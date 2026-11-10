«Il faut absolument que CNews existe»: Michel Drucker défend la chaîne, les députés rejettent la pétition réclamant son retrait de la TNT

Michel Drucker défend CNews, récemment menacée par une pétition pour son retrait de la TNT, soulignant l'importance de la diversité médiatique. Malgré plus d'un million de signatures, les députés classent la pétition sans suite, affirmant que la régulation des chaînes relève de l'Arcom. Drucker insiste sur la nécessité de la présence de chaînes privées.

Michel Drucker a pris ouvertement la défense de CNews, visée par une pétition réclamant son retrait de la télévision numérique terrestre. Invité sur RMC, l’animateur historique de France Télévisions a affirmé que la chaîne devait pouvoir continuer à émettre, rappelant notamment la disparition de C8. Une prise de position qui précède le classement sans suite, ce mardi, de la pétition par les députés, malgré plus d’un million de signatures.

« CNews a le droit d’exister » : Michel Drucker affiche clairement son soutien

Michel Drucker n’a pas hésité à prendre position dans le débat sur l’avenir de CNews. Interrogé sur RMC, le présentateur de Vivement dimanche a défendu sans ambiguïté la présence de la chaîne d’information sur la TNT, alors que des voix réclamaient son retrait.

« Il faut absolument que CNews existe, c’est inimaginable, ils ont déjà fermé C8. CNews a le droit d’exister », a déclaré l’animateur, faisant référence à l’arrêt de la diffusion de C8 sur la TNT, décidé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Cette prise de position est particulièrement remarquée de la part d’une figure historique du service public. À 84 ans, Michel Drucker continue de présenter Vivement dimanche sur France 3, après plusieurs décennies passées à la télévision française.

L’animateur ne s’est pas prononcé sur le contenu précis des émissions controversées de CNews. Il a en revanche défendu le principe même de l’existence de la chaîne et la place des médias privés dans le paysage audiovisuel.

« Je regarde Pascal Praud, je regarde LCI » : l’animateur revendique sa liberté de téléspectateur

Michel Drucker a également expliqué qu’il suivait régulièrement les programmes de plusieurs chaînes d’information, sans se limiter à celles du service public.

« Moi je regarde tout parce que j’adore ce métier. Je vous regarde vous, je regarde Pascal Praud, je regarde LCI. C’est quand même une bonne maison. Il faut que le privé existe également », a-t-il poursuivi.

En citant explicitement Pascal Praud, figure emblématique de CNews et présentateur de L’Heure des pros, Michel Drucker assume regarder une personnalité régulièrement critiquée pour ses prises de position et ses débats politiques.

L’animateur souligne également son intérêt pour LCI, la chaîne d’information du groupe TF1, et pour RMC, où il était invité. Ses propos témoignent de son attachement à la diversité des acteurs de l’audiovisuel, qu’ils appartiennent au secteur public ou privé.

Plus d’un million de signatures, mais les députés classent la pétition sans suite

Depuis les déclarations de Michel Drucker, le débat autour de CNews a connu un nouveau développement. Ce mardi, les députés ont décidé de classer sans suite la pétition réclamant le retrait de la chaîne de la TNT. Malgré plus de 1,07 million de signatures recueillies sur le site de l’Assemblée nationale, la commission des affaires culturelles a voté son classement par 28 voix contre 25.

La pétition dénonçait notamment la ligne éditoriale de CNews et réclamait des mesures contre la chaîne d’information du groupe Canal+, contrôlé par Vincent Bolloré. Ses initiateurs estimaient que certains programmes ne respectaient pas suffisamment les exigences de pluralisme imposées aux chaînes de télévision.

Le président de la commission, Alexandre Portier (Les Républicains), a rappelé que le Parlement n’avait pas le pouvoir de fermer une chaîne de télévision, cette compétence relevant de l’Arcom. Il a toutefois proposé l’organisation d’un débat plus large sur la liberté d’expression, l’avenir de la presse et la régulation des médias.

Le classement sans suite de la pétition constitue un revers pour ses initiateurs. Il ne signifie toutefois pas que CNews serait désormais à l’abri de toute sanction : la chaîne reste soumise au contrôle de l’Arcom et aux obligations prévues par la réglementation audiovisuelle.

Après la disparition de C8, Michel Drucker refuse celle de CNews

En évoquant la fermeture de C8, Michel Drucker fait référence à la décision de l’Arcom de ne pas renouveler l’autorisation de diffusion de la chaîne sur la TNT. C8 a cessé d’émettre sur ce réseau le 28 février 2025, après plusieurs années de sanctions et de controverses, notamment autour de l’émission Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna.

La disparition de C8 de la TNT avait provoqué de vives réactions dans le monde des médias et de la politique. Michel Drucker, qui a traversé plusieurs générations de télévision et travaillé aussi bien pour des chaînes publiques que privées, défend lui le maintien d’une offre audiovisuelle diversifiée, y compris lorsque certaines lignes éditoriales suscitent la controverse.