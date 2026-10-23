Trappes: Cyril Hanouna pousse un coup de gueule contre ceux qui parlent de problèmes psychologiques pour certains auteurs de violences et de terrorisme pour d’autres

Cyril Hanouna s'insurge contre la distinction de traitement entre les auteurs de violences, critiquant les classifications variées basées sur leur profil. Suite à une fusillade à Trappes ayant causé un mort et plusieurs blessés, le parquet antiterroriste enquête sur un acte potentiellement raciste et terroriste, renforçant ainsi la gravité de la situation.



Cyril Hanouna a poussé un coup de gueule ce vendredi dans Tout beau, tout n9uf, sur W9, après la fusillade meurtrière de Trappes et de La Verrière, dans les Yvelines. L’animateur a dénoncé ce qu’il considère comme une différence de traitement entre les auteurs de violences selon leur profil et leurs motivations supposées. Une réaction provoquée par les premières informations sur cette attaque, dont le parquet national antiterroriste s’est saisi.

« Deux poids, deux mesures » : Cyril Hanouna dénonce une différence de traitement

Sur le plateau de Tout beau, tout n9uf, Cyril Hanouna est revenu sur la fusillade qui a endeuillé les Yvelines dans la matinée. L’animateur a notamment réagi aux différentes explications avancées pour qualifier les actes violents, certains étant associés à des troubles psychologiques, tandis que d’autres sont immédiatement désignés comme terroristes.

Pour Cyril Hanouna, cette différence de traitement pose problème. Il dénonce un « deux poids, deux mesures », estimant que la gravité d’un acte devrait être appréciée indépendamment du profil de son auteur.

L’émission a notamment diffusé à l’écran un article consacré à la réaction d’Emmanuel Macron, qui a dénoncé une « attaque terroriste raciste ». C’est cette différence entre les qualifications employées pour évoquer les violences qui a alimenté la colère de l’animateur.

Une fusillade meurtrière et une fillette de 12 ans grièvement blessée

Les faits se sont produits vendredi matin, vers 10h30, à Trappes et à La Verrière. Un homme de 39 ans, circulant à bord d’une Renault Clio, a ouvert le feu à plusieurs reprises avec une arme automatique, visant des personnes dans différents quartiers.

L’attaque a fait un mort et plusieurs blessés. Parmi les victimes figure une fillette de 12 ans, touchée par huit projectiles alors qu’elle revenait de la piscine. Sa mère a raconté les graves blessures subies par son enfant, notamment au foie, au rein, aux bras et aux cuisses.

Comme nous l’expliquions dans notre article consacré à la fillette de 12 ans touchée par huit balles lors de la fusillade de Trappes, la possibilité d’un mobile raciste ou antimusulman est examinée par les enquêteurs.

Le suspect a finalement été interpellé à Coignières par les policiers de la brigade anticriminalité, mettant fin à un parcours meurtrier qui aurait duré environ quinze minutes.

Le parquet antiterroriste saisi, Laurent Nuñez parle d’un « crime terroriste »

Quelques heures après les faits, le parquet national antiterroriste a annoncé l’ouverture d’une enquête pour assassinat et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec une circonstance aggravante liée à l’origine ou à la religion réelle ou supposée des victimes.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, s’est rendu sur place et a déclaré : « C’est clairement un crime terroriste, c’est un acte extrêmement grave. »

Le maire de Trappes, Ali Rabeh, a pour sa part évoqué un attentat à caractère raciste et probablement islamophobe. Plusieurs victimes auraient été visées en raison de leur apparence ou de leur origine supposée.

Ces éléments ont renforcé la piste terroriste, même si les investigations doivent encore établir précisément les motivations du tireur.

Une nouvelle prise de position de Cyril Hanouna sur l’actualité politique

Depuis son arrivée sur W9, Cyril Hanouna continue de consacrer une partie de son émission aux événements politiques et aux faits de société qui provoquent de vives réactions.

Le 19 octobre, il avait déjà vivement critiqué Emmanuel Macron après les violences qui ont accompagné les manifestations du 17 octobre, reprochant au président sa gestion des événements.

Avec sa réaction à la fusillade de Trappes, l’animateur aborde cette fois la question du traitement des violences et de leur qualification. Son coup de gueule porte sur une interrogation précise : pourquoi certains actes meurtriers sont-ils immédiatement associés à la maladie mentale, tandis que d’autres sont qualifiés de terroristes ?

Dans le cas de Trappes, la saisine du parquet national antiterroriste et les déclarations du ministre de l’Intérieur donnent désormais une dimension judiciaire et politique particulière à cette attaque, qui a coûté la vie à un homme et grièvement blessé plusieurs autres personnes.