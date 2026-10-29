Christine Kelly proteste contre les moqueries sur son accent antillais par Arnaud Demanche sur RMC, qu'elle qualifie de racistes et discriminatoires. Elle dénonce une inégalité de traitement entre stations, affirmant que des plaisanteries similaires sur Europe 1 auraient entraîné des sanctions. Sa prise de parole soulève des questions sur les limites de l'humour.

Christine Kelly a exprimé sa colère sur Europe 1. La journaliste, également présentatrice sur CNews, a dénoncé les moqueries répétées de l’humoriste Arnaud Demanche sur RMC, qui imite régulièrement son accent antillais et sa façon de s’exprimer. Blessée par ces chroniques diffusées dans la matinale, elle a dénoncé des attaques qu’elle juge discriminatoires, tout en accusant la station de bénéficier d’une indulgence dont Europe 1 ne profiterait pas auprès de l’Arcom.

« J’entends tous les matins des rires se moquer de mon accent antillais »

C’est au cours de son émission Christine Kelly et vous, diffusée sur Europe 1, que la journaliste a décidé de réagir publiquement. Elle a évoqué les imitations dont elle affirme faire régulièrement l’objet sur RMC, dans les chroniques humoristiques d’Arnaud Demanche.

« J’entends sur RMC tous les matins, sous des rires éclatants, se moquer de mon accent, mon accent antillais », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Ça fait rire une fois. »



La journaliste reproche notamment à l’humoriste de revenir régulièrement sur sa manière de parler, sous les rires des personnes présentes en studio. Des plaisanteries qu’elle estime blessantes et qui, selon elle, dépassent les limites de l’humour lorsqu’elles ciblent de façon répétée ses origines et son accent.

La question des moqueries liées à l’accent avait déjà provoqué une vive altercation entre Christine Kelly et Jean-Michel Aphatie, après des propos de ce dernier concernant la manière de s’exprimer d’un imam.

Christine Kelly dénonce un deux poids, deux mesures et interpelle l’Arcom

Au-delà des moqueries, Christine Kelly a directement mis en cause la différence de traitement qu’elle estime constater entre les antennes. Elle considère que des plaisanteries similaires diffusées sur Europe 1 auraient provoqué une réaction du régulateur de l’audiovisuel.

« Si c’était Europe 1 qui se moquait de l’accent antillais, l’accent noir de notre présentateur », cela aurait été « sanctionné par l’Arcom », a-t-elle affirmé.

L’ancienne membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, devenu l’Arcom, connaît particulièrement bien le fonctionnement du régulateur, dont elle a été membre de 2009 à 2015. Elle estime que les moqueries dont elle fait l’objet ne suscitent pas les mêmes réactions que celles qui viseraient d’autres personnalités ou seraient diffusées sur d’autres antennes.

La question des sanctions prononcées par le régulateur alimente régulièrement les tensions entre les médias. CNews a notamment été condamnée à une amende de 50 000 euros par l’Arcom, une décision qui avait provoqué de vives critiques sur les méthodes et les critères d’appréciation de l’autorité.

« Je suis antillaise, je suis française, je suis noire et je m’aime comme je suis »

Christine Kelly a également tenu à répondre personnellement aux imitations de son accent. La journaliste a revendiqué ses origines antillaises, sa nationalité française et son identité, refusant de laisser les plaisanteries d’un humoriste remettre en cause sa manière de parler.

« Je dénonce les moqueries qui sont faites à mon égard et à propos de mon accent et de ma façon de m’exprimer », a-t-elle expliqué, avant de déclarer : « Je suis antillaise, je suis française, je suis noire avec un accent de noir, et je m’aime comme je suis. »

La présentatrice avait déjà évoqué les discriminations et les difficultés rencontrées au cours de sa carrière dans une interview consacrée à son parcours, aux menaces et à la liberté d’expression. Elle y revenait notamment sur son expérience professionnelle et sur la place qu’elle a réussi à se faire dans le paysage audiovisuel français.

« Le racisme tue » : Christine Kelly poursuit sa dénonciation sur X

Christine Kelly a prolongé sa prise de parole sur le réseau social X, où elle a relayé une chronique de RMC accompagnée d’un message particulièrement grave : « Le racisme tue. »

Par cette publication, la journaliste a clairement associé les moqueries qu’elle dénonce à la question du racisme. Elle reproche à Arnaud Demanche de prendre régulièrement son accent antillais pour cible et de provoquer les rires des personnes présentes dans le studio.

Son intervention a également relancé le débat sur les limites de l’humour à la radio, particulièrement lorsque les plaisanteries concernent les origines, la couleur de peau ou la manière de s’exprimer d’une personnalité publique.

Arnaud Demanche, l’humoriste de RMC directement mis en cause

Arnaud Demanche intervient régulièrement dans la matinale de RMC, animée par Apolline de Malherbe, avec des chroniques humoristiques consacrées à l’actualité et aux personnalités médiatiques ou politiques. Il pratique notamment la caricature et l’imitation, un registre dans lequel Christine Kelly affirme être devenue une cible récurrente.

Les critiques de la journaliste portent sur la répétition des plaisanteries et sur les rires qui les accompagnent. Elle considère que son accent antillais est devenu un ressort comique récurrent dans l’émission, alors qu’il constitue une part de son identité.

Avec sa prise de parole sur Europe 1 et sa publication sur X, Christine Kelly a désormais porté publiquement ses accusations contre RMC et Arnaud Demanche. La journaliste demande que cessent les moqueries visant son accent et sa manière de s’exprimer, tout en dénonçant ce qu’elle considère comme une différence de traitement entre les radios face au régulateur de l’audiovisuel.