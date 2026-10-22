"Wanted" débarque ce soir sur M6: 16 célébrités en cavale, Michou, Adil Rami et Issa Doumbia lancés à leurs trousses

M6 lance ce soir 'Wanted : attrape-moi si tu peux !', une compétition où 16 célébrités, réparties en binômes, tentent d'échapper à trois poursuivants, dont Michou et Adil Rami. Les candidats n'ont ni argent ni téléphone, comptant sur l'aide du public. Deux épisodes et un making-of seront diffusés ce soir.

M6 lance ce jeudi, à 21h10, Wanted : attrape-moi si tu peux !, un nouveau divertissement qui transforme la France en immense terrain de chasse. Pendant quatre jours, 16 personnalités réparties en huit binômes ont tenté d’échapper à trois poursuivants particulièrement connus : Michou, Adil Rami et Issa Doumbia. Sans argent, sans téléphone et contraintes de compter sur l’aide des Français, les célébrités ont participé à une véritable course-poursuite, dont les téléspectateurs vont découvrir les images dès ce soir.

Une prison, 16 célébrités et quatre jours pour échapper aux gardiens

Le concept de Wanted : attrape-moi si tu peux ! repose sur une idée simple : enfermer fictivement 16 célébrités dans une prison, leur permettre de s’évader, puis lancer trois personnalités à leurs trousses. Les fugitifs disposent de quatre jours pour éviter leur capture, en se déplaçant à travers la France.

Le tournage a débuté le 29 septembre à Amiens et s’est achevé le 2 octobre. Les candidats ont dû abandonner leur confort habituel et se débrouiller sans argent, sans carte bancaire et sans leur téléphone personnel. Pour manger, se déplacer ou trouver un endroit où dormir, ils ont été obligés de solliciter des inconnus, leurs connaissances ou leurs communautés sur les réseaux sociaux.

Face à eux, les gardiens bénéficient de moyens nettement plus importants. Ils disposent notamment d’un véhicule équipé de technologies de surveillance, de drones et de systèmes de géolocalisation. La position des fugitifs leur est également communiquée toutes les 20 minutes, ce qui complique considérablement les possibilités de fuite.

Ce nouveau programme, dont le concept avait été dévoilé plusieurs mois avant son lancement, est produit par Studio 89. Il adapte en France le format international Most Wanted, déjà décliné aux Pays-Bas, en Allemagne et en Hongrie.

Jeremstar, Christine Bravo, Pascal Légitimus… Un casting particulièrement éclectique

Pour cette première édition, M6 a réuni des personnalités issues de la télévision, du cinéma, du sport et des réseaux sociaux. Les 16 fugitifs ont été répartis en huit binômes, parfois assez improbables.

L’ancien entraîneur de natation Philippe Lucas fait ainsi équipe avec Jeremstar, tandis que Christine Bravo partage sa cavale avec le rappeur et comédien Stomy Bugsy. Les anciennes Miss France Élodie Gossuin et Rachel Legrain-Trapani tentent, de leur côté, d’échapper ensemble à leurs poursuivants.

Le comédien Pascal Légitimus est associé à Léa François, connue notamment pour son rôle dans Plus belle la vie. L’acteur Rayane Bensetti participe avec le créateur de contenu Farès Salvatore, tandis que Samuel Étienne forme un duo avec l’influenceuse Océane Amsler.

Le public retrouvera également Studio Danielle et Arthur Lombard, ainsi que Nicolas Waldorf et Yoan Louis, le coiffeur devenu célèbre pour sa ressemblance avec Pierre Niney. Ce dernier, qui avait refusé plusieurs propositions de programmes télévisés avant d’accepter Wanted, fait ainsi ses premiers pas dans une émission de ce genre.

Michou, Adil Rami et Issa Doumbia : trois chasseurs pour retrouver les fugitifs

Pour traquer les 16 candidats, M6 a misé sur trois personnalités aux profils très différents. Le youtubeur Michou, l’ancien international de football Adil Rami, champion du monde 2018, et l’humoriste Issa Doumbia ont accepté d’incarner les gardiens chargés de retrouver les évadés.

Leur mission consiste à localiser les fugitifs, anticiper leurs déplacements et parvenir à les intercepter avant la fin des quatre jours. Les trois hommes peuvent notamment exploiter les informations communiquées par le public et les outils technologiques mis à leur disposition.

Pour Michou, cette participation confirme également la place importante que lui accorde M6. La chaîne avait déjà fait appel au youtubeur pour sa couverture de la Coupe du monde de football 2026, en lui confiant la réalisation de contenus destinés notamment aux réseaux sociaux.

Les Français ont participé à la traque, avec un standard téléphonique pris d’assaut

L’une des particularités de Wanted réside dans la participation du public. Pendant le tournage, les Français pouvaient choisir leur camp, en aidant les fugitifs à se cacher ou en transmettant aux gardiens des renseignements susceptibles de permettre leur arrestation.

Un numéro de téléphone dédié, le 01 41 26 26 26, avait été mis en place. Les réseaux sociaux ont également servi à mobiliser les internautes, notamment grâce au mot-clé #WantedM6.

La participation a été particulièrement importante. Dès le 1er octobre, alors que le tournage battait son plein, Romuald Graveleau, directeur général adjoint de Studio 89, constatait l’engouement suscité par l’émission : « Ça n’arrête pas de sonner, on reçoit un appel toutes les 14 secondes ! »

Le tournage étant désormais terminé, les téléspectateurs ne pourront plus modifier le résultat de la poursuite lors de sa diffusion ce soir. Ils découvriront cependant comment les informations recueillies auprès du public ont influencé les déplacements, les stratégies et les éventuelles arrestations des candidats.

Deux épisodes dès 21h10, puis les coulisses de la course-poursuite

M6 a prévu une soirée entièrement consacrée à son nouveau divertissement. Le premier épisode de Wanted : attrape-moi si tu peux ! sera diffusé ce jeudi 22 octobre à 21h10, suivi d’un deuxième épisode à 22h10.

À 23h10, la chaîne proposera Wanted, les secrets de cette course folle, un programme complémentaire consacré aux coulisses du tournage. Les participants y reviendront sur leurs stratégies, leurs difficultés et les moments les plus marquants de leur expérience, avec des images inédites.

Les épisodes seront également disponibles gratuitement en replay sur M6+. Avec cette nouvelle émission, la chaîne propose un format qui mêle compétition, aventure, humour et participation du public. Reste désormais à découvrir si les huit binômes ont réussi à conserver leur liberté pendant les quatre jours de traque ou si Michou, Adil Rami et Issa Doumbia sont parvenus à tous les capturer.