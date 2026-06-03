Faux prêtre chez Julien Courbet : M6 s’excuse après le témoignage bidon sur Xavier Dupont de Ligonnès

Mardi soir, M6 diffusait un numéro spécial d’Appel à témoins consacré notamment à l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès. En fin d’émission, Julien Courbet a pris en direct l’appel d’un homme se présentant comme le « père Marc », prêtre lié à un monastère de Plavilla, dans l’Aude. L’homme a affirmé avoir rencontré et confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022, plus de dix ans après la disparition du suspect.

Le témoin affirme avoir eu l’accord de l’évêque

À l’antenne, le prétendu religieux a soutenu qu’il parlait avec l’autorisation de Mgr Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et Narbonne. Il a présenté son récit comme une possible preuve de vie récente de Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 2011 après la mort de son épouse et de ses quatre enfants à Nantes. Selon ce témoignage, le fugitif serait resté quatre jours dans un monastère avant de repartir vers Grasse.

L’évêque dément sèchement

Dès le lendemain matin, Mgr Bruno Valentin a démenti avoir donné le moindre accord. Il a affirmé que ni l’homme passé à l’antenne ni M6 ne l’avaient contacté avant la diffusion. L’évêque a dénoncé un manque de rigueur et une séquence trompeuse pour le public. Il a également indiqué qu’il ne connaissait aucun « père Marc » dans la communauté évoquée.

M6 reconnaît un faux témoignage

Dans l’après-midi, M6 a reconnu que le témoignage était faux. La chaîne a expliqué que les vérifications lancées après l’émission, ajoutées au démenti de l’évêque, avaient permis d’établir qu’il s’agissait d’un faux témoignage. M6 a présenté ses excuses « sans réserve » à Mgr Bruno Valentin.

Julien Courbet admet avoir été piégé

Julien Courbet a reconnu le lendemain matin que l’émission avait pu se faire piéger. Dans « Ça peut vous arriver », diffusé sur RTL et M6, il a admis que l’homme les avait peut-être « roulés dans la farine ». L’animateur a aussi rappelé que l’émission fonctionne sur des appels de témoins, avec le risque que certains récits se révèlent faux.

Le monastère également mis hors de cause

Le récit du prétendu prêtre a aussi été contesté par le monastère concerné. Un responsable de la communauté de Plavilla a indiqué qu’il n’existait pas de frère ou de père Marc dans cette communauté et que l’histoire était montée de toutes pièces.

L’Arcom dans le viseur

Mgr Bruno Valentin a annoncé son intention de saisir l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel. Il reproche à M6 d’avoir associé son nom à un témoignage non vérifié et d’avoir donné du crédit à un récit qui s’est effondré en quelques heures. Sur CNews, l’évêque a jugé scandaleux qu’une chaîne donne du crédit à un faux témoignage dans une affaire aussi sensible.

Une affaire déjà marquée par les fausses pistes

Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d’avoir tué son épouse et leurs quatre enfants en avril 2011 à Nantes. Les cinq corps avaient été retrouvés enterrés sous la terrasse de la maison familiale. Depuis sa disparition, plusieurs pistes ont été étudiées, sans permettre de le retrouver. L’affaire a déjà connu de nombreux emballements, dont une fausse arrestation en Écosse en 2019.

M6 assure que les intervenants en plateau avaient appelé à la prudence et que Julien Courbet avait utilisé le conditionnel avant et après l’appel. Mais la chaîne a tout de même dû reconnaître publiquement l’échec de ses vérifications en direct. L’épisode place désormais Appel à témoins sous pression, au moment où l’émission revendique depuis plusieurs années son rôle dans la relance de dossiers criminels non résolus.