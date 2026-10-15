VIDÉO - "Après minuit, je peux mordre", "je suis pas loin d’être mineur» : Julien Odoul fait une blague très gênante à un jeune étudiant, qui le recadre immédiatement

Julien Odoul, député du Rassemblement national, subit un retour de flamme après une blague maladroite à BFMTV. En parlant de violences policières avec un étudiant, il évoque une capacité à "mordre" après minuit, ce qui incite le jeune à le recadrer sur son âge, soulignant le caractère inapproprié de ses propos. Cette scène embarrassante fait le tour des réseaux sociaux.

Un échange particulièrement embarrassant pour Julien Odoul sur BFMTV fait actuellement le buzz. Alors qu’il discutait avec un jeune étudiant prénommé Gabriel au sujet des violences policières, le député et porte-parole du Rassemblement national a tenté une plaisanterie pour le moins étrange, expliquant qu’il pouvait «mordre» après minuit. Une remarque qui a immédiatement provoqué une réponse cinglante de son interlocuteur, évoquant son jeune âge et le caractère déplacé de cette plaisanterie.

Une discussion sur les violences policières qui prend une tournure inattendue

Tout commence par un désaccord politique autour du rôle des forces de l’ordre. Gabriel reproche à Julien Odoul son soutien aux compagnies républicaines de sécurité, qu’il accuse de violences à l’encontre des manifestants. Le jeune étudiant lance ainsi au député RN : «Faut arrêter de soutenir les CRS qui viennent nous taper.»

Plutôt que de répondre directement à cette accusation, Julien Odoul choisit de plaisanter. «Je ne tape personne, moi. Après minuit, je peux mordre, en revanche… Après minuit, quand je me transforme.», rétorque-t-il, faisant apparemment référence à une transformation imaginaire, sans préciser davantage le sens de sa remarque.

La réponse surprend par son décalage avec le sujet initial, qui portait sur les interventions des forces de l’ordre. Mais c’est surtout la réaction de Gabriel qui va donner à cet échange une tout autre dimension.

«Je suis pas loin d’être mineur, Monsieur Odoul. C’est un peu bizarre.»

Le jeune étudiant ne laisse pas passer la plaisanterie. Visiblement interloqué par les propos du député, il lui répond immédiatement : «Je suis pas loin d’être mineur, Monsieur Odoul. C’est un peu bizarre.»

En quelques mots, Gabriel souligne le caractère équivoque qu’il prête à la remarque de son interlocuteur. Sa réplique détourne la plaisanterie contre Julien Odoul, en insistant sur la différence d’âge entre les deux hommes et sur le malaise que peuvent provoquer de tels propos. L’extrait, repris notamment sur X, suscite de nombreuses réactions.

Julien Odoul, un porte-parole du RN habitué aux échanges musclés

Député de la troisième circonscription de l’Yonne depuis 2022 et porte-parole du Rassemblement national, Julien Odoul est régulièrement présent dans les débats politiques télévisés. L’élu défend notamment les positions de son parti sur la sécurité, l’immigration et l’autorité de l’État, des sujets qui donnent fréquemment lieu à des confrontations avec ses adversaires politiques.

Cette fois, ce n’est pourtant pas une prise de position politique qui retient l’attention, mais une plaisanterie dont son jeune interlocuteur a immédiatement pointé l’ambiguïté. En voulant répondre avec humour à une accusation concernant les violences policières, Julien Odoul s’est retrouvé au centre d’une vidéo gênante, conclue par une réplique de Gabriel qui fait désormais le tour des réseaux sociaux.