VIDÉO - «Samuel Bernard» et «Dominique Paty»: l’énorme bourde du ministre de l’Éducation nationale, qui confond les noms des deux professeurs assassinés

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a confondu les noms des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard lors d'une déclaration, le jour du troisième anniversaire de l'assassinat de Bernard. Cette gaffe intervient après une fusillade dans un collège d’Aubagne, qui a provoqué l'hospitalisation de deux adultes, et souligne l'importance de commémorer ces tragédies.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a commis une énorme bourde devant les caméras lors de son déplacement à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Alors qu’il évoquait les assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard, deux enseignants tués lors d’attentats islamistes, le membre du gouvernement a mélangé leurs noms, parlant de « Samuel Bernard et Dominique Paty ».

La confusion a été commise à l’occasion d’une prise de parole officielle, devant les journalistes, après la fusillade qui a blessé le principal et une enseignante du collège Joseph-Lakanal d’Aubagne. Une erreur d’autant plus embarrassante que la France commémore précisément cette semaine les assassinats des deux professeurs.

« Samuel Bernard et Dominique Paty » : le lapsus embarrassant du ministre

Accompagné du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, Édouard Geffray s’était rendu à Aubagne pour rencontrer les personnels de l’établissement scolaire frappé par une attaque à l’arme à feu. Face aux caméras, il a souhaité replacer les événements dans une semaine particulièrement douloureuse pour l’Éducation nationale.

Le ministre a ainsi évoqué « la semaine de commémoration des assassinats de Samuel Bernard et Dominique Paty ». Il voulait naturellement parler de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, et de Dominique Bernard, professeur de lettres assassiné au couteau le 13 octobre 2023 à Arras.

Édouard Geffray a ensuite précisé, à propos de la fusillade d’Aubagne : « Le contexte n’a rien à voir mais pour nous il y a évidemment une résonance particulière. » Le ministre entendait ainsi rappeler les violences auxquelles les personnels de l’Éducation nationale peuvent être confrontés, tout en distinguant les circonstances de l’attaque d’Aubagne de celles des deux attentats terroristes.

Une erreur commise le jour du troisième anniversaire de l’assassinat de Dominique Bernard

Le calendrier rend ce lapsus d’autant plus regrettable. Ce mardi marque le troisième anniversaire de l’assassinat de Dominique Bernard, tué le 13 octobre 2023 devant le lycée Gambetta-Carnot d’Arras par Mohammed Mogouchkov, un ancien élève radicalisé. Le professeur avait été poignardé alors qu’il tentait de faire face à son agresseur.

Trois jours plus tard, le vendredi 16 octobre, la France commémorera les six ans de l’assassinat de Samuel Paty. Le professeur d’histoire-géographie avait été décapité par un terroriste islamiste après avoir présenté des caricatures de Mahomet dans le cadre d’un cours consacré à la liberté d’expression.

Les deux assassinats ont profondément marqué la communauté éducative française. Chaque année, des hommages sont organisés dans les établissements scolaires afin d’entretenir la mémoire des enseignants et de rappeler l’importance de la liberté d’enseigner.

Une confusion qui rappelle les bourdes de France 2 en octobre 2025

L’erreur d’Édouard Geffray rappelle une polémique qui avait touché France Télévisions en octobre 2025. À l’époque, Julian Bugier et Léa Salamé avaient tous deux confondu les circonstances des assassinats des deux professeurs, respectivement dans les journaux de 13h et de 20h de France 2.

Les présentateurs avaient attribué à Dominique Bernard les circonstances de la mort de Samuel Paty, en affirmant qu’il avait été assassiné après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Cette double erreur avait entraîné des excuses de France Télévisions ainsi qu’une réaction du Syndicat national des journalistes, qui avait dénoncé « une faute impardonnable ».

Un an plus tard, c’est donc le ministre chargé de l’Éducation nationale lui-même qui commet une confusion entre les noms des deux enseignants, précisément au moment où leur mémoire est honorée.

Une déclaration prononcée après la fusillade dans un collège d’Aubagne

La déclaration du ministre a été faite quelques heures après les graves événements qui ont frappé le collège Joseph-Lakanal d’Aubagne. Lundi matin, un élève de 14 ans, scolarisé en troisième, a pénétré dans son établissement avec un fusil de chasse dissimulé dans un étui à guitare.

L’adolescent a ouvert le feu à plusieurs reprises, blessant le principal du collège et une enseignante. Le conseiller principal d’éducation est parvenu à neutraliser le jeune tireur, avant son interpellation par les forces de l’ordre. Les deux adultes blessés ont été pris en charge et leur pronostic vital n’est pas engagé.

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour tentatives d’assassinat. Laurent Nuñez a indiqué que l’attaque avait été « manifestement préparée », tandis que les parents de l’adolescent ont été placés en garde à vue afin de déterminer notamment comment leur fils avait pu se procurer l’arme.

C’est au terme de ce déplacement consacré à un événement particulièrement grave que le ministre de l’Éducation nationale a prononcé les noms erronés de « Samuel Bernard » et « Dominique Paty ». Une confusion qui intervient alors que les établissements scolaires français sont appelés, cette semaine, à rendre hommage aux deux enseignants assassinés.