux et usage de faux.

De son côté, Mediapart maintient ses révélations, affirmant disposer d’éléments permettant d’attribuer les conversations au responsable politique. Le journal a notamment présenté des données numériques et des éléments de recoupement destinés à étayer ses accusations.

Jordan Bardella a déposé plainte pour faux et usage de faux

Le bras de fer entre le président du Rassemblement national et Mediapart a désormais pris une dimension judiciaire. Le 12 novembre, le parquet de Paris a confirmé avoir reçu une plainte contre X pour faux et usage de faux déposée par Jordan Bardella.

Le responsable politique entend contester l’authenticité des documents utilisés dans l’enquête et faire examiner les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et attribués. Cette démarche s’ajoute à la plainte en diffamation engagée contre Mediapart.

Le média d’investigation a pour sa part accueilli favorablement cette initiative judiciaire, estimant qu’un examen des documents pourrait confirmer la solidité de son enquête. Comme cela a été expliqué dans un article consacré à la réaction de Mediapart à la plainte de Jordan Bardella, les deux parties défendent des positions diamétralement opposées. Jordan Bardella affirme être victime de documents falsifiés, tandis que Mediapart maintient l’authenticité des échanges publiés.