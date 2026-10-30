Dans une vidéo virulente, MC Pao dénonce Marco Mouly comme un arnaqueur et critique Cyril Hanouna pour sa proposition d'association entre Mouly et des jeunes entrepreneurs. Il remet en cause le modèle économique français, accusant les charges sociales d'entraver le pouvoir d'achat et prônant une approche libérale à l'américaine.

Après son affrontement avec Marco Mouly sur le plateau de Tout beau, tout n9uf, sur W9, MC Pao a réglé ses comptes avec son adversaire et Cyril Hanouna. Dans une vidéo particulièrement virulente, l’entrepreneur s’indigne de la proposition qu’aurait faite l’animateur à Marco Mouly de créer une association pour apprendre aux jeunes à entreprendre. Il accuse également Cyril Hanouna de donner des leçons de morale aux personnes fortunées, dénonce le poids des charges sociales et appelle la France à adopter le modèle économique américain. Il menace même de quitter le pays.

« Ce n’est pas un entrepreneur, c’est un arnaqueur ! » : Marco Mouly violemment attaqué

MC Pao n’a visiblement pas digéré son passage dans l’émission de Cyril Hanouna. Après plusieurs provocations sur les réseaux sociaux, les deux hommes s’étaient retrouvés face à face sur W9 pour s’expliquer sur leurs différends, notamment leurs fortunes respectives et leurs dépenses extravagantes. Marco Mouly, déjà condamné dans l’affaire de la fraude à la TVA sur les quotas carbone, avait également fait parler de lui lors de son arrestation à Rome après plusieurs semaines de cavale.

Mais c’est surtout une proposition de Cyril Hanouna qui a provoqué la colère de MC Pao. « Et surtout, mais quelle idée a eue Cyril de proposer à Marco Mouly d’ouvrir une association pour enseigner aux jeunes à entreprendre ? », s’est-il indigné, avant de poursuivre : « Ce n’est pas un entrepreneur, c’est un arnaqueur ! Il veut leur enseigner à faire quoi ? À ne pas respecter la loi ? » Une attaque directe contre Marco Mouly, dont le passé judiciaire est au cœur des critiques de l’influenceur.

Pour MC Pao, Marco Mouly n’a aucune légitimité pour transmettre des conseils aux jeunes souhaitant créer une entreprise. Il oppose son propre parcours à celui de son adversaire : « Moi, je suis un entrepreneur. J’ai hérité de 200, 300 millions. Je pèse plus d’un milliard aujourd’hui. J’ai créé 15 000 emplois. Marco Mouly n’a jamais créé un emploi. » Ces montants et ce bilan entrepreneurial sont revendiqués par MC Pao lui-même, qui estime qu’il est temps de « recadrer les choses ».

Cyril Hanouna accusé de monopoliser la parole et de faire la morale aux riches

L’entrepreneur s’en prend ensuite directement à Cyril Hanouna, dont il dénonce le comportement pendant l’émission. Il lui reproche notamment d’avoir monopolisé la discussion au détriment de ses invités : « Surtout qu’après, encore plus indécent, Cyril, il nous part sur un monologue de 15 minutes, alors qu’on n’a pas le temps, nous, pour parler. Moralisateur, OK ? Moralisateur ! » Une critique particulièrement virulente de l’animateur, auquel MC Pao reproche de vouloir donner des leçons sur l’argent.

Sur le plateau, Cyril Hanouna aurait notamment évoqué les difficultés financières de nombreux Français et le décalage avec les dépenses affichées par ses invités. MC Pao rapporte ainsi les propos de l’animateur : « Oui, vous les deux, au final, vous affichez l’argent. Ça énerve les Français qui gagnent 800 euros par mois pour travailler du matin au soir. » L’entrepreneur rejette cette approche et estime que les difficultés économiques des salariés français doivent être imputées aux politiques menées depuis plusieurs décennies.

