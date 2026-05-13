Présidentielle 2027 : Gérald Darmanin reconnaît le grand vide idéologique de la majorité

À mesure que l’échéance de 2027 approche, les tensions idéologiques se font plus visibles dans le camp présidentiel. Invité à s’exprimer sur les perspectives de la majorité sur France Inter, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a reconnu publiquement ses inquiétudes face à ce qu’il considère comme un essoufflement intellectuel de sa famille politique. Selon lui, les responsables proches du pouvoir peinent aujourd’hui à proposer une vision claire pour la suite du quinquennat et l’après-Emmanuel Macron.

L’ancien ministre de l’Intérieur estime que la majorité présidentielle traverse une phase de fragilité doctrinale, dans un contexte où les oppositions occupent davantage le terrain des idées. Sans remettre en cause le bilan du chef de l’État, il a jugé nécessaire de rouvrir un débat de fond sur les questions d’autorité, de travail et d’identité politique afin d’éviter une dispersion du bloc central avant la prochaine présidentielle.

Une majorité à la recherche d’un cap

Cette prise de parole intervient alors que plusieurs figures de la majorité commencent à se positionner en vue de 2027. Derrière les déclarations publiques, les rivalités et les stratégies d’incarnation se multiplient déjà au sein de l’espace macroniste, entre tenants d’une ligne sociale-libérale et partisans d’un durcissement sur les sujets régaliens.

En se montrant critique sur l’absence de colonne vertébrale idéologique, Gérald Darmanin cherche aussi à imposer sa propre lecture de l’avenir politique. Le ministre entend apparaître comme l’un des responsables capables de reconnecter le pouvoir avec une partie de l’électorat populaire et conservateur, alors que la majorité tente encore de définir celui ou celle qui pourrait succéder à Emmanuel Macron.