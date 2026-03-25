David Lisnard claque la porte des Républicains et dénonce un parti sans cap

C’est une rupture qui secoue la droite française. David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Association des maires de France, a annoncé ce mercredi qu’il prenait ses distances avec Les Républicains. Invité sur BFMTV, celui qui porte le mouvement Nouvelle Énergie a dénoncé un parti « sans lisibilité, sans cohérence, sans constance », pointant notamment un processus interne jugé « truqué » pour désigner le candidat à la présidentielle de 2027.

Réélu largement avec plus de 80 % des voix à Cannes dès le premier tour le 15 mars, David Lisnard s’affirme depuis plusieurs mois comme une voix singulière à droite, attachée à une ligne libérale et à une refondation des pratiques politiques. Face aux scénarios retenus par la direction de LR pour 2027, il refuse ce qu’il considère comme des « jeux d’appareil » et appelle à une « grande primaire ouverte », capable selon lui de redonner une véritable dynamique à son camp.

Dans un contexte de divisions persistantes au sein du parti de droite, sa décision apparaît comme le symptôme d’un malaise plus profond. Entre partisans d’une désignation interne, défenseurs d’une primaire élargie et stratégies concurrentes, Les Républicains peinent à trancher. David Lisnard, lui, choisit de s’en extraire pour porter une vision plus directe et assumée de la compétition politique.

Ce départ, qui devrait être officialisé après un échange avec Bruno Retailleau, pourrait rebattre les cartes à droite. En se positionnant en dehors des structures traditionnelles, David Lisnard entend incarner une alternative crédible, misant sur la clarté et le rassemblement pour peser dans l’élections présidentielle de 2027.