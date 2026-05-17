Affaire Khashoggi : la justice française ouvre une enquête visant Mohammed ben Salmane

Cette fois, le dossier ne reste pas dans un tiroir. Un juge d’instruction parisien a été saisi pour enquêter sur l’assassinat de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien tué le 2 octobre 2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, après une plainte visant le prince héritier Mohammed ben Salmane. Le parquet national antiterroriste a confirmé qu’un magistrat du pôle crimes contre l’humanité allait instruire l’affaire, ce qui ouvre concrètement la porte à des actes d’enquête en France.

À l’origine de cette avancée, une plainte déposée par Trial International et Reporters sans frontières pour des faits qualifiés de tortures et de disparition forcée. RSF parle d’un « premier aboutissement sérieux d’une très longue quête de justice ». Sur franceinfo, Antoine Bernard, directeur du plaidoyer et de l’assistance de l’organisation, s’est dit « content » de voir un juge d’instruction, qu’il présente comme une autorité indépendante, chargé d’établir les faits, les responsabilités et d’éventuelles suites pénales.

À Paris, l’impunité se retrouve sur le banc des accusés

Il faut se souvenir de la chronologie, presque mécanique dans sa brutalité. Riyad avait d’abord nié, puis reconnu la mort du chroniqueur du Washington Post, tout en rejetant l’idée que les plus hauts niveaux du pouvoir aient pu être impliqués. Les services de renseignement américains, eux, ont pointé la responsabilité directe du prince héritier dans l’opération, selon des éléments rendus publics, un écart qui continue de peser comme une ombre sur la version officielle saoudienne.

L’enjeu, très politique, d’une procédure pénale menée depuis Paris contre un homme au coeur des équilibres du Moyen-Orient et des partenariats économiques. Antoine Bernard juge la voie française comme la seule crédible à ce stade, après des années de démarches et de blocages, et RSF annonce vouloir coopérer tout au long de l’information judiciaire. Maintenant que la machine judiciaire est lancée, le tempo ne dépend plus des communiqués mais des actes, auditions, commissions rogatoires, et du courage tranquille d’un juge face au poids des puissants.