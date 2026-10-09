Cyril Hanouna voulait la recruter dans TBT9: Louise Montangon refuse de devenir chroniqueuse sur W9

Louise Montangon refuse la proposition de Cyril Hanouna de devenir chroniqueuse sur W9, préférant se consacrer à son engagement politique. Mal connue jusqu'ici, elle a gagné en notoriété grâce à ses débats médiatiques contre des figures politiques, mais choisit de continuer son parcours militant plutôt que de se lancer dans les médias.

Cyril Hanouna avait trouvé sa nouvelle recrue. Mais Louise Montangon ne rejoindra finalement pas la bande de Tout beau, tout n9uf sur W9. Après avoir impressionné l’animateur grâce à ses confrontations avec Gabriel Attal et plusieurs militants de gauche sur les plateaux de télévision, l’étudiante bordelaise a décliné sa proposition de devenir chroniqueuse. Malgré sa notoriété soudaine, elle entend privilégier son engagement politique plutôt qu’une carrière dans les médias.

Cyril Hanouna voulait l’engager immédiatement

Tout commence mardi 6 octobre, lorsque Louise Montangon, responsable de l’UNI à Bordeaux, interpelle Gabriel Attal sur LCI. Face à l’ancien Premier ministre, elle critique vivement son bilan à l’Éducation nationale, dénonçant notamment la baisse du niveau scolaire, les violences dans les établissements et les difficultés rencontrées par les enseignants.

Alors que Gabriel Attal lui adresse un sourire, elle lui lance : « Ça ne sert à rien de me regarder avec un petit sourire, votre bilan est désastreux ! » L’échange connaît un important retentissement sur les réseaux sociaux et attire l’attention de Cyril Hanouna.

Le lendemain, dans Tout beau, tout n9uf, l’animateur de W9 diffuse des images de la jeune militante et affiche son enthousiasme. « Moi, je la veux sur le plateau. Si elle veut, je l’engage tout de suite ! », déclare-t-il devant ses chroniqueurs.

Cyril Hanouna imagine même un affrontement entre Louise Montangon et Gilles Verdez, dont les prises de position pourraient provoquer de vifs échanges avec l’étudiante. « J’ai envie de l’avoir en face de Gilles Verdez, elle lui mettrait une autre rouste ! », ajoute-t-il.

Louise Montangon décline la proposition et privilégie la politique

Malgré cet intérêt affiché publiquement, Louise Montangon a décidé de ne pas donner suite à la proposition de Cyril Hanouna. La jeune femme ne souhaite pas devenir chroniqueuse et n’envisage pas de faire carrière dans le journalisme ou à la télévision. Selon les propos de son petit ami apportés par Valeurs Actuelles, « Ce qu’elle veut, ce n’est pas faire le buzz, c’est l’engagement dans la durée ».

Son objectif reste l’engagement militant et politique. Responsable de l’UNI à Bordeaux et déjà candidate sur une liste du Rassemblement national lors des élections municipales de mars 2026, elle souhaite poursuivre ses activités dans ce domaine plutôt que de s’installer quotidiennement autour de la table d’une émission de divertissement.

La jeune femme bénéficie d’une exposition médiatique exceptionnelle. En quelques jours, ses interventions sur LCI, BFMTV et RMC lui ont permis d’accéder à une notoriété nationale. Elle a également reçu des marques d’intérêt de plusieurs responsables politiques de droite.

De Gabriel Attal à Elwan : deux confrontations qui ont fait connaître Louise Montangon

La nouvelle notoriété de Louise Montangon repose essentiellement sur deux affrontements télévisés. Le premier, mardi 6 octobre, l’oppose à Gabriel Attal. Le second, mercredi 7 octobre, la voit débattre avec Elwan, un lycéen proche de Jean-Luc Mélenchon, au sujet des blocages d’établissements scolaires.

Comme nous l’expliquions dans notre portrait de Louise Montangon, devenue l’une des nouvelles figures médiatiques de la droite, cette étudiante en philosophie possède déjà une expérience militante et institutionnelle. Elle a notamment été élue au conseil d’administration de l’université de Bordeaux en décembre 2025 et auditionnée au Sénat en avril 2026.

Face à Elwan, elle a dénoncé les blocages et les violences qui perturbent la scolarité des élèves. Elle a notamment déclaré : « Vous êtes une minorité extrêmement bruyante. Il y a beaucoup plus de lycéens qui ont simplement envie d’étudier et qui n’ont pas envie d’être bloqués. »

Elle a également accusé les militants favorables aux blocages d’être instrumentalisés politiquement, lançant à son interlocuteur : « Vous êtes les idiots utiles de ce mouvement. » Ces échanges ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, renforçant sa visibilité auprès du public.

Une étudiante engagée au RN qui ne veut pas devenir une personnalité de télévision

Louise Montangon, 22 ans, poursuit des études de philosophie à Bordeaux. Elle dirige la section locale de l’UNI, organisation étudiante classée à droite, et défend notamment le mérite, l’autorité dans les établissements et la liberté pour les élèves de suivre leurs cours sans blocage.

En mars 2026, elle figurait en 5e position sur la liste du Rassemblement national conduite par Julie Rechagneux aux élections municipales de Bordeaux. La liste avait recueilli 7,02% des suffrages au premier tour, sans obtenir de siège au conseil municipal.

La proposition de Cyril Hanouna lui aurait permis de prolonger sa visibilité en devenant un visage régulier de W9. Mais la jeune femme a choisi de conserver son indépendance vis-à-vis d’un programme télévisé quotidien et de poursuivre son parcours militant.

Pour Cyril Hanouna, le recrutement de celle qu’il présentait comme sa nouvelle découverte n’aura donc pas lieu. Louise Montangon préfère, pour le moment, les débats politiques aux fauteuils de chroniqueuse de Tout beau, tout n9uf.