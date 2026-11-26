Robert Ménard exprime sa colère sur CNews contre la décision de Reporters sans frontières de demander la suspension de la chaîne pour un mois, qualifiant cette démarche de trahison des valeurs de l'organisation. Il dénonce la volonté de faire taire les opinions divergentes, affirmant que RSF détourne son objectif initial de défense de la liberté d'expression.

Robert Ménard ne décolère pas. Ce jeudi, dans L’Heure des pros sur CNews, le maire de Béziers et cofondateur de Reporters sans frontières a violemment dénoncé la décision de l’organisation de saisir l’Arcom pour réclamer la suspension totale de la chaîne d’information pendant un mois. Accusant les actuels dirigeants de RSF d’avoir trahi les valeurs fondatrices de l’association, Robert Ménard n’a pas mâché ses mots, les qualifiant de « bande de gauchistes » et de « gros cons ».

« C’est une saloperie, c’est un reniement, c’est une forfaiture »

Alors que Reporters sans frontières réclame désormais la suspension de CNews pendant un mois, Robert Ménard a exprimé toute son indignation sur le plateau de CNews.

« C’est une saloperie, c’est un reniement, c’est une forfaiture. Moi, j’ai passé 20 ans de ma vie à Reporters sans frontières à défendre des mecs dont je ne pensais pas le début du quart de la première phrase », a déclaré celui qui a cofondé l’organisation en 1985 et l’a dirigée jusqu’en 2008.

« C’est une bande de gauchistes ! »

Robert Ménard s’en est ensuite directement pris aux actuels dirigeants de Reporters sans frontières, dénonçant leur intolérance à l’égard des opinions contraires aux leurs : « C’est une bande de gauchistes. Parce que l’air du temps, il est à ça. Parce que l’air du temps, il est à l’intransigeance. Parce que l’air du temps, il est : moi, je dis ça et toi, tu n’as pas le droit de le dire. »

Le maire de Béziers a également rappelé ce qui constituait, selon lui, la raison d’être de l’association : défendre la liberté d’expression, indépendamment des convictions politiques de ceux qui s’expriment : « Aujourd’hui, le boulot de Reporters sans frontières, c’est de dire que tout le monde doit pouvoir s’exprimer. »

« C’est de la politisation. Je suis outré ! »

Visiblement affecté par l’évolution de l’organisation à laquelle il a consacré une grande partie de sa vie, Robert Ménard a rappelé les combats historiques de Reporters sans frontières en faveur des journalistes persécutés à travers le monde : « Comment tu en arrives là ? Mais c’est de la politisation. Je suis outré ! (…) Reporters sans frontières, ça a été 25 ans de ma vie. Quand tu es le patron de RSF, tu es tous les jours à côté de gens qui sont menacés, torturés, enlevés… C’était ça, la grandeur d’une association. Ce n’était pas d’avoir des haut-le-cœur sélectifs. »

Ce n’est pas la première fois que Robert Ménard dénonce publiquement les offensives de Reporters sans frontières contre CNews. En février 2024, il avait déjà vivement critiqué l’organisation sur le plateau de Touche pas à mon poste !, après son recours devant le Conseil d’État concernant la chaîne.

« Les mêmes qui nous font une leçon de morale tous les jours »

Robert Ménard a également dénoncé ce qu’il considère comme une contradiction entre les valeurs démocratiques revendiquées par les responsables de RSF et leur volonté de faire suspendre la diffusion d’une chaîne de télévision : « Les mêmes mecs qui nous font une leçon de morale tous les jours en disant qu’ils sont les bons, les démocrates, les justes. Et nous, de l’autre côté, les salauds, ceux qui détestons les pauvres, qui détestons la justice, la fraternité. Les mêmes qui te demandent une interdiction immédiate. »

L’ancien patron de Reporters sans frontières a finalement confié ne plus reconnaître ceux qui dirigent aujourd’hui l’organisation qu’il a contribué à créer.

RSF veut faire suspendre la première chaîne d’information de France pendant un mois

Ce jeudi 26 novembre, Reporters sans frontières a officiellement saisi l’Arcom pour réclamer la suspension de CNews pendant un mois, accusant la chaîne de ne pas respecter ses obligations en matière de pluralisme.

Pour justifier sa démarche, l’organisation s’appuie sur une étude portant sur 61 heures de programmes diffusés en septembre 2026, essentiellement dans trois émissions : L’Heure des pros 2, 100% Frontières et Face à Philippe de Villiers.

RSF affirme que près de 90% des opinions exprimées dans les programmes étudiés convergent vers le même point de vue. L’association demande également, à défaut d’une suspension totale de la chaîne, que ces trois émissions soient suspendues pendant un mois.

Une demande particulièrement contestée par Robert Ménard, pour qui une organisation historiquement créée pour défendre les journalistes et la liberté de la presse ne devrait pas réclamer l’interruption des programmes d’un média en raison des opinions exprimées sur son antenne.

À ce stade, aucune suspension de CNews n’a été prononcée dans le cadre de cette nouvelle saisine. Il appartient désormais à l’Arcom de décider des suites à donner à la demande de Reporters sans frontières.

Sources citées dans l’article CNews