« Vous avez pris 50 ans de socialisme dans la gueule » : MC Pao s’attaque au modèle français

MC Pao poursuit son intervention avec une violente charge contre le modèle économique français. Selon lui, les faibles rémunérations ne sont pas dues à l’enrichissement des entrepreneurs, mais au poids des politiques sociales et fiscales. « Les gars, la seule raison pour laquelle vous ne gagnez pas assez, c’est que vous avez pris 50 ans de socialisme dans la gueule, dans un système mondial capitaliste », affirme-t-il, en défendant une vision résolument libérale de l’économie.

Pour illustrer ses propos, il compare les rémunérations des livreurs UPS en France et aux États-Unis. « La vérité est qu’un livreur UPS, j’ai checké avec ChatGPT, gagne entre 25 000 et 35 000 euros brut en France et 110 000 dollars aux States », assure-t-il. Ces chiffres, qu’il dit avoir vérifiés, sont avancés pour démontrer les écarts de rémunération entre les deux pays, même si une comparaison directe doit tenir compte des situations professionnelles et des différences de protection sociale.

L’entrepreneur poursuit en vantant les avantages du système américain : « Bien sûr, les States sont un vrai système capitaliste, où il n’y a pas la retraite, où il n’y a pas les cinq semaines de congés payés, où il n’y a pas les 35 heures. Et waouh ! Les gens vivent vachement bien là-bas. » Les États-Unis disposent pourtant d’un régime public de retraite, le Social Security, tandis que les règles concernant les congés payés et la durée du travail diffèrent de celles de la France. MC Pao insiste néanmoins sur le pouvoir d’achat des travailleurs américains, affirmant qu’ils disposent de davantage d’argent pour financer leurs vacances et leurs dépenses personnelles.

Charges sociales : MC Pao dénonce le coût du travail en France

L’entrepreneur poursuit son réquisitoire en s’attaquant aux cotisations sociales françaises, qu’il juge excessives. « Là-bas, il n’y a pas l’État qui vous ponctionne la moitié du salaire. Parce que vous savez, pour vous payer 1 300 euros de SMIC net, en fait, à l’employeur, ça coûte 2 700 euros », affirme-t-il. Il considère que l’écart entre le coût total d’un salarié et sa rémunération nette constitue l’un des principaux obstacles à l’enrichissement des travailleurs.

MC Pao va plus loin en défendant la suppression des charges sociales : « Donc si demain il n’y avait plus les charges sociales, vous pourriez encaisser 2 500, 2 700. Et ça serait beaucoup mieux. » Les montants cités ne correspondent toutefois pas au coût actuel d’un salarié rémunéré au SMIC, qui bénéficie notamment d’allègements de cotisations patronales. Ces cotisations financent également une partie de la protection sociale, dont les retraites et l’assurance maladie.

Pour MC Pao, le modèle américain reste néanmoins préférable. Il estime que les travailleurs devraient percevoir directement une part beaucoup plus importante de l’argent dépensé par leur employeur, quitte à financer eux-mêmes certaines prestations actuellement prises en charge collectivement.

« Si on continue le socialisme, vous serez de plus en plus pauvres et moi, je changerai de pays »

Dans la dernière partie de sa vidéo, MC Pao revient sur son désaccord avec Cyril Hanouna et revendique son propre parcours comme un exemple de réussite économique. « Je ne suis pas d’accord avec Cyril. Je suis un excellent exemple, parce qu’il faut commencer à parler des méfaits du socialisme pour qu’enfin on se rende compte que, même en France, il faut viser le modèle américain », déclare-t-il. L’entrepreneur appelle ainsi à une transformation profonde de l’économie française, avec une réduction des prélèvements et une place plus importante accordée au capitalisme.

MC Pao termine son intervention par un avertissement particulièrement direct : « Si on vise le modèle américain, on devient tous riches. Si on continue le socialisme, vous serez de plus en plus pauvres et moi, je changerai de pays. » Après avoir qualifié Marco Mouly d’« arnaqueur » et accusé Cyril Hanouna de faire la morale aux personnes fortunées, l’entrepreneur envisage donc ouvertement de quitter la France si le pays conserve son modèle économique et social actuel.