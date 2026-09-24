Hugo Clément lance Studio 174 avec le producteur de « Legend »

Hugo Clément s'associe à Influx pour créer Studio 174, une société de production dédiée aux podcasts vidéo, visant à diversifier ses activités médiatiques. Le premier programme, « Unbx », mettra en avant des personnalités du monde entrepreneurial, tandis qu'Influx apportera son expertise commerciale. Studio 174 aspire à devenir une référence dans le domaine des podcasts vidéo.

Hugo Clément poursuit la diversification de ses activités dans les médias. Le journaliste s’associe à Influx pour créer Studio 174, une nouvelle société de production spécialisée dans les podcasts vidéo. La structure réunit Winter Productions, qu’il a fondée avec Régis Lamanna-Rodat, et Influx, agence qui coproduit notamment Legend, le média de Guillaume Pley. Influx Capital Partners entre également au capital comme actionnaire minoritaire. Le premier programme de Studio 174, baptisé « Unbx », sera présenté par Hugo Clément et Marc Simoncini, fondateur de Meetic et figure de Qui veut être mon associé ? sur M6.

Les deux hommes recevront des personnalités issues de l’entrepreneuriat, des médias, de la culture ou du sport pour revenir sur leur parcours, leurs réussites et leurs échecs. Les épisodes seront distribués sur YouTube, Spotify et Deezer, avec Revolut comme sponsor des douze premiers numéros. Influx assurera de son côté la commercialisation du programme. Le projet s’inscrit dans un marché du podcast vidéo de plus en plus structuré, où la production, la distribution et les partenariats commerciaux sont pensés dès le lancement.

De « Sur le front » à Vakita, Hugo Clément a déjà bâti un écosystème média

Studio 174 vient s’ajouter à un ensemble d’activités déjà développé autour de Winter Productions. Fondée en 2019 par Hugo Clément et Régis Lamanna-Rodat, la société produit notamment Sur le front sur France 5, mais également Quelle époque ! sur France 2, ainsi que des documentaires pour des chaînes et des plateformes. Lors de son audition à l’Assemblée nationale en avril 2026, Hugo Clément avait lui-même détaillé cette diversification, citant également le podcast consacré aux sports d’endurance Safe Pace et Première Saison, filiale réalisant des contenus publicitaires ou institutionnels pour des entreprises

À cet ensemble s’ajoute surtout Vakita, le média numérique lancé en 2022 par Hugo Clément et Régis Lamanna-Rodat. Centré sur l’environnement, la protection animale et différents sujets sociaux, Vakita revendique un modèle financé principalement par les abonnements et produit enquêtes, reportages et formats conçus pour les réseaux sociaux. Hugo Clément a confirmé devant les députés que le média était exploité exclusivement grâce à des financements privés. Winter Productions affirmait par ailleurs, à l’occasion des deux ans de Vakita, que celui-ci avait dépassé le million d’abonnés cumulés sur ses réseaux sociaux.

Le podcast vidéo, nouveau territoire de développement

Avec Studio 174, Hugo Clément investit donc un segment différent de Vakita ou de Sur le front. L’ambition n’est plus seulement de produire de l’investigation environnementale, mais de développer des formats incarnés autour de personnalités et de parcours. Cette évolution rapproche davantage Winter Productions de l’univers des créateurs numériques, où une émission peut être simultanément exploitée en vidéo longue sur YouTube, en podcast audio et en extraits courts sur les réseaux sociaux.

Influx possède déjà une expérience importante sur ce modèle grâce à Legend. L’agence apporte à Studio 174 son savoir-faire commercial et sa connaissance des partenariats de marque, tandis que Winter Productions dispose d’une infrastructure audiovisuelle déjà installée. L’objectif semble dépasser le seul lancement de « Unbx » : Studio 174 a vocation à devenir une marque de production capable de développer plusieurs podcasts vidéo.

Influx reste lié à « Legend » après les accusations visant Guillaume Pley

Le lancement intervient toutefois dans une période sensible pour l’écosystème d’Influx. L’agence coproduit Legend, fondé par Guillaume Pley, qui a fait l’objet durant cet été de plusieurs enquêtes de presse rapportant d’anciens échanges en ligne à caractère sexuel avec des adolescentes, dont certaines étaient mineures au moment des faits. D’anciens collaborateurs ont également témoigné sur les méthodes de management de l’ancien animateur de NRJ.

Guillaume Pley a contesté une partie de ces accusations. Il a reconnu le caractère inapproprié de certains échanges anciens tout en affirmant que plusieurs personnes avaient accès à ses réseaux sociaux à l’époque, une version remise en cause par certains anciens collaborateurs. Son avocate a ensuite annoncé plusieurs plaintes en diffamation. À ce stade, ces accusations ne constituent pas des faits judiciairement établis et Guillaume Pley n’est pas annoncé comme associé de Studio 174.

Hugo Clément consolide son profil d’entrepreneur des médias

La création de Studio 174 confirme ainsi l’évolution du parcours d’Hugo Clément. Après avoir travaillé comme journaliste à France 2, Le Petit Journal puis Quotidien, il a progressivement ajouté à son activité de présentateur celle de producteur et d’entrepreneur. Winter Productions produit aujourd’hui aussi bien de la télévision que des documentaires, des contenus numériques, des podcasts et des opérations destinées aux entreprises.

Vakita constituait déjà une première tentative de construire une marque éditoriale directement distribuée sur Internet et financée en dehors des chaînes traditionnelles. Studio 174 ouvre désormais un autre front, celui du podcast vidéo sponsorisé et pensé pour les plateformes. Entre télévision, média numérique, contenus de marque et désormais podcasts, Hugo Clément cherche ainsi à bâtir un ensemble de productions moins dépendant d’un seul diffuseur et capable de toucher des publics différents selon les supports.