“Je ne conseillerais pas les États-Unis à mes enfants” : la déclaration choc du chancelier allemand Merz

Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé vendredi qu’il ne recommanderait pas à ses enfants de vivre ou d’étudier aux États-Unis à l’heure actuelle, évoquant un climat social en pleine évolution et des perspectives qu’il juge moins favorables, même pour les personnes hautement qualifiées.

Cette déclaration a été faite lors du 104e rassemblement des catholiques allemands à Wurtzbourg, devant un public majoritairement jeune. Friedrich Merz a toutefois appelé les Allemands à ne pas sombrer dans une vision catastrophiste du monde et à croire davantage au potentiel de leur propre pays.

« Il existe peu de pays offrant autant d’opportunités aux jeunes que l’Allemagne », a déclaré le dirigeant allemand, cherchant à promouvoir l’attractivité économique et sociale de son pays face aux incertitudes internationales.

Ses propos interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Washington et plusieurs alliés européens sous la présidence de Donald Trump. Les différends commerciaux, les désaccords sur les guerres en Ukraine et en Iran ainsi que les tensions au sein de l’OTAN ont fragilisé les relations transatlantiques ces derniers mois.

Le mois précédent, Friedrich Merz avait déjà suscité la controverse en déclarant que les États-Unis subissaient une « humiliation » dans la guerre contre l’Iran, provoquant la colère de Donald Trump. Peu après, Washington avait annoncé un retrait partiel de ses troupes stationnées en Allemagne ainsi qu’une hausse des droits de douane sur les voitures européennes, un secteur clé de l’économie allemande.

Les déclarations du chancelier reflètent les inquiétudes croissantes en Europe face à l’évolution de la politique américaine et aux conséquences économiques et géopolitiques des tensions actuelles entre les deux rives de l’Atlantique.

Malgré ce climat tendu, Friedrich Merz a insisté sur la nécessité pour l’Allemagne de rester confiante dans son avenir, estimant que le pays dispose encore d’atouts majeurs pour attirer et retenir les jeunes générations.