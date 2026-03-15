Depuis plusieurs décennies, “Le dessous des cartes” s’impose comme l’une des émissions les plus pédagogiques et influentes pour comprendre les enjeux géopolitiques contemporains. Diffusé sur ARTE, le programme propose chaque semaine une analyse claire de l’actualité internationale à travers des cartes, des données et l’éclairage de spécialistes, permettant de décrypter les rapports de force qui structurent le monde.

Créée par le géopolitologue Jean-Christophe Victor et aujourd’hui présentée par la journaliste Émilie Aubry, l’émission s’est imposée comme une véritable référence dans le paysage audiovisuel. Son principe est simple : expliquer les grandes crises internationales, les rivalités économiques ou les tensions stratégiques à partir de cartes géographiques qui permettent de visualiser les dynamiques mondiales.

Un succès massif sur YouTube

Au-delà de sa diffusion télévisée, l’émission connaît un succès remarquable sur Internet. Sa chaîne officielle YouTube dépasse désormais 1,07 million d’abonnés, preuve de l’intérêt croissant du public pour des contenus pédagogiques et accessibles sur les questions internationales. Les vidéos, souvent courtes et claires, cumulent régulièrement des centaines de milliers de vues.

Ce succès numérique illustre la capacité du programme à toucher une nouvelle génération de spectateurs, bien au-delà du public traditionnel de la télévision. À l’heure des crises géopolitiques et des bouleversements internationaux, Le dessous des cartes confirme ainsi sa mission originale : donner des clés de compréhension du monde et démocratiser la géopolitique auprès du grand public.