Le sosie de Pierre Niney, Yoan Louis révèle avoir refusé Secret Story, Pékin Express et plusieurs émissions d’Amazon

Yoan Louis, sosie de Pierre Niney, refuse de céder à la tentation des émissions télévisées qui exploitent sa ressemblance. Bien qu'ayant décliné plusieurs propositions, il accepte de participer à Wanted sur M6, une émission lui permettant de montrer sa véritable personnalité et de mettre en avant ses compétences de coiffeur.

Il ressemble tellement à Pierre Niney qu’il a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais Yoan Louis refuse de faire carrière uniquement grâce à cette ressemblance. Le jeune coiffeur révèle dans une interview à Télé-Loisirs avoir décliné plusieurs propositions télévisées, notamment Secret Story, Pékin Express et des programmes d’Amazon. Il a finalement accepté de participer à Wanted, la nouvelle émission de M6, aux côtés de Nicolas Waldorf.

Secret Story, Pékin Express, Amazon : les propositions qu’il a refusées

Yoan Louis est devenu célèbre grâce à sa ressemblance frappante avec l’acteur Pierre Niney. Ses vidéos ont largement circulé sur les réseaux sociaux, attirant l’attention du public, mais également celle des producteurs de télévision. Plusieurs émissions ont rapidement cherché à recruter le jeune homme, qui exerce le métier de coiffeur.

Parmi les propositions reçues figurent deux programmes particulièrement connus du public français : Secret Story et Pékin Express. Des productions destinées à Amazon ont également manifesté leur intérêt. Pourtant, Yoan Louis a choisi de décliner toutes ces sollicitations.

« On m’a proposé beaucoup de choses : Pékin Express, Secret Story et plein de programmes Amazon », raconte-t-il. La raison de ces refus est simple : les émissions souhaitaient avant tout exploiter sa ressemblance avec Pierre Niney, une image dans laquelle il ne voulait pas rester enfermé.

Pourquoi il a finalement accepté Wanted sur M6

C’est finalement Wanted, la nouvelle émission de M6, qui a réussi à convaincre Yoan Louis de franchir le pas. Diffusé à partir de ce jeudi 22 octobre à 21h10, le programme réunit 16 personnalités traquées par Adil Rami, Michou et Issa Doumbia. Pour sa première expérience à la télévision, le jeune homme fera équipe avec Nicolas Waldorf, coiffeur et personnalité du petit écran.

Contrairement aux autres propositions, ce programme lui offre la possibilité de participer en mettant en avant sa propre personnalité. Il souhaite également profiter de cette expérience pour découvrir un univers nouveau et sortir de ses habitudes.

« L’avantage dans Wanted est que je vais pouvoir montrer que j’ai une identité propre et rester moi-même », explique-t-il. Le coiffeur entend ainsi démontrer au public qu’il possède une personnalité et des compétences qui ne se résument pas à son physique.

Sa ressemblance avec Pierre Niney a fait décoller son activité professionnelle

Si Yoan Louis refuse d’être réduit au statut de sosie, il reconnaît volontiers que sa notoriété soudaine lui a apporté des avantages considérables. L’engouement suscité par ses vidéos a notamment eu des conséquences très positives sur son activité de coiffeur indépendant.

« J’ai eu pas mal de répercussions sur mon activité professionnelle. Aujourd’hui, mon planning est complet deux mois à l’avance. C’est génial pour un freelance », confie-t-il.

Au-delà de l’afflux de clients, cette exposition lui a également permis de gagner en reconnaissance auprès des professionnels de son secteur. « Et surtout, les professionnels du milieu me connaissent et regardent mon travail », ajoute-t-il.

Une première apparition télévisée pour dépasser son image de sosie

Avec Wanted, Yoan Louis entame une nouvelle étape de son parcours. Jusqu’à présent, sa notoriété reposait principalement sur les réseaux sociaux et sur sa ressemblance avec l’acteur de Boîte noire et du Comte de Monte-Cristo.

Sa participation à l’émission de M6 lui donne désormais l’occasion de se présenter sous un autre jour, aux côtés de Nicolas Waldorf. Le jeune coiffeur assume pleinement le coup de projecteur qui a changé son quotidien professionnel, tout en affirmant son ambition : être reconnu pour lui-même plutôt que pour son statut de double de Pierre Niney.