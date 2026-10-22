Droits TV de la Ligue 1: Canal+ annonce envisager son grand retour dès 2027, mais pose une condition

Canal+ envisage un retour dans la diffusion de la Ligue 1 entre 2027 et 2032, sous réserve de rentabilité. La LFP lance un appel d'offres pour les droits audiovisuels, proposant un lot unique pour l'ensemble des matches, visant à optimiser les revenus. D'autres acteurs, tels que RMC Sport et Amazon, manifestent également de l'intérêt.

Canal+ pourrait faire son retour dans le championnat de France de football après plusieurs années de conflit avec la Ligue de football professionnel. Le groupe audiovisuel n’exclut pas de participer au nouvel appel d’offres pour les droits télévisés de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Mais la chaîne cryptée pose une condition essentielle : l’opération devra être « rentable ». Une position qui laisse entrevoir un rapprochement avec la LFP, sans garantir pour autant une candidature ni un accord financier.

Canal+ laisse la porte ouverte à un retour en Ligue 1

Longtemps diffuseur historique du championnat français, Canal+ avait progressivement tourné le dos à la Ligue 1 après plusieurs désaccords commerciaux avec la LFP. Le groupe avait notamment refusé de participer à l’appel d’offres organisé en 2023 pour la période 2024-2029, dénonçant les conditions de commercialisation des droits et le traitement réservé à ses précédents investissements.

La position de Canal+ évolue désormais avec la préparation d’un nouveau cycle. La chaîne ne ferme plus la porte à une candidature pour les cinq saisons allant de 2027-2028 à 2031-2032. Elle entend toutefois examiner les conditions financières avant de prendre une décision.

La notion de rentabilité sera déterminante. Canal+ devra évaluer le coût d’acquisition des droits, les recettes d’abonnement susceptibles d’être générées et la capacité du championnat à attirer ou fidéliser suffisamment de téléspectateurs. Le groupe refuse de retrouver un modèle dans lequel les sommes versées à la Ligue seraient supérieures aux revenus attendus.

Ce possible retour constitue un changement notable après plusieurs années durant lesquelles Canal+ avait affiché son refus de revenir au secours du football français.

La LFP lance officiellement les enchères du 3 novembre au 7 décembre

Mercredi, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a approuvé à l’unanimité le lancement d’un nouvel appel d’offres pour les droits audiovisuels du championnat de France. La consultation se déroulera du 3 novembre au 7 décembre 2026 et concernera les saisons 2027-2028 à 2031-2032.

Cette décision confirme l’accélération du calendrier décidée par la LFP pour remettre les droits TV sur le marché. Initialement, la Ligue envisageait une nouvelle commercialisation pour la période 2029-2034. Elle a finalement choisi d’avancer l’échéance de deux ans afin de tenter d’augmenter plus rapidement les revenus des clubs.

Vincent Labrune, président de la LFP, a justifié cette initiative par les discussions engagées avec les diffuseurs. Il a notamment indiqué : « Depuis plusieurs mois, nous recevons un certain nombre de marques d’intérêt concrètes de la part de différents acteurs du marché. »

Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, a été chargé de préparer cette consultation après plusieurs mois d’échanges avec les principaux acteurs audiovisuels français et internationaux.

Les 9 matchs de Ligue 1 proposés dans un seul lot

Le nouvel appel d’offres présente une différence fondamentale avec les précédents : les droits de diffusion des 9 rencontres de chaque journée seront regroupés dans un lot unique.

Ce dispositif est désormais autorisé par la loi du 3 août 2026 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Auparavant, la commercialisation reposait sur une répartition des rencontres entre plusieurs lots, avec le risque de voir le championnat diffusé par différents opérateurs.

Deux possibilités seront proposées aux candidats. La première permettra d’acquérir les droits exclusifs de diffusion de l’ensemble des rencontres et de les proposer sur une chaîne ou une plateforme propre. La seconde consistera à obtenir la distribution exclusive de Ligue 1+, la chaîne créée par la LFP à l’été 2025.

Pour Canal+, ces deux formules pourraient représenter des options commerciales différentes. Le groupe pourrait choisir de diffuser directement le championnat ou d’en assurer la commercialisation auprès de ses abonnés, selon les conditions retenues par la Ligue.

La formule du lot unique, dont les contours avaient été présentés dès le 6 octobre, permettrait à l’opérateur retenu de disposer de l’intégralité du championnat pendant cinq saisons.

Après Mediapro et DAZN, Canal+ refuse de payer n’importe quel prix

La question financière reste centrale dans les discussions. Pendant de nombreuses années, les droits télévisés de la Ligue 1 ont représenté plusieurs centaines de millions d’euros de recettes annuelles pour les clubs professionnels. Mais la défaillance de Mediapro en 2020, puis la rupture anticipée du contrat avec DAZN en 2025, ont profondément bouleversé le modèle économique du football français.

Canal+ a également conservé le souvenir de son conflit avec la LFP après l’attribution à Amazon, en 2021, d’une grande partie des rencontres précédemment exploitées par Mediapro à un tarif nettement inférieur à celui de ses propres engagements. La chaîne avait dénoncé une situation commercialement déséquilibrée et engagé plusieurs procédures judiciaires.

Depuis, le groupe a privilégié d’autres compétitions sportives, notamment les Coupes d’Europe de football, la Premier League anglaise, le Top 14 et la Formule 1.

La perspective d’un retour en Ligue 1 ne signifie donc pas que Canal+ acceptera de revenir aux niveaux financiers des anciens contrats. Aucun montant d’offre n’a été annoncé et la chaîne n’a pris aucun engagement ferme à ce stade.

RMC Sport, Amazon et Netflix également dans les discussions

Canal+ ne sera pas nécessairement seul à s’intéresser au championnat français. La LFP a également échangé avec plusieurs groupes audiovisuels et plateformes numériques, dont RMC Sport, Amazon Prime Video et Netflix.

RMC Sport a déjà manifesté son intérêt pour la compétition depuis son rachat par CMA Media, filiale du groupe CMA CGM de Rodolphe Saadé. Mais sa nouvelle direction a également fixé une limite financière très claire en déclarant : « Nous allons regarder l’appel d’offres, mais nous n’irons pas pour perdre des centaines de millions d’euros. »

Cette position rejoint celle exprimée par Canal+ sur la rentabilité des droits sportifs. Les candidats potentiels devront notamment déterminer combien d’abonnés supplémentaires l’acquisition de la Ligue 1 pourrait leur permettre de recruter.

Les plateformes internationales font également partie des acteurs approchés. Toutefois, les discussions préparatoires ne constituent pas des candidatures officielles et aucune proposition financière n’a encore été rendue publique.

Ligue 1+ pourrait perdre l’exclusivité du championnat dès 2027

Le retour éventuel de Canal+ soulève enfin la question de l’avenir de Ligue 1+. Lancée à l’été 2025 après l’échec de DAZN, la chaîne de la LFP diffuse désormais l’intégralité des rencontres du championnat depuis la saison 2026-2027.

À la fin de sa première saison, elle comptait un peu moins de 1,1 million d’abonnés. Malgré cette base de clients, les recettes distribuées aux clubs restent très inférieures aux montants générés par les anciens contrats audiovisuels.

La LFP espère donc qu’un nouvel accord avec un diffuseur permettra d’augmenter sensiblement les revenus dès l’été 2027. Les contrats actuellement conclus avec les distributeurs de Ligue 1+ comportent une clause de sortie activable en mars 2027, ce qui rend possible un changement d’organisation avant l’échéance initiale de 2029.

Si Canal+ ou un autre opérateur acquiert directement les droits, Ligue 1+ pourrait perdre son rôle actuel de diffuseur du championnat. En revanche, si la LFP choisit un accord de distribution exclusive, la chaîne pourrait poursuivre son activité sous une nouvelle organisation commerciale.

La prochaine étape aura lieu le 3 novembre avec l’ouverture officielle de la consultation. Les diffuseurs disposeront jusqu’au 7 décembre pour déposer leurs propositions. D’ici là, Canal+ devra décider si la Ligue 1 présente un intérêt économique suffisant pour justifier son retour, après plusieurs années d’absence du championnat français.