VIDÉO – «Ils ne pensent qu’à leur gueule !» : Cyril Hanouna dézingue Kylian Mbappé et les stars du cinéma, tous silencieux après les pillages

Cyril Hanouna dénonce le silence de Kylian Mbappé et des acteurs français après les émeutes des 17 et 18 octobre, les accusant de ne pas soutenir les victimes des pillages. Il critique l'indifférence des célébrités, qu'il juge plus promptes à parler de sujets politiques qu'à défendre ceux touchés par la violence.

Cyril Hanouna a poussé un violent coup de gueule contre Kylian Mbappé et les acteurs français, auxquels il reproche leur silence après les émeutes et les pillages qui ont frappé la France les 17 et 18 octobre. L’animateur s’est indigné de l’absence de messages publics de soutien aux commerçants victimes des casseurs et aux policiers mobilisés face aux violences. Habitué aux déclarations fracassantes, il a cette fois directement pris pour cible les célébrités qui multiplient les prises de position sur des sujets politiques ou de société, mais qu’il accuse d’avoir disparu lorsque des commerces ont été saccagés et des forces de l’ordre attaquées.

Kylian Mbappé directement interpellé : «Je ne sais pas où il est !»

Cyril Hanouna a d’abord visé Kylian Mbappé, dont il dénonce l’absence de réaction publique après les événements. «Je ne sais pas où il est, là, Kylian Mbappé !», a-t-il lancé, reprochant implicitement à l’attaquant du Real Madrid de ne pas avoir exprimé sa solidarité avec les victimes.

Le capitaine de l’équipe de France, qui a déjà pris position dans le débat public à plusieurs reprises, se retrouve ainsi dans le viseur de l’animateur. Hanouna estime que les personnalités disposant d’une très forte audience devraient également utiliser leur notoriété pour soutenir les Français touchés par les violences.

«Ils ne pensent qu’à leur gueule !» : Hanouna règle ses comptes avec les acteurs

Mais c’est surtout le monde du cinéma qui a concentré la colère de Cyril Hanouna. L’animateur a dénoncé avec virulence ce qu’il considère comme une indignation à géométrie variable de la part de certains comédiens, régulièrement prompts à donner leur opinion sur les grandes questions de société.

«Et les acteurs ? Tu les as vus, toi, les acteurs ? Je ne les ai pas vus, moi, tous les acteurs qui donnent tout le temps leur avis. Je ne les ai pas vus mettre un post pour la France, pour les commerçants, pour les policiers… Rien du tout. Ils ne pensent qu’à leur gueule !», a-t-il déclaré.

Cette sortie fait suite aux violences du 17 octobre, qui ont provoqué des pillages, des incendies et des attaques contre les forces de l’ordre. Plusieurs villes ont été particulièrement touchées, notamment Paris, Lyon, Marseille et Limoges. Selon le bilan communiqué à l’issue de cette journée, 1 200 personnes ont été interpellées et 150 policiers et gendarmes ont été blessés.

Les commerçants ont également subi des destructions considérables, au point que certains restaurateurs ont évoqué la possibilité de s’armer et de constituer des milices pour protéger leurs établissements.

«Ils doivent préparer les César ! J’peux pas les blairer !»

Loin de s’arrêter à une critique du silence des comédiens, Cyril Hanouna a poursuivi son offensive en tournant en dérision leur absence de réaction et en s’attaquant directement à leur profession.

«Je ne les ai pas vus, tous les acteurs. Ils sont aux abonnés absents, ils doivent préparer les César. J’peux pas les blairer ! Je ne les invite jamais. Faire leur promo pour leurs films que personne ne verra. Le cinéma ne fait plus une seule entrée en ce moment…», a-t-il asséné.

Avec cette déclaration, l’animateur a également confirmé son hostilité envers une partie du cinéma français, affirmant refuser d’inviter ces acteurs pour assurer la promotion de leurs films. Sa pique sur les entrées en salles relève de la charge polémique, et non d’un bilan chiffré de la fréquentation des cinémas.

Des célébrités accusées de se taire face aux victimes

Les propos de Cyril Hanouna font écho à la colère exprimée par plusieurs personnalités depuis les violences du week-end. L’ancien international français Emmanuel Petit a lui aussi dénoncé les casseurs et violemment critiqué les responsables politiques, leur reprochant leur incapacité à protéger les Français.

De son côté, Hanouna n’a cité aucun acteur en particulier. Il a toutefois clairement désigné les comédiens qui interviennent régulièrement dans le débat public, mais dont il affirme ne pas avoir vu de messages de soutien aux commerçants et aux policiers après les émeutes. Son attaque contre Kylian Mbappé et les stars du cinéma tient en un reproche : selon lui, ceux qui savent se faire entendre pour défendre leurs convictions politiques sont beaucoup moins présents lorsqu’il faut exprimer leur solidarité avec les victimes des pillages et des destructions.