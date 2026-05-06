Coupe du monde 2026 : M6 envoie le youtubeur Michou derrière les buts. Un choix qui va forcément diviser

M6, qui donnait ce mercredi matin une conférence de presse sur la Coupe du monde 2026, va envoyer le créateur de contenu Michou pendant la compétition afin de tourner des images exclusives « derrière les buts ». La chaîne assume ainsi un choix qui divisera : intégrer un visage très populaire des réseaux sociaux à sa couverture d’un événement sportif d’ampleur. Michou ne sera pas présenté comme consultant ou commentateur, mais comme créateur de contenus immersifs autour des matchs, de l’ambiance et des coulisses.

Un rôle pensé pour les réseaux sociaux

Avec cette annonce, M6 confirme sa volonté de raconter la Coupe du monde au-delà de la diffusion classique des rencontres. L’objectif : produire des contenus plus directs, plus mobiles, plus adaptés aux usages des jeunes publics. Les images « derrière les buts » doivent permettre de montrer autre chose que le match télévisé : l’ambiance dans les stades, la tension au plus près du terrain, les réactions, les moments de ferveur, les coulisses d’un Mondial organisé sur un format XXL. M6 veut donc faire vivre la compétition sur plusieurs écrans : la télévision, sa plateforme, mais aussi les réseaux sociaux.

Michou, un choix logique pour toucher un public plus jeune

Le choix de Michou n’est pas surprenant. Le créateur de contenu dispose d’une forte notoriété auprès des jeunes générations et d’une communauté très engagée. Pour M6, c’est un moyen de parler à un public qui ne consomme plus forcément le football uniquement devant un match de 90 minutes. Aujourd’hui, une grande compétition se suit aussi en extraits, en stories, en vidéos courtes, en coulisses et en réactions à chaud. En intégrant Michou à son dispositif, M6 cherche à occuper ce terrain-là. La chaîne ne veut pas seulement diffuser la Coupe du monde. Elle veut aussi exister dans la conversation autour de l’événement.

Un pari moderne, mais qui peut diviser

Reste une vraie question : est-ce que ce choix plaira à tout le monde ? Pas sûr. Une partie du public accueillera probablement l’annonce positivement. Pour les plus jeunes, voir Michou au cœur du Mondial peut rendre la compétition plus accessible, plus vivante et plus proche. Son ton, son image et sa manière de produire du contenu peuvent apporter quelque chose de différent à la couverture traditionnelle.

Mais chez certains passionnés de football, la réaction risque d’être plus mitigée. Beaucoup attendent d’une Coupe du monde une couverture d’abord sportive, journalistique et experte. L’arrivée d’un créateur de contenu pas vraiment expert dans un dispositif officiel peut être perçue comme un répulsif. Il pointe une vraie question, celle de la légitimité des créateurs de contenu dans les grands événements sportifs.

Le pari est risqué. Une Coupe du monde n’est pas un simple terrain de jeu pour contenus viraux. C’est le plus grand rendez-vous du football mondial, avec une attente forte en matière de sérieux, de qualité éditoriale et de respect de l’événement. Michou remplit-il ces cases ? Rien n’est moins sûr…