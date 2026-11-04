Xavier Dupont de Ligonnès: l’Arcom met en garde M6 après le témoignage d’un faux prêtre dans Appel à témoins

L'Arcom met en garde M6 après la diffusion d'un témoignage erroné d'un homme prétendant être prêtre et détenant des informations sur Xavier Dupont de Ligonnès. Ce témoignage, rapidement démenti par l'évêque concerné, souligne des manquements aux obligations de vérification de l'identité et de rigueur journalistique de la chaîne. M6 a présenté des excuses et reconnu la supercherie.

L’Arcom a adressé une mise en garde à M6 après la diffusion d’un témoignage trompeur dans l’émission Appel à témoins, présentée par Julien Courbet. Le régulateur de l’audiovisuel a pointé « un manquement aux exigences d’honnêteté et de rigueur » à la suite de l’intervention d’un homme se présentant comme prêtre et affirmant détenir des informations sur Xavier Dupont de Ligonnès. Ce dernier est recherché depuis 2011 dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de son épouse et de leurs quatre enfants à Nantes.

Un faux prêtre témoigne à la télévision dans l’affaire Dupont de Ligonnès

L’affaire remonte à une émission d’Appel à témoins consacrée notamment à Xavier Dupont de Ligonnès, disparu depuis avril 2011. Un homme présenté comme un religieux avait pris la parole pour livrer des informations supposées sur le fugitif, dont la disparition continue d’alimenter les interrogations quinze ans après les faits.

Le témoignage avait été diffusé dans une émission dont le principe consiste à solliciter le public pour faire progresser des enquêtes criminelles ou retrouver des personnes disparues. Les informations recueillies peuvent ainsi être transmises aux enquêteurs lorsqu’elles présentent un intérêt pour leurs investigations.

Mais la qualité de prêtre revendiquée par cet intervenant s’est révélée mensongère, soulevant la question des vérifications effectuées avant sa prise de parole à l’antenne.

L’Arcom reproche à M6 un défaut de rigueur

Après examen du dossier, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de mettre en garde M6. Elle a retenu « un manquement aux exigences d’honnêteté et de rigueur », deux obligations qui encadrent le traitement de l’information par les chaînes de télévision.

La mise en garde porte sur les conditions dans lesquelles le témoignage a été présenté aux téléspectateurs. L’enjeu concerne notamment la vérification de l’identité et de la qualité revendiquée par une personne appelée à s’exprimer dans une émission consacrée à une affaire criminelle.

Cette décision constitue un rappel à l’ordre du régulateur. Une mise en garde n’est pas une sanction financière : elle signifie que l’Arcom a relevé un manquement et demande au diffuseur de respecter ses obligations.

Le prétendu « père Marc » affirmait avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022

Le mardi 2 juin, lors de l’émission présentée par Julien Courbet, un homme se faisant appeler « père Marc » avait affirmé avoir rencontré Xavier Dupont de Ligonnès en 2022, dans un monastère situé à Plavilla, dans l’Aude. Selon lui, le fugitif présumé y aurait séjourné quatre jours et lui aurait avoué les meurtres de sa femme et de leurs quatre enfants.

Le faux religieux avait également assuré avoir obtenu l’autorisation de Mgr Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et Narbonne, pour révéler cette prétendue confession. Il avait ajouté que Xavier Dupont de Ligonnès envisageait de rejoindre la région de Grasse, dans les Alpes-Maritimes.

Interrogé par Julien Courbet sur sa certitude d’avoir rencontré le fugitif, l’homme avait répondu : « Oui bien sûr, avec la confession. » Ses déclarations avaient immédiatement attiré l’attention en raison de l’absence de nouvelles confirmées de Xavier Dupont de Ligonnès depuis avril 2011.

L’évêque de Carcassonne avait immédiatement dénoncé une imposture

Dès le lendemain de la diffusion, Mgr Bruno Valentin avait formellement démenti les déclarations du prétendu prêtre. L’évêque avait assuré n’avoir jamais été sollicité pour autoriser la divulgation d’une confession et ne connaître aucun religieux correspondant à l’identité présentée à l’antenne : « Jamais personne, depuis que je suis évêque dans l’Aude, ne m’a parlé de cette affaire. Ce que disait cet homme était matériellement faux. »

Le responsable religieux avait également contesté les affirmations concernant le monastère de Plavilla, dont les membres avaient démenti avoir accueilli Xavier Dupont de Ligonnès. Il avait saisi l’Arcom pour dénoncer la diffusion d’informations mensongères mettant en cause son autorité et l’Église catholique.

M6 avait rapidement reconnu la supercherie et présenté ses excuses sans réserve à l’évêque. La chaîne avait expliqué que les vérifications engagées après l’émission avaient permis d’établir le caractère mensonger du témoignage. Julien Courbet avait, de son côté, admis avoir pu être « roulé dans la farine ».

Quinze ans après les meurtres de Nantes, Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable

Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d’avoir assassiné son épouse Agnès et leurs quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, dont les corps ont été découverts en avril 2011, enterrés sous la terrasse de leur maison familiale à Nantes.

Le père de famille a été aperçu pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Malgré de nombreux signalements en France et à l’étranger, les enquêteurs n’ont jamais réussi à le localiser.

Le témoignage diffusé sur M6 n’a apporté aucun élément établi permettant de faire progresser l’enquête. La mise en garde adressée à la chaîne concerne les obligations journalistiques du diffuseur et les vérifications effectuées avant la diffusion des déclarations du faux religieux.