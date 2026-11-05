«Ça ne va pas durer longtemps!» Christine Bravo tacle Cyril Hanouna et Shana Loustau sur leur couple

Christine Bravo remet en question la longévité de la relation entre Cyril Hanouna et Shana Loustau lors de l’émission Tout beau, tout n9uf. Malgré les taquineries de Bravo, Hanouna défend leur quotidien fusionnel et la complicité qui les unit. Le couple, qui partage de nombreuses activités, reste serein face aux commentaires.

Christine Bravo n’a pas épargné Cyril Hanouna et sa compagne Shana Loustau. Sur le plateau de Tout beau, tout n9uf, diffusé sur W9, la chroniqueuse a ouvertement mis en doute la longévité de leur relation. Alors que l’animateur racontait leur quotidien particulièrement fusionnel, Christine Bravo lui a lancé : « Ça ne va pas durer longtemps ! » Une remarque qui a provoqué l’hilarité sur le plateau et poussé Cyril Hanouna à défendre son couple.

« On se lève à la même heure, on mange la même chose, on regarde la même chose »

Tout a commencé lorsque Cyril Hanouna a évoqué sa vie quotidienne avec Shana Loustau, journaliste et chroniqueuse de son émission. L’animateur a expliqué qu’ils passaient pratiquement tout leur temps ensemble, aussi bien dans leur vie professionnelle que personnelle.

« On est toute la journée ensemble », a-t-il confié, avant de rappeler qu’ils travaillaient également côte à côte. Intriguée par cette proximité permanente, Christine Bravo lui a demandé : « Donc le soir, ras-le-bol ? »

Cyril Hanouna a immédiatement rejeté cette idée : « Non, pas ras-le-bol. Je vais te dire la vérité, on se lève à la même heure, on mange la même chose, on regarde la même chose, on prend la même voiture, c’est un truc de fou. »

Une description de leur quotidien qui a visiblement laissé Christine Bravo sceptique. Sans hésiter, la chroniqueuse a lancé : « Ça ne va pas durer longtemps… », déclenchant les rires des autres participants.

« C’est un peu plan-plan pour un jeune couple » : Christine Bravo insiste

Loin de se démonter, Cyril Hanouna a accueilli cette prédiction avec humour. « Ça fait plaisir qu’elle soit revenue, si c’est ton analyse… », a-t-il répliqué, amusé par la franchise de sa chroniqueuse.

Mais Christine Bravo a persisté : « C’est un peu plan-plan pour un jeune couple. » Une nouvelle pique à laquelle l’animateur a répondu : « Mais c’est pas plan-plan, on fait plein de trucs. »

L’échange s’est déroulé dans une ambiance détendue, sous les rires des chroniqueurs. Cyril Hanouna a également échangé un geste complice avec Shana Loustau, installée sur le plateau, montrant qu’il ne prenait pas les remarques de Christine Bravo comme une attaque personnelle.

Cyril Hanouna et Shana Loustau partagent aussi leurs soirées

Au cours de l’émission, l’animateur a également donné quelques détails sur leurs habitudes après le travail. Interrogé par Géraldine Maillet sur leurs dîners après l’enregistrement de TBT9, il a expliqué qu’ils privilégiaient actuellement les repas à domicile.

« En ce moment, on dîne à la maison parce qu’on est sur un programme diététique », a-t-il précisé. Shana Loustau a aussitôt ajouté, avec humour : « On essaie en tout cas. »

Le couple partage ainsi ses journées de travail, ses déplacements, ses repas et une grande partie de ses loisirs. Une proximité que Cyril Hanouna revendique volontiers, malgré les réserves exprimées par Christine Bravo.

Une relation longtemps entourée de rumeurs

La relation entre Cyril Hanouna et Shana Loustau a longtemps alimenté les discussions. Après plusieurs mois de rumeurs, les deux personnalités avaient évoqué publiquement leur couple lors de la rentrée de Tout beau, tout n9uf, le 31 août⁠. Ils avaient notamment reconnu avoir passé leurs vacances ensemble et chercher un appartement commun, tout en entretenant le mystère sur leur statut amoureux.

Des photographies prises durant l’été 2026, notamment à Saint-Tropez et à Marbella, avaient renforcé les rumeurs concernant leur vie sentimentale. Les deux personnalités avaient ensuite multiplié les confidences et les échanges affectueux dans Tout beau, tout n9uf.

Lors de la rentrée télévisée, Cyril Hanouna avait notamment déclaré : « Je ne supporte pas d’être séparé de Shana. » Il avait toutefois entretenu le doute en précisant : « Ça n’engage à rien. Ça ne veut pas dire qu’on est ensemble. » Shana Loustau avait répondu : « Je ne supporte pas d’être séparée de lui non plus. »

Depuis, les deux personnalités évoquent beaucoup plus librement leur relation devant les téléspectateurs de W9. Cyril Hanouna a une nouvelle fois détaillé leur vie commune, offrant à Christine Bravo l’occasion de le taquiner sur l’avenir de son couple.