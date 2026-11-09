Pascal Boniface et Virginie Martin, anciens intervenants de « C dans l'air », accusent Caroline Roux de les avoir écartés de l'émission. Boniface critique son éviction sans explication, tandis que Martin fait écho à cette accusation, signalant une disparition après l'arrivée de Roux en 2016. Aucune preuve ne soutient ces allégations.

Deux anciens intervenants réguliers de C dans l’air ont publiquement mis en cause Caroline Roux, qu’ils accusent de les avoir écartés du magazine de France 5. Le géopolitologue Pascal Boniface et la politologue Virginie Martin ont dénoncé la disparition de leurs invitations, en reprenant tous les deux la formule « Caroline m’a tuer ». Leurs accusations ont été publiées à l’occasion du 25e anniversaire de l’émission, que Caroline Roux présente depuis 2016.

Pascal Boniface dénonce son éviction après des années de présence

Tout a commencé ce vendredi, lorsque Caroline Roux a célébré sur X les 25 ans de C dans l’air et ses dix années à la présentation du magazine. La journaliste a remercié les équipes et les experts qui participent à cette émission consacrée à l’actualité politique, économique et internationale.

Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques, a réagi publiquement à ce message. Longtemps invité sur le plateau, le géopolitologue a reproché à Caroline Roux d’avoir mis fin à sa participation sans lui fournir d’explication.

« J’y ai participé depuis le début et étais considéré – y compris par toi et surtout par les téléspectateurs – comme un pilier de l’émission, avant que tu ne changes d’avis sans explication. Caroline m’a tuer », a-t-il écrit sur X, reprenant volontairement la faute grammaticale de la célèbre inscription liée à l’affaire Omar Raddad.

Le géopolitologue avait déjà évoqué sa mise à l’écart au début du mois d’octobre. Il estimait alors que ses positions sur la guerre en Ukraine et le conflit au Proche-Orient pouvaient expliquer la diminution progressive de ses invitations. Il affirmait également que Caroline Roux lui avait assuré qu’il n’était pas exclu de l’émission, alors que des consignes auraient été données pour empêcher son retour sur le plateau. Ces affirmations n’ont pas été établies indépendamment.

Virginie Martin accuse également Caroline Roux de l’avoir fait disparaître de l’antenne

La politologue Virginie Martin a réagi au message de Pascal Boniface en affirmant avoir connu une situation comparable. Elle explique avoir été invitée chaque semaine pendant plusieurs années, avant de ne plus être sollicitée après le départ d’Yves Calvi, remplacé par Caroline Roux en 2016.

« Dès le départ d’Yves Calvi, elle m’a fait disparaître », a-t-elle écrit, avant d’ajouter : « Elle m’a “tuer” aussi ». La politologue attribue ainsi directement la fin de sa présence dans le magazine au changement de présentatrice.

Les deux anciens intervenants décrivent donc une éviction qu’ils imputent à Caroline Roux. Aucun des éléments publiquement disponibles ne permet toutefois de confirmer que la journaliste a personnellement décidé de leur exclusion, ni d’établir les motifs précis de l’arrêt de leurs invitations.

« C dans l’air », 25 ans d’existence et dix ans avec Caroline Roux

Lancée le 17 septembre 2001 sur La Cinquième, devenue France 5, C dans l’air a longtemps été incarnée par Yves Calvi, qui en a assuré la présentation pendant 15 ans. Caroline Roux lui a succédé en 2016 et s’est imposée comme l’un des visages de l’information sur le service public.

La journaliste avait notamment choisi de rester à la tête du magazine lorsqu’elle avait été pressentie, en juin 2025, pour succéder à Anne-Sophie Lapix au journal de 20 heures de France 2⁠. Elle avait finalement décliné cette possibilité, sur fond de désaccords concernant l’organisation de la rédaction.

Aujourd’hui, Caroline Roux présente C dans l’air du lundi au jeudi, tandis qu’Aurélie Casse assure les éditions du vendredi et du samedi. Salhia Brakhlia intervient également comme remplaçante. Produit par Maximal Productions, le magazine accueille quotidiennement quatre spécialistes pour commenter l’actualité et répondre aux questions des téléspectateurs.

Les accusations de Pascal Boniface et de Virginie Martin ont accompagné les célébrations du 25e anniversaire du programme. À ce stade, aucune réponse publique de Caroline Roux à leurs messages n’a été identifiée.