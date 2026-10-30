TF1 fait face à une forte dégradation de ses performances financières en 2026, avec une chute de près de 100 millions d'euros des recettes publicitaires et un bénéfice net en baisse de plus de 42%. Pour compenser, le groupe réduit ses dépenses et mise sur sa plateforme TF1+, bien que ceci ne suffise pas à compenser les pertes.

Le groupe TF1 traverse une année 2026 particulièrement difficile. Selon ses résultats financiers publiés cette semaine, ses recettes publicitaires ont chuté de près de 100 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. Le chiffre d’affaires du groupe recule de 9%, tandis que son bénéfice net s’effondre de plus de 42%. Face à la crise du marché publicitaire télévisuel, la direction a réduit ses dépenses de programmes et accéléré le développement de sa plateforme TF1+.

Près de 100 millions d’euros de publicité perdus en neuf mois

Les chiffres sont particulièrement mauvais pour le premier groupe de télévision privée français. Entre janvier et septembre 2026, TF1 a enregistré 1,022 milliard d’euros de recettes publicitaires, contre 1,121 milliard sur la même période en 2025. Soit une perte de 99,5 millions d’euros, représentant un recul de près de 9%.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est passé de 1,598 milliard à 1,454 milliard d’euros, soit 144 millions d’euros de moins en un an. Cette baisse s’explique principalement par la dégradation du marché publicitaire de la télévision traditionnelle, mais également par les conséquences de certaines cessions d’activités réalisées en 2025.

Pierre-Alain Gérard, directeur général adjoint chargé des finances et de la stratégie, a expliqué que « cette baisse est essentiellement induite par le chiffre d’affaires publicitaire, passé de 1,12 à 1,02 milliard ». Le dirigeant a également souligné que le troisième trimestre constituait le quatrième trimestre consécutif durant lequel le recul du marché publicitaire télévisuel avait été plus important que prévu.

Le bénéfice net plonge de plus de 42%

La dégradation des recettes publicitaires frappe directement la rentabilité de TF1. Sur les neuf premiers mois de l’année, le résultat net part du groupe a chuté de 42,2%.

Le troisième trimestre confirme cette tendance. Entre juillet et septembre, le chiffre d’affaires a atteint 461 millions d’euros, contre 495,5 millions un an auparavant, soit une diminution de 7%. Les seules recettes publicitaires ont reculé de 9,3%, à 308 millions d’euros.

Le résultat opérationnel courant des activités a également fortement diminué, passant de 60 millions d’euros au troisième trimestre 2025 à seulement 33 millions en 2026. Cela représente une chute de 45% en un an.

TF1 réduit le coût de ses programmes pour préserver ses finances

Pour limiter les conséquences de la crise publicitaire, TF1 a engagé des économies sur ses programmes. Au troisième trimestre, leurs coûts ont été ramenés à 185 millions d’euros, soit 26 millions d’euros de moins que l’année précédente.

Ces réductions budgétaires prolongent les mesures prises au premier semestre, lorsque le groupe avait déjà diminué ses dépenses de programmes de 19 millions d’euros par rapport à 2025.

La direction cherche ainsi à préserver sa rentabilité alors que les annonceurs réduisent leurs investissements sur les chaînes traditionnelles. Ces arbitrages concernent un groupe qui doit continuer à financer ses journaux télévisés, ses émissions de divertissement, ses fictions et ses grands rendez-vous événementiels.

Cette politique de maîtrise des dépenses touche notamment les grandes émissions de divertissement, dans un contexte où les NRJ Music Awards ont récemment relancé les critiques sur la place accordée aux artistes issus des programmes de TF1. Le groupe doit ainsi maintenir l’attractivité de ses programmes tout en réduisant ses coûts.

Malgré cette dégradation, TF1 maintient ses objectifs financiers annuels. Le groupe dispose également d’un excédent financier net de 382 millions d’euros, ce qui lui permet de conserver une situation de trésorerie solide.

TF1+ progresse, mais ne compense toujours pas la chute de la télévision traditionnelle

Le numérique constitue désormais l’un des principaux moteurs de croissance du groupe. Sur les neuf premiers mois de 2026, les recettes publicitaires de TF1+ ont atteint près de 160 millions d’euros, contre 134 millions un an plus tôt. Une progression de 19,2%.

Au troisième trimestre, la hausse a même atteint 20,5%, notamment grâce au partenariat conclu avec Netflix. Depuis le 19 juin, les abonnés français de Netflix peuvent retrouver les chaînes et les programmes de TF1 directement sur la plateforme américaine, dans le cadre d’un accord inédit entre les deux groupes.

Pierre-Alain Gérard a indiqué que « près d’un abonné sur deux de Netflix a regardé au moins un programme de TF1 ». Les conditions financières précises de cet accord restent toutefois confidentielles.

La plateforme TF1+ a attiré en moyenne 42 millions d’utilisateurs mensuels sur les neuf premiers mois de l’année. Le groupe développe également les micro-paiements, avec 850 000 transactions enregistrées en septembre et 2 millions depuis janvier.

Ces résultats ne suffisent cependant pas à absorber la baisse des recettes publicitaires traditionnelles. Malgré la croissance du streaming, TF1 a perdu près de 100 millions d’euros de revenus publicitaires en neuf mois.

Un quatrième trimestre décisif pour TF1

La fin de l’année sera déterminante pour les résultats financiers du groupe. TF1 compte notamment sur les livraisons de programmes de sa filiale Studio TF1, dont le chiffre d’affaires a progressé de 11,2% au troisième trimestre.

Le groupe conserve ses objectifs pour 2026, malgré une visibilité toujours limitée sur l’évolution du marché publicitaire. La direction devra notamment poursuivre ses économies sur les programmes et renforcer les recettes numériques pour limiter les conséquences de la baisse des investissements publicitaires sur ses chaînes traditionnelles.