Didier Deschamps dévoile la liste des Bleus qui disputeront la Coupe du monde 2026

Didier Deschamps a rendu son verdict. Invité ce jeudi soir du journal de 20 heures de TF1, présenté par Gilles Bouleau, le sélectionneur de l’équipe de France a dévoilé la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026. Une annonce très attendue, à moins d’un mois du coup d’envoi du Mondial, organisé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Face à Gilles Bouleau, Didier Deschamps a donc levé le suspense autour du groupe tricolore appelé à défendre les chances françaises lors de cette compétition.

Pour rappel, le Mondial 2026 sera la dernière grande compétition de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, alors qu’il occupe le poste de sélectionneur depuis 2012. Après le sacre de 2018 en Russie et la finale disputée en 2022 au Qatar, le technicien basque tentera de conclure son long mandat par une nouvelle étoile.

Découvrez la liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps :

Gardiens :

Mike Maignan (30 ans, AC Milan), Robin Risser (21 ans, RC Lens), Brice Samba (32 ans, Stade Rennais)

Défenseurs :

Lucas Digne (32 ans, Everton), Malo Gusto (22 ans, Chelsea), Lucas Hernandez (30 ans, PSG), Théo Hernandez (28 ans, Al-Hilal), Ibrahima Konaté (26 ans, Liverpool), Jules Koundé (27 ans, FC Barcelone), Maxence Lacroix (26 ans, Crystal Palace), William Saliba (25 ans, Arsenal), Dayot Upamecano (27 ans, Bayern Munich)

Milieux de terrain :

N’Golo Kanté (35 ans, Fenerbahçe), Manu Koné (24 ans, AS Rome), Adrien Rabiot (31 ans, AC Milan), Aurélien Tchouaméni (26 ans, Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (20 ans, PSG)

Attaquants :

Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco), Bradley Barcola (23 ans, PSG), Rayan Cherki (22 ans, Manchester City), Ousmane Dembélé (28 ans, PSG), Désiré Doué (20 ans, PSG), Jean-Philippe Mateta (28 ans, Crystal Palace), Kylian Mbappé (27 ans, Real Madrid), Michael Olise (24 ans, Bayern Munich), Marcus Thuram (28 ans, Inter Milan)