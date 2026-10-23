Patrick de Carolis hospitalisé en urgence après une embolie pulmonaire: inquiétude pour l’ancien président de France Télévisions

Patrick de Carolis, ancien président de France Télévisions et maire d'Arles, est hospitalisé après une embolie pulmonaire qui a provoqué des difficultés respiratoires. Il restera sous surveillance médicale plusieurs jours, tandis que sa première adjointe gère les affaires municipales en son absence. Son état suscite des inquiétudes au sein du public.

Patrick de Carolis, 72 ans, a été hospitalisé en urgence après avoir été victime d’une embolie pulmonaire. L’ancien journaliste et président de France Télévisions, aujourd’hui maire d’Arles, dans les Bouches-du-Rhône, a dû être pris en charge médicalement après avoir rencontré des difficultés respiratoires. Son hospitalisation, révélée ce vendredi 23 octobre, suscite des inquiétudes concernant son état de santé.

L’élu doit rester hospitalisé plusieurs jours, tandis que sa première adjointe, Mandy Graillon, assure la continuité des affaires municipales. Cet accident de santé touche une personnalité particulièrement connue du grand public, qui a dirigé France Télévisions pendant 5 ans avant de se consacrer à la politique locale.

Des difficultés respiratoires pendant les intempéries à Arles

Patrick de Carolis a commencé à ressentir des difficultés respiratoires alors que la ville d’Arles était confrontée à des intempéries. Les pompiers lui ont conseillé de consulter rapidement un médecin. Les examens médicaux ont conduit au diagnostic d’une embolie pulmonaire, nécessitant son hospitalisation.

L’ancien président de France Télévisions doit rester sous surveillance médicale pendant quelques jours. À ce stade, aucune précision détaillée n’a été rendue publique concernant l’étendue de l’embolie ou les traitements qui lui sont administrés.

Une embolie pulmonaire, un accident médical potentiellement mortel

L’embolie pulmonaire correspond à l’obstruction d’une ou plusieurs artères pulmonaires par un caillot sanguin, généralement formé dans une veine profonde des jambes. Elle peut provoquer un essoufflement brutal, des douleurs thoraciques, une accélération du rythme cardiaque et, dans les formes les plus graves, une défaillance cardiovasculaire.

La gravité dépend notamment de l’importance de l’obstruction et de l’état de santé du patient. Une prise en charge rapide permet de réduire les risques de complications. Le traitement repose généralement sur des anticoagulants, destinés à empêcher la formation de nouveaux caillots et à limiter l’extension de ceux déjà présents.

Patrick de Carolis, une figure historique de France Télévisions

Avant de se lancer en politique, Patrick de Carolis a consacré plusieurs décennies au journalisme et à l’audiovisuel. Né le 19 novembre 1953 à Arles, il a commencé sa carrière dans les médias avant de devenir l’un des visages les plus connus de la télévision française.

Il a notamment créé et présenté Des racines et des ailes, lancé en 1997 sur France 3. Consacrée au patrimoine, à l’histoire et à la culture, l’émission s’est imposée comme l’un des rendez-vous emblématiques du service public.

En 2005, Patrick de Carolis a été nommé président de France Télévisions, fonction qu’il a exercée jusqu’en 2010. Il a dirigé le groupe audiovisuel public pendant une période marquée notamment par la réforme de son financement et la suppression progressive de la publicité après 20 heures sur les chaînes publiques.

En juillet 2026, il a également été promu commandeur de la Légion d’honneur, une distinction saluant son parcours dans l’audiovisuel et la vie publique.

Maire d’Arles depuis 2020, ses fonctions temporairement assurées par sa première adjointe

Après sa carrière à la télévision, Patrick de Carolis s’est engagé dans la vie politique de sa ville natale. En juin 2020, il a remporté les élections municipales à Arles avec 57,22% des suffrages au second tour, mettant fin à près de 20 ans de gestion communiste.

Proche d’Édouard Philippe et membre du parti Horizons, il a poursuivi son engagement municipal et a été réélu en mars 2026 pour un deuxième mandat.

Pendant son hospitalisation, sa première adjointe, Mandy Graillon, assure la continuité des affaires municipales. Cette organisation permet de maintenir le fonctionnement de la mairie pendant son absence.

La durée exacte de son indisponibilité dépendra de son évolution médicale. Aucune date précise de reprise de ses activités n’a encore été annoncée.