Nicolas Sarkozy : sept ans de prison requis en appel dans l’affaire libyenne

Le parquet général a requis ce mercredi sept ans de prison contre Nicolas Sarkozy dans le procès en appel de l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Cette peine, identique à celle demandée en première instance, vise l’ancien chef de l’État soupçonné d’avoir bénéficié de fonds occultes versés par le régime de Mouammar Kadhafi pour financer son élection. Les magistrats du parquet maintiennent ainsi leur ligne de fermeté à l’encontre de l’ancien président de la République, jugé aux côtés de neuf autres prévenus dans ce dossier politico-financier qui remonte à plus de quinze ans.

Des peines lourdes pour les proches

L’ancien ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux fait également l’objet de réquisitions sévères avec quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis. Quant à Claude Guéant, ancien bras droit de Nicolas Sarkozy à l’Élysée et figure centrale du dossier, le parquet général réclame six ans de prison ferme assortis de 100 000 euros d’amende. Ces réquisitions témoignent de la gravité des faits reprochés aux proches collaborateurs de l’ancien président dans cette affaire aux ramifications complexes.

Un dossier qui dure depuis quinze ans

Ce procès en appel intervient après une première condamnation en première instance qui avait déjà secoué la classe politique française. Les prévenus contestent l’ensemble des accusations portées contre eux et plaident leur innocence depuis l’ouverture de cette procédure judiciaire. Le délibéré devrait intervenir dans les prochaines semaines et pourrait marquer un tournant supplémentaire dans le parcours judiciaire de Nicolas Sarkozy, déjà condamné dans d’autres affaires.