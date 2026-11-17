«Je me suis sentie humiliée» Anne-Cécile Mailfert dénonce le traitement qu’elle a subi sur franceinfo après sa colère à l’antenne

Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, dénonce l'humiliation ressentie suite à son intervention sur franceinfo, où sa relation avec un dirigeant du média a été mise en avant. Elle souligne que sa légitimité ne doit pas être réduite à sa vie privée et appelle à une reconnaissance de son engagement pour les droits des femmes.

La présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mailfert, est revenue sur sa colère lors d’une intervention sur franceinfo. Elle affirme avoir été profondément blessée par ce qu’elle a vécu et dénonce une situation qu’elle a ressentie comme humiliante. Ses déclarations ont également attiré l’attention sur sa vie privée : elle partage la vie du numéro deux de France Télévisions.

« J’ai vécu quelque chose qui m’a profondément blessée »

Anne-Cécile Mailfert a décidé de prendre la parole après son coup de colère sur franceinfo. La militante féministe, présidente de la Fondation des femmes, ne cache pas son émotion lorsqu’elle évoque les circonstances de cet épisode télévisé.

« Je me suis sentie humiliée. J’ai vécu quelque chose qui m’a profondément blessée, choquée », a-t-elle déclaré. La présidente de la Fondation des femmes, régulièrement invitée dans les médias pour défendre les droits des femmes et dénoncer les violences sexistes et sexuelles, affirme ainsi avoir été personnellement affectée par cet épisode.

Une colère provoquée par la révélation de son compagnon

Ce lundi, Anne-Cécile Mailfert était invitée sur franceinfo pour commenter la décision de Gérard Depardieu de renoncer à son procès en appel pour agressions sexuelles. À la fin de son intervention, la journaliste Fanny Conquy avait précisé qu’elle était la compagne de Stéphane Sitbon-Gomez, directeur général adjoint de France Télévisions.

La présentatrice avait expliqué que cette précision répondait aux règles déontologiques du groupe audiovisuel public. Une justification qui avait immédiatement provoqué la colère de son invitée. Anne-Cécile Mailfert avait contesté le rapport entre sa vie conjugale et l’affaire Depardieu, avant de quitter le plateau. Quelques instants plus tard, alors que l’émission continuait, on avait entendu son cri : « Vous êtes des malades ! »

L’altercation avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Le député LFI Aymeric Caron avait notamment défendu la démarche de franceinfo, estimant légitime que les téléspectateurs connaissent les liens personnels entre les invités et les dirigeants du média qui les reçoit.

« Je ne vois pas en quoi ma vie de couple aurait dû devenir le sujet »

Dans un long message publié ce mardi sur Instagram, Anne-Cécile Mailfert explique que son intervention devait porter sur les violences sexuelles et l’affaire Depardieu, et non sur sa situation familiale.

« Je ne vois pas en quoi ma vie de couple aurait dû devenir le sujet », écrit-elle, avant de préciser ce qui l’a particulièrement affectée : « Ce qui m’a blessée, au fond, c’est cette impression de devoir encore une fois justifier ma place. De voir mon engagement ramené à ma vie personnelle. »

La militante rappelle être la mère de deux enfants et la compagne d’un responsable de l’audiovisuel public, mais revendique avant tout son travail à la tête de la Fondation des femmes. Elle considère que sa relation avec Stéphane Sitbon-Gomez ne retire rien à ses compétences, à ses convictions ni à sa légitimité.

Elle demande également que la journaliste Fanny Conquy ne soit pas harcelée à la suite de cet échange.

France Télévisions avait pourtant décidé de révéler ce lien dès décembre 2025

La précision apportée par Fanny Conquy n’était pas une initiative personnelle. Le sujet avait déjà été abordé le 1er décembre 2025 lors d’une commission consacrée à la déontologie des journalistes de France Télévisions.

Le Syndicat national des journalistes avait interrogé la direction sur les invitations régulières d’Anne-Cécile Mailfert sur franceinfo sans mention de sa relation avec Stéphane Sitbon-Gomez.

La direction avait alors répondu que cette relation devait désormais être signalée aux téléspectateurs, considérant qu’il s’agissait d’un lien d’intérêt avec le groupe.

C’est cette consigne que Fanny Conquy a appliquée lundi, comme nous l’expliquions dans notre premier article consacré à la colère d’Anne-Cécile Mailfert sur franceinfo⁠.

La présidente de la Fondation des femmes défend sa légitimité

Dans sa prise de parole, Anne-Cécile Mailfert assure qu’elle continuera à défendre la transparence, la déontologie et l’exemplarité. Elle refuse toutefois que son engagement associatif soit réduit à sa relation avec un dirigeant de France Télévisions.

« Les femmes sont des personnes à part entière. Elles ne sont pas les annexes de la vie des hommes. Et nous n’avons pas à nous excuser d’exister autrement qu’à travers eux », affirme-t-elle.

Stéphane Sitbon-Gomez occupe depuis mai 2026 les fonctions de directeur général adjoint de France Télévisions, chargé des offres et de la stratégie éditoriale. La décision de signaler publiquement sa relation avec Anne-Cécile Mailfert avait été prise par la direction du groupe près d’un an avant l’altercation de lundi.