Mediapart considère la plainte déposée par Jordan Bardella pour « faux et usage de faux » comme une opportunité, car elle pourrait permettre de valider l'authenticité des documents utilisés dans son enquête sur des messages antisémites. Cette situation met en lumière les enjeux de crédibilité du journalisme d'investigation à l'ère numérique.

Habituellement, une plainte judiciaire représente une source de préoccupation pour une rédaction. Mais Mediapart voit les choses autrement. Après le dépôt d’une plainte de Jordan Bardella pour « faux et usage de faux », le média d’investigation estime que la justice pourrait désormais confirmer l’authenticité des documents au cœur de son enquête sur des messages antisémites attribués au président du Rassemblement national. Derrière cette réaction inhabituelle se joue une question essentielle pour le journalisme d’investigation : comment défendre la crédibilité d’une enquête lorsque ses révélations sont publiquement contestées ?

Le 12 novembre, le parquet de Paris a confirmé avoir reçu une plainte contre X pour « faux et usage de faux » déposée par Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national conteste depuis plusieurs semaines les révélations publiées fin septembre par Mediapart, qui lui attribue des messages à caractère antisémite datant de 2013. L’intéressé nie catégoriquement en être l’auteur et dénonce une manipulation. Il avait déjà engagé une procédure en diffamation contre le média. Pour Mediapart, cette nouvelle initiative judiciaire pourrait cependant offrir l’occasion de soumettre ses documents à un examen indépendant.

C’est précisément ce qu’a souligné Antton Rouget, journaliste et coauteur de l’enquête. Dans une publication sur X, il présente la plainte comme une « bonne nouvelle » pour son journal, estimant qu’une enquête judiciaire permettrait de démontrer l’authenticité des documents publiés. Cette position peut surprendre : pourquoi un média accueillerait-il favorablement une action judiciaire dirigée contre lui ? Parce que la contestation porte ici sur la réalité même des pièces utilisées pour établir les faits. Une expertise indépendante pourrait apporter des éléments décisifs dans un débat jusqu’ici dominé par les accusations et les démentis.

Une enquête dont Mediapart défend publiquement la méthode

Pour comprendre la réaction du média, il faut revenir sur la construction de son enquête. Mediapart affirme avoir obtenu des conversations privées échangées sur Messenger en 2013, puis procédé à des vérifications techniques auprès de Meta, la maison mère de Facebook. Selon le journal, l’extraction des données a été réalisée sous contrôle d’un commissaire de justice. La rédaction s’appuie également sur plusieurs éléments biographiques et sur des correspondances entre les messages privés et d’anciennes publications publiques pour étayer leur attribution à Jordan Bardella.

Face aux démentis du responsable politique, Mediapart a choisi de rendre publique une partie de sa méthode. Dès le 1er octobre, le site d’information a publié de nouveaux documents et une vidéo explicative détaillant les différentes étapes de son travail. Une démarche destinée à répondre aux accusations de fabrication, mais aussi à montrer à ses lecteurs comment une rédaction peut authentifier des échanges numériques. Fabrice Arfi, coresponsable du pôle enquêtes, avait également affirmé que le journal était prêt à défendre ses éléments devant la justice.

La justice peut-elle devenir un moyen de confirmer une enquête journalistique ?

L’intérêt d’une éventuelle enquête judiciaire réside dans les moyens d’investigation dont disposent les autorités. Si le parquet décide d’engager des vérifications, les enquêteurs pourraient notamment examiner les données numériques, leur provenance, les conditions de leur extraction et les éléments permettant d’identifier l’utilisateur du compte concerné. Pour Mediapart, une telle procédure pourrait apporter une confirmation extérieure à ses propres investigations, particulièrement importante lorsque l’authenticité des documents est directement mise en cause.

Il faut toutefois distinguer la perspective d’une enquête de son ouverture effective. La plainte pour « faux et usage de faux », reçue le 10 novembre par le parquet de Paris, ne déclenche pas automatiquement des investigations judiciaires. Le ministère public doit d’abord déterminer les suites à lui donner. Une éventuelle expertise pourrait confirmer certains éléments, en contester d’autres ou ne pas permettre de trancher définitivement. La satisfaction affichée par Mediapart repose donc, pour l’instant, sur l’espoir d’une vérification indépendante, et non sur une décision de justice déjà rendue.

Un enjeu de crédibilité qui dépasse le seul dossier Bardella

Cette affaire illustre les nouveaux défis du journalisme d’investigation à l’ère numérique. Lorsqu’une enquête repose sur des captures d’écran, des échanges privés ou des données issues de plateformes, la question de leur authenticité devient centrale. Les rédactions doivent être capables d’expliquer leur méthode, de documenter leurs vérifications et de protéger leurs sources. La publication de pièces complémentaires peut ainsi devenir une réponse éditoriale aux contestations, indépendamment des procédures judiciaires.

Pour Mediapart, le dossier représente également un enjeu de réputation. Le média, dont le modèle économique repose sur les abonnements et la confiance de ses lecteurs, revendique une pratique du journalisme fondée sur l’enquête et la production de documents. Une confirmation judiciaire de l’authenticité des pièces renforcerait sa position dans cette controverse. À l’inverse, des conclusions remettant en cause ses éléments pourraient affecter sa crédibilité. Jordan Bardella conserve, de son côté, le droit de contester les accusations et de faire examiner les documents qu’il estime falsifiés.

Quand une plainte devient un épisode de la bataille médiatique

La réaction de Mediapart traduit enfin une évolution des rapports entre responsables politiques et médias d’investigation. Une plainte peut être perçue par une rédaction comme une menace financière ou judiciaire, mais elle peut également ouvrir un nouvel espace de confrontation sur les faits. Dans le cas présent, le journal cherche à déplacer le débat des déclarations publiques vers l’examen matériel des preuves. Il ne s’agit plus seulement de savoir qui affirme quoi, mais de déterminer ce que les documents permettent réellement d’établir.

L’affaire rappelle néanmoins que la justice et le journalisme poursuivent des missions différentes. Une rédaction publie des informations qu’elle estime suffisamment vérifiées et d’intérêt public ; les magistrats recherchent, dans le cadre d’une procédure précise, si des infractions ont été commises. Une décision judiciaire ne constitue donc pas nécessairement une validation globale d’un travail journalistique. Pour Mediapart, l’enjeu immédiat est de voir ses documents examinés indépendamment. C’est cette perspective, plutôt que la plainte elle-même, qui explique pourquoi le média accueille favorablement l’initiative de Jordan Bardella.