La bourde ! Franceinfo annonce la mort du sénateur François Patriat avec des images d’Hervé Marseille

Franceinfo a diffusé par erreur lors d'une annonce en direct le visage d'Hervé Marseille, alors qu'elle rapportait la mort de François Patriat, âgé de 83 ans, après un grave accident de vélo. La confusion a été corrigée mais a suscité des excuses de la chaîne pour cette bourde embarrassante.

Franceinfo a commis une bourde particulièrement embarrassante mercredi au moment d’annoncer la mort de François Patriat. Alors que la chaîne rendait compte du décès du sénateur de la Côte-d’Or, mort à 83 ans après plusieurs semaines d’hospitalisation, ce n’est pas son visage qui est apparu à l’écran, mais celui d’un autre sénateur : Hervé Marseille, président du groupe Union centriste au Sénat. L’erreur s’est produite en plein direct, lors du journal de 14h. Pendant près de 20 secondes, les téléspectateurs ont ainsi pu voir Hervé Marseille à l’image tandis que le bandeau affiché par Franceinfo annonçait : « L’ancien ministre François Patriat est mort à 83 ans ».

Hervé Marseille présenté à tort comme François Patriat

À 14h16, Franceinfo revient sur la disparition de François Patriat. Le journaliste évoque la carrière de l’ancien ministre et sénateur, mais les images diffusées ne correspondent pas à l’homme dont il annonce la mort. À l’écran apparaît Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine et président de l’Union des démocrates et indépendants (UDI). Le bandeau ne laisse pourtant aucune ambiguïté sur le sujet traité : Franceinfo annonce bien le décès de François Patriat. La confusion est d’autant plus visible que l’image d’Hervé Marseille reste diffusée pendant plusieurs secondes sans que l’erreur soit immédiatement corrigée à l’antenne. Le journal se poursuit ensuite normalement.

François Patriat est mort à 83 ans après un grave accident de vélo

François Patriat est décédé mercredi 19 août à l’âge de 83 ans au CHU de Dijon. Le sénateur de la Côte-d’Or y était hospitalisé depuis un grave accident de vélo survenu le 17 juillet. Passionné de cyclisme, l’élu avait été retrouvé inanimé lors d’une sortie à vélo avant d’être transporté en urgence à l’hôpital. Il y est resté hospitalisé jusqu’à son décès. Né le 21 mars 1943 à Semur-en-Auxois, en Côte-d’Or, François Patriat avait derrière lui près d’un demi-siècle de vie politique. Vétérinaire de formation, il avait adhéré au Parti socialiste dans les années 1970 avant de devenir conseiller général en 1976 puis député en 1981. Il avait également été maire de Chailly-sur-Armançon, président du conseil régional de Bourgogne, secrétaire d’État chargé des PME, du Commerce et de l’Artisanat, puis ministre de l’Agriculture et de la Pêche sous Lionel Jospin.

L’un des premiers soutiens d’Emmanuel Macron

Élu sénateur de la Côte-d’Or en 2008, François Patriat s’était progressivement éloigné du Parti socialiste avant de devenir l’un des premiers responsables politiques à soutenir Emmanuel Macron. Après l’élection présidentielle de 2017, il avait pris la tête du groupe parlementaire réunissant au Sénat les élus de la majorité présidentielle, devenu le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Il en était toujours le président au moment de sa mort. François Patriat avait toutefois annoncé quelques semaines auparavant qu’il ne solliciterait pas de nouveau mandat lors des élections sénatoriales de septembre 2026.

Une erreur particulièrement gênante lors de l’annonce d’un décès

La confusion de Franceinfo prend une dimension particulière puisqu’elle concerne l’annonce de la mort d’une personnalité politique et qu’elle montre à l’écran un autre responsable politique bien vivant. Hervé Marseille, né en 1954, est sénateur des Hauts-de-Seine depuis 2017 et préside le groupe Union centriste au Palais du Luxembourg. Il est également président de l’UDI. Franceinfo a finalement présenté ses excuses à l’antenne dans la soirée après la diffusion de ces images erronées. Une correction indispensable après une bourde qui aura conduit la chaîne publique, pendant près de 20 secondes, à illustrer la mort de François Patriat avec le visage d’Hervé Marseille.