Danse avec les stars: face à la baisse des audiences, TF1 tente (encore!) de convaincre Laeticia Hallyday

TF1 renoue les discussions avec Laeticia Hallyday pour sa participation à Danse avec les stars, après un premier refus. Alors que les audiences chutent, la chaîne espère qu'une figure emblématique comme elle attirera de nouveaux téléspectateurs, d'autant plus qu'un film sur Johnny Hallyday est prévu pour 2027.

TF1 chercherait une nouvelle fois à convaincre Laeticia Hallyday de participer à Danse avec les stars. La production du concours présenté par Camille Combal aurait repris les discussions avec la veuve de Johnny Hallyday, déjà approchée pour une précédente édition. Alors que l’émission a enregistré plusieurs baisses d’audience ces dernières saisons, la chaîne souhaiterait attirer une personnalité capable de susciter la curiosité du grand public. Plusieurs anciens candidats de la « Star Academy » auraient également été auditionnés pour la saison 2027.

Laeticia Hallyday avait déjà refusé une première proposition

La production de Danse avec les stars tenterait depuis plusieurs mois de convaincre Laeticia Hallyday de rejoindre le concours de TF1. La veuve de Johnny Hallyday, âgée de 51 ans, figurerait parmi les personnalités particulièrement convoitées pour la prochaine édition.

Les discussions ne sont pas nouvelles. Dès 2025, les producteurs avaient engagé des négociations avec elle. Un danseur professionnel aurait même été envisagé pour l’accompagner pendant la compétition. Malgré son intérêt initial, Laeticia Hallyday avait finalement décliné la proposition.

La production aurait donc décidé de retenter sa chance pour 2027. Aucun accord définitif n’a cependant été annoncé et la participation de Laeticia Hallyday reste, à ce stade, une possibilité.

« Danse avec les stars » a perdu près de 500 000 téléspectateurs en une semaine

Ces nouvelles démarches ont lieu alors que le concours de TF1 doit faire face à une érosion de son audience. Le phénomène était déjà visible en février 2025, lorsque le lancement de « Danse avec les stars » avait été battu par un téléfilm de France 2. L’émission avait alors attiré environ 3,6 millions de téléspectateurs, contre 3,9 millions pour le lancement de la saison précédente.

La quinzième saison, lancée en janvier 2026, avait également connu des difficultés. Le vendredi 23 janvier, la première soirée avait réuni 3,219 millions de téléspectateurs, soit 21,4% de part d’audience. Une semaine plus tard, le vendredi 30 janvier, ils n’étaient plus que 2,734 millions devant leur écran, pour une part d’audience de 18%.

En une semaine, TF1 avait ainsi perdu 485 000 téléspectateurs et 3,4 points de part d’audience. Malgré ce recul, la chaîne avait conservé la première place des audiences de la soirée. Le programme avait également réalisé une part d’audience de 36,7% auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, contre 43% lors du lancement.

La venue de Laeticia Hallyday offrirait à TF1 la possibilité de mettre en avant une personnalité très connue, qui n’a encore jamais participé à une compétition télévisée de cette nature. Sa présence pourrait également attirer des téléspectateurs qui ne suivent pas habituellement le concours.

Le film sur Johnny Hallyday pourrait faciliter les négociations

Le calendrier de Laeticia Hallyday pourrait également jouer en faveur de TF1. Un film biographique consacré à Johnny Hallyday, avec Benjamin Voisin dans le rôle du chanteur, est annoncé au cinéma pour le 30 juin 2027.

La veuve du rockeur devrait être associée à la promotion de ce long-métrage consacré à son mari, mort le 5 décembre 2017. Une participation à « Danse avec les stars » lui offrirait plusieurs semaines d’exposition médiatique quelques mois avant la sortie du film.

Laeticia Hallyday travaille également sur un projet de comédie musicale consacré à Johnny Hallyday. Ces différentes activités pourraient l’amener à effectuer plusieurs déplacements en France au cours de l’année 2027.

Installée à Miami avec sa fille Joy, après avoir quitté la Californie, elle devrait néanmoins pouvoir organiser son emploi du temps si elle acceptait la proposition de TF1. La participation au concours nécessite plusieurs semaines de répétitions intensives et une présence régulière à Paris.

Plusieurs anciens de la « Star Academy » également auditionnés

Laeticia Hallyday ne serait pas la seule personnalité courtisée. La production aurait également organisé des auditions avec plusieurs anciens candidats de la « Star Academy », autre programme phare de TF1.

Anisha Jo, gagnante de l’édition 2022, Charles Doré, révélé lors de la promotion 2024, et Léa Doffey auraient ainsi participé aux premières étapes de sélection. Le comédien Gwendal Marimoutou aurait également été auditionné.

Ces auditions ne garantissent toutefois pas leur présence dans le casting définitif. La production doit encore arrêter la liste des célébrités qui seront associées aux danseurs professionnels lors de la prochaine édition.

Depuis son lancement en France en 2011, Danse avec les stars a accueilli de nombreuses personnalités issues de la musique, du cinéma, de la télévision et du sport. L’émission, présentée par Camille Combal depuis 2018, reste l’un des principaux divertissements de TF1.

Pour la saison 2027, la chaîne chercherait donc à obtenir l’accord de Laeticia Hallyday après un premier refus. La veuve de Johnny Hallyday n’a, pour le moment, confirmé aucune participation et TF1 n’a pas encore dévoilé la composition officielle du prochain casting.