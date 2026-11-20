Lors d'une discussion sur BFMTV, Julien Odoul évoque son passé de mannequin, provoquant un fou rire parmi les invités, suite à la couverture polémique de Teddy Riner. Les commentaires humoristiques sur cette ancienne carrière de député au RN apportent légèreté sur le plateau, tandis que la photo continue de susciter des débats médiatiques.

Un énorme fou rire a éclaté ce jeudi sur le plateau de 100% Mabrouk, sur BFMTV, alors que les invités commentaient la dernière couverture de Paris Match, montrant Teddy Riner torse nu, enveloppé dans un drapeau français. En pleine discussion, le député du Rassemblement national Julien Odoul a rappelé son propre passé de mannequin, notamment pour des magazines gays. Une confidence qui a déclenché l’hilarité des invités et de Sonia Mabrouk, au point que la présentatrice a dû rendre l’antenne à Maxime Switek.

Julien Odoul rappelle avoir posé torse nu pour le magazine gay Têtu

Tout est parti de la couverture de Paris Match consacrée à Teddy Riner, sur laquelle le judoka, désormais candidat à l’élection présidentielle de 2027, apparaît le torse dénudé, drapé dans le drapeau tricolore, sous le titre Un colosse en campagne.

Alors que les invités commentaient cette photographie, Julien Odoul a rappelé qu’il avait lui-même posé torse nu dans sa jeunesse, notamment pour Têtu, le célèbre magazine gay. Le député RN faisait ainsi un parallèle entre la photographie du champion olympique et ses propres expériences devant l’objectif.

La remarque a immédiatement provoqué des éclats de rire sur le plateau. Le député Jérémie Patrier-Leitus a ajouté : « Et il n’y avait pas de drapeau français ! », en référence aux anciennes photographies de Julien Odoul. Cette précision a accentué le fou rire général, auquel Sonia Mabrouk n’a pas échappé.

Têtu en 2006, Gab en 2009 : le passé de mannequin du député RN

Les anciennes activités de mannequin de Julien Odoul ne sont pas une révélation. Avant de faire carrière en politique, l’actuel député de l’Yonne avait notamment posé pour deux magazines destinés à un public homosexuel.

En 2006, à l’âge de 21 ans, il avait fait la couverture de Têtu. Trois ans plus tard, en 2009, il apparaissait également en couverture du magazine gay allemand Gab. Le futur député avait aussi disposé d’un book photographique en ligne pour présenter ses prestations de mannequin.

Ces anciennes photographies avaient été largement commentées en décembre 2014, au moment de son arrivée dans l’entourage de Marine Le Pen. Julien Odoul avait alors expliqué : « Comme beaucoup de monde, j’ai fait du mannequinat pour payer mes études. » Il n’a jamais caché cette activité professionnelle antérieure à sa carrière politique.

« Certains sur le plateau connaissent mes archives par cœur »

Après l’émission, Julien Odoul est revenu sur cet épisode sur son compte X, en publiant un message humoristique : « Je ne vais évidemment pas critiquer les photos torse nu… mais je découvre que certains sur le plateau connaissent mes archives par cœur. Fou rire général un peu de légèreté, ça fait du bien ! »

Le journaliste Alain Weber, présent dans les réactions à cet échange, a lui aussi salué ce moment de détente sur les réseaux sociaux : « Un petit moment de détente sur BFMTV avec la couverture de Paris Match représentant Teddy Riner. Dans ces moments dramatiques, un fou rire partagé, fait du bien… »

Une couverture de Teddy Riner qui n’en finit plus de faire parler

La photographie qui a provoqué cet échange a déjà fait couler beaucoup d’encre. Valérie Trierweiler avait notamment vivement critiqué Teddy Riner, estimant que sa couverture ressemblait davantage à une présentation pour un concours de beauté qu’à celle d’un candidat à la présidence de la République.

L’ancienne Première dame avait cependant nuancé ses propos après avoir appris que la photographie datait de mai 2024, bien avant la déclaration de candidature du judoka.

Teddy Riner a lui-même répondu à la polémique, rappelant qu’il préparait alors les Jeux olympiques de Paris et non une campagne électorale. La photographie avait été réalisée à Marrakech, au Maroc, près de deux ans et demi avant son utilisation par Paris Match pour illustrer son dossier politique.