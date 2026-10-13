VIDÉO - «Vous n’êtes pas du matin?» Apolline de Malherbe perd patience face à David Lisnard, en retard sur BFMTV

David Lisnard, maire de Cannes et candidat à l’élection présidentielle de 2027, est rappelé à l’ordre par Apolline de Malherbe pour son retard lors d'une interview sur BFMTV. Ce nouvel incident, déjà survenu précédemment, suscite des réactions divisées sur les réseaux sociaux, oscillant entre moqueries contre Lisnard et critiques de l’attitude jugée arrogante de la journaliste.

David Lisnard s’est fait rappeler à l’ordre par Apolline de Malherbe ce mardi sur BFMTV et RMC. Invité du Face à Face, le maire de Cannes et candidat à l’élection présidentielle de 2027 est arrivé en retard à son interview, provoquant l’agacement de la journaliste. Et visiblement, ce n’était pas la première fois ! Sur les réseaux sociaux, la scène a suscité des réactions opposées, entre moqueries visant l’homme politique et critiques contre l’attitude d’Apolline de Malherbe, jugée arrogante par certains internautes.

«Vous n’êtes pas du matin?» : Apolline de Malherbe perd patience

La scène s’est déroulée ce mardi matin, à l’occasion de l’interview politique quotidienne d’Apolline de Malherbe. Alors que David Lisnard devait répondre aux questions de la journaliste, son retard lui a valu une remarque immédiate, devant les téléspectateurs et les auditeurs.

«Vous êtes pas du matin ? C’est la deuxième fois que vous me faites le coup !», lui a lancé Apolline de Malherbe, manifestement agacée par ce nouveau contretemps. Une remarque d’autant plus embarrassante qu’elle rappelle publiquement au candidat à l’Élysée qu’il avait déjà manqué de ponctualité lors d’un précédent rendez-vous.

Pris de court, David Lisnard a tenté de se justifier, non sans quelques hésitations. La journaliste n’a pas laissé passer cet incident, transformant les premières secondes de leur échange en un rappel à l’ordre particulièrement gênant pour son invité.

Un deuxième retard qui ne passe pas

Ce qui a visiblement irrité Apolline de Malherbe, c’est la répétition du comportement. Avec sa remarque, la journaliste a clairement fait comprendre qu’elle avait déjà été confrontée à cette situation avec le maire de Cannes.

Le Face à Face est diffusé chaque matin à 8h30, simultanément sur RMC et BFMTV. Ce rendez-vous politique, qui accueille quotidiennement des personnalités de premier plan, repose sur un déroulement particulièrement précis, avec des horaires imposés par la diffusion en direct.

La ponctualité des invités est donc essentielle au bon fonctionnement de l’émission. Pour David Lisnard, le rappel à l’ordre prend également une dimension publique puisqu’il est désormais officiellement engagé dans la course à la présidentielle de 2027.

David Lisnard, candidat à l’Élysée, face aux questions sur son avenir politique

Outre ce embarrassant, l’entretien s’est basé sur les ambitions nationales de David Lisnard. Le maire de Cannes, président de l’Association des maires de France et fondateur de Nouvelle Énergie, entend défendre une candidature indépendante à droite pour la présidentielle de 2027.

Après avoir quitté Les Républicains pour défendre sa propre ligne politique, l’élu cherche à imposer ses propositions dans une droite divisée entre plusieurs prétendants à l’Élysée. Il défend notamment une réduction des dépenses publiques, une simplification administrative et une transformation du fonctionnement de l’État.

Au cours de l’interview de ce mardi, David Lisnard s’est également montré critique envers Édouard Philippe, autre prétendant à la présidentielle. «Je ne crois pas à la possibilité d’Édouard Philippe de bien diriger le pays», a-t-il déclaré, marquant ainsi ses distances avec l’ancien Premier ministre.

Une nouvelle passe d’armes pour Apolline de Malherbe

La journaliste de BFMTV est habituée aux échanges tendus avec ses invités politiques, qu’elle n’hésite pas à interrompre ou à contredire lorsqu’elle estime que leurs réponses ne correspondent pas à ses questions. Elle s’était également fait remarquer récemment pour son agacement face à des pancartes hostiles à BFMTV brandies par des lycéens.

Cette fois, le désaccord n’avait rien de politique. C’est la ponctualité de David Lisnard qui était directement mise en cause, avec une remarque diffusée en direct devant les téléspectateurs.

Entre moqueries contre David Lisnard et accusations d’arrogance contre Apolline de Malherbe

La scène a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions très différentes. Certains internautes ont choisi de tourner David Lisnard en dérision, notamment en établissant un parallèle entre son retard à l’antenne et sa position dans les sondages pour la présidentielle de 2027. Une manière de se moquer de ses ambitions présidentielles en suggérant qu’il serait en retard partout, aussi bien dans les enquêtes d’opinion que sur les plateaux de télévision.

Mais d’autres internautes ont au contraire pris la défense du maire de Cannes et critiqué vivement l’attitude d’Apolline de Malherbe. Plusieurs réactions ont jugé la journaliste arrogante, estimant que sa façon de reprendre son invité devant les caméras était excessive. Pour ces internautes, un retard, même répété, ne justifiait pas nécessairement une remontrance aussi appuyée en direct.

Le ton employé par la présentatrice a notamment été mis en cause. Certains ont considéré qu’elle avait davantage cherché à embarrasser publiquement son invité qu’à obtenir une simple explication sur son retard. D’autres ont défendu sa réaction, rappelant qu’un responsable politique invité dans une émission diffusée en direct doit respecter les contraintes horaires imposées à l’ensemble des équipes.

La scène a ainsi suscité 2 lectures opposées : d’un côté, ceux qui reprochent à David Lisnard son manque de ponctualité et s’en amusent ; de l’autre, ceux qui dénoncent une attitude condescendante de la journaliste. Une controverse née avant même que les 2 protagonistes aient véritablement commencé à discuter de politique.