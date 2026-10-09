«Il y a quand même un minimum!» : Agathe Lecaron révèle pourquoi elle a été recalée de «Danse avec les stars» par la production de TF1

Agathe Lecaron aurait pu participer à Danse avec les stars sur TF1. L’animatrice de Télématin, la suite, sur France 2, a révélé qu’elle avait été approchée par la production du concours de danse. Mais le projet a finalement été abandonné après que le producteur de l’émission l’a vue danser à la télévision. Une anecdote racontée avec beaucoup d’autodérision, qui a provoqué les rires sur le plateau.

«Il y a quand même un minimum» : la remarque du producteur qui a tout changé

C’est en recevant Michel Denisot dans Télématin, la suite que l’animatrice a raconté cette histoire. Alors que la conversation portait sur Danse avec les stars, Thomas Isle lui a demandé si elle avait déjà été sollicitée pour participer au divertissement de TF1. «Alors écoutez, on me l’a proposé jusqu’au moment… C’est une vraie anecdote : Frédéric Pedraza, qui produit cette émission, m’a dit : « Ça serait bien et tout que vous le fassiez »», a commencé Agathe Lecaron.

L’animatrice a ensuite expliqué pourquoi les discussions n’étaient pas allées plus loin : «Jusqu’au moment où il m’a vue danser, je pense à la télé. Et là il m’a dit : « Il y a quand même un minimum. »» Autrement dit, ses talents de danseuse n’auraient pas convaincu le producteur, qui aurait préféré renoncer à sa participation. Agathe Lecaron n’a toutefois pas précisé dans quelle émission Frédéric Pedraza l’aurait vue danser, ni à quelle période cette proposition lui avait été faite.

«Là, on part de trop bas» : Thomas Isle se moque gentiment de sa collègue

Cette confidence a immédiatement fait rire Thomas Isle, qui n’a pas résisté à l’envie de taquiner sa partenaire d’antenne. «Ah ouais, là on part de trop bas», a-t-il lancé. Loin de se vexer, Agathe Lecaron a reconnu elle-même ses difficultés. «On part de trop bas. Non, c’est vraiment… Je ne pourrais pas», a-t-elle répondu, admettant que participer à une compétition de danse constituerait un défi particulièrement compliqué pour elle.

La situation est d’autant plus amusante que Danse avec les stars repose justement sur l’apprentissage de la danse par des célébrités qui ne sont pas nécessairement expérimentées. Chaque saison, des personnalités issues de la télévision, du sport, du cinéma ou de la musique sont associées à des danseurs professionnels et doivent apprendre différentes chorégraphies. Lors de la dernière édition, Stéphane Bern avait notamment rejoint le casting de la saison 15, aux côtés de Laure Manaudou, Juju Fitcats, Julien Lieb ou encore Samuel Bambi, qui a finalement remporté la compétition avec Ana Riera.

Michel Denisot refuse l’idée de participer et se moque du casting

Après les confidences d’Agathe Lecaron, Thomas Isle s’est tourné vers Michel Denisot pour savoir si l’ancien présentateur de Canal+ avait lui aussi été sollicité par la production de TF1. Sa réponse a été immédiate : «Ah non, non, non, Dieu merci!», a-t-il répondu, visiblement soulagé de ne jamais avoir eu à envisager une telle participation.

Michel Denisot a ensuite lancé une plaisanterie sur les personnalités sélectionnées pour l’émission : «C’est une vieille blague, dans Danse avec les loups, il y a des loups, mais dans Danse avec les stars…» Une allusion au statut de certaines célébrités invitées dans le programme, à laquelle Agathe Lecaron a préféré mettre fin avec humour : «On ne fera pas de commentaire sur nos confrères, Michel.»

Agathe Lecaron poursuit sa carrière sur France 2 après neuf ans aux «Maternelles»

Si Agathe Lecaron ne devrait donc pas apparaître prochainement sur le parquet de TF1, elle poursuit sa carrière sur France Télévisions. Depuis la rentrée de septembre 2026, elle présente Télématin, la suite, la deuxième partie de la matinale de France 2, aux côtés de Thomas Isle. Ce nouveau rendez-vous fait suite à son départ de La Maison des Maternelles, après neuf années à la présentation. L’animatrice avait annoncé en 2025 son intention de tourner la page de cette émission consacrée à la parentalité, dont elle était devenue l’un des visages emblématiques.

De son côté, Danse avec les stars doit revenir sur TF1 pour une 16e saison, attendue début 2027. Au 9 octobre 2026, la chaîne n’a encore communiqué ni date officielle de lancement ni liste définitive des célébrités participantes. Agathe Lecaron peut donc continuer à recevoir ses invités sur France 2 sans avoir à affronter les notes de Chris Marques et des autres jurés. Quant à une éventuelle participation future, l’animatrice n’a annoncé aucun projet en ce sens